Der von der Liste Jetzt angekündigte Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die ÖVP gehörig unter Druck gebracht. Aber wie funktioniert ein Misstrauensantrag eigentlich? Und wie realistisch ist er? Die wichtigsten fragen und Antworten zum Thema.

Was ist ein Misstrauensantrag?

Misstrauensanträge werden im Hohen Haus häufig eingebracht. Es handelt sich dabei um eine Misstrauenskundgebung gegen ein Mitglied der Bundesregierung oder die gesamte Bundesregierung durch Nationalratsabgeordnete. In diesem Fall betrifft es den Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Besonders begründet werden muss ein Misstrauensantrag - anders als z.B. eine Ministeranklage - nicht (siehe unten). Es muss also z.B. keine rechtliche Verfehlung eines Regierungsmitglieds vorliegen. Gerichtet sein kann der Antrag entweder gegen ein einzelnes Regierungsmitglieder oder gegen die gesamte Regierung.

Was steht im Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Kurz?

Die Liste Jetzt hat anderen Parteien ihren Entwurf für den Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Kurz übermittelt. Laut diesem vorliegenden Entwurf für einen Entschließungsantrag soll der Nationalrat beschließen: "Dem Bundeskanzler wird (...) durch ausdrückliche Entschließung des Nationalrates das Vertrauen versagt."

Die Liste Jetzt begründet ihren Antrag damit, dass Stabilität in der aktuellen Situation wohl "kein Wahlkampfkabinett Kurz" schaffen könne, "sondern nur eine Regierung, die ausschließlich aus parteiunabhängigen Expertinnen und Experten besteht". "Die Versagung des Vertrauens in Bundeskanzler Kurz durch den Nationalrat ist eine Voraussetzung, damit der Bundespräsident diese parteifreie Regierung bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung nach der Nationalratswahl einsetzen kann."

Wie hoch sind die Chancen auf Erfolg?

In der Zweiten Republik gab es bisher insgesamt 185 Misstrauensanträge. In der aktuellen Legislaturperiode XXVI. Legislaturperiode lehnte die - bisherige - türkis-blaue Mehrheit sieben solcher Ansinnen ab. Einmal versuchte die SPÖ, die Amtsenthebung des - mittlerweile zurückgetretenen - Vizekanzlers Heinz-Christian Strache (FPÖ) zu erreichen. Und sechs Mal versuchten SPÖ, NEOS und Liste Jetzt (teilweise auch gemeinsam) Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) das Misstrauen auszusprechen.

Erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik ist die Wahrscheinlichkeit im 186. Anlauf relativ hoch, dass der Misstrauensantrag durchgehen könnte. Die größte Oppositionspartei, die SPÖ, ist einem Misstrauensantrag grundsätzlich nicht abgeneigt und würde den Vorstoß der Liste Jetzt möglicherweise unterstützen.

© APA/Schmitt

Ohne die Zustimmung der FPÖ würde das Vorhaben aber keinesfalls gelingen. Erst dann wäre die benötigte Mehrheit vorhanden, um den Misstrauensantrag durchzusetzen. Ein anderes Szenario ist nicht denkbar. Unabhängig davon haben die Neos bereits angekündigt, den Misstrauensantrag nicht zu unterstützen.

Wie argumentieren die Politiker?

Jetzt-Chefin Maria Stern hoffe auf eine parlamentarische Mehrheit für den von ihnen eingebrachten Antrag, sagte Stern in ihrer Stellungnahme nach dem Termin in der Präsidentschaftskanzlei. Ansonsten unterstütze sie den Vorschlag der SPÖ für eine vorübergehende Expertenregierung; auch dies habe sie Van der Bellen mitgeteilt.

SPÖ überlegt eigenen Antrag

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) legt sich zwar auch noch nicht fest, ob die SPÖ Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Nationalrat das Vertrauen entziehen wird. Aber er stellte am Montag im ORF-"Report" eine weitere Variante in den Raum: Es sei "durchaus möglich", dass die SPÖ nicht nur den Misstrauensantrag der Liste Jetzt unterstützt, "sondern vielleicht sogar einen einbringt".

Zwar seine stabile Verhältnisse wichtig und sollte man mit solchen Anträgen "nicht spielen" - aber man könne auch "nicht dieses parteipolitische Spiel auf dem Rücken der Republik akzeptieren", sagte Doskozil. Die SPÖ werde noch entscheiden, wie sie vorgeht. Jedenfalls liege es am Bundespräsidenten für eine stabile Regierung zu sorgen.

Der Tiroler SPÖ-Vorsitzende Georg Dornauer bezweifelt, dass er den Misstrauensantrag der Liste Jetzt "eigentlich brauche". Es gehe nicht darum, dass die SPÖ auf irgendwelche Initiativen von "Kleinstlisten" aufspringt, plädierte der Landesparteivorsitzende für eine eigene Vorgangsweise. Sollte man einem Misstrauensantrag einer anderen Partei doch zustimmen, müsse die SPÖ dies den Menschen zuvor genau erklären.

FPÖ zögert

Die FPÖ ist sich offenbar noch sehr unschlüssig, ob sie dem Misstrauensantrag zustimmen soll. Der designierte FPÖ-Chef Norbert Hofer hat am Montagabend noch gesagt, dass das weitere Vorgehen "von den nächsten Stunden" abhängen werde. Es sei "ein bisschen schwierig", wenn einerseits "uns das Misstrauen ausgesprochen wird und gleichzeitig verlangt wird, dass wir das Vertrauen aussprechen. So viel ich gehört habe, könnten andere Parteien im Parlament einen Misstrauensantrag einbringen - wir planen das nicht. Und wir müssten überlegen, ob wir einem derartigen Antrag zustimmen werden", so Hofer im ORF-"Report".

Der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger tendiert zu einer Zustimmung der FPÖ. "Meiner Ansicht nach sollten wir das schon eher machen", sagte Abwerzger. Die Entscheidung liege aber bei der Spitze der Bundespartei bzw. beim designierten Parteiobmann Norbert Hofer.

Jemand, der wie Kurz der FPÖ das Vertrauen entziehe, könne nicht erwarten, dass diese nun ihm vertraut, so Abwerzger. Der Bundeskanzler habe zuletzt einen "absoluten Mangel" an Führungsqualität an den Tag gelegt und "einfach die Nerven weggeschmissen", kritisierte der Tiroler FPÖ-Chef.

Neos sprechen sich dagegen aus

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat sich gegen einen Misstrauensantrag gegen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bzw. gegen die gesamte Bundesregierung ausgesprochen. Es gehe darum, den Menschen ein Signal der Stabilität zu geben, so ihre Begründung am Dienstag nach dem Treffen in der Präsidentschaftskanzlei.

Meinl-Reisinger appellierte auch an die anderen Fraktionen, die Staatsräson vor das Trennende zu stellen. Man müsse das Vertrauen in die Politik wiederherstellen. Es sei jetzt nicht der Zeitpunkt für Wahlkampfreden, politische Spielchen oder Trotzreaktionen, meinte sie. Die NEOS werden daher im Nationalrat gegen mögliche Misstrauensvoten der anderen Parteien stimmen.

Wie oft ist ein Misstrauensantrag gegen einen Kanzler durchgesetzt worden?

In der Zweiten Republik gab es bislang noch keinen Fall, in dem ein derartige Antrag eine Mehrheit gefunden hätte. Es wäre also eine Premiere in der österreichischen Polit-Landschaft.

Was ist der Unterschied zu einer Ministeranklage?

Eine Ministeranklage kann gegen bestimmte Amtsträger beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) wegen schuldhafter Rechtsverletzungen einschließlich strafbarer Handlungen, die mit der Amtstätigkeit zusammenhängen, erhoben werden. Geregelt ist sie in den Artikeln 142 und 143 Bundes-Verfassungsgesetz sowie im Verfassungsgerichtshofgesetz.

Ein Regierungsmitglied kann dann zur Verantwortung gezogen werden, wenn es in seiner Amtsführung Vorschriften der Bundesverfassung oder der Gesetze verletzt hat. Mitglieder der Bundesregierung können demnach vom Nationalrat angeklagt werden. Ministeranklagen können sich aber auch gegen den Bundespräsidenten richten - wegen Verletzung der Bundesverfassung und per Beschluss der Bundesversammlung

Was sind die Folgen eines Misstrauensantrags?

Der Misstrauensantrag ist für den Nationalrat das schärfste Mittel der Kontrolle. Nach einem Misstrauensvotum muss der Bundespräsident das betreffende Regierungsmitglied (bzw. die gesamte Regierung) des Amts entheben, ohne dass dafür eine besondere Begründung nötig wäre. Nötig ist allerdings die Mehrheit in der Abstimmung. Und so kam es - obwohl es seit 1945 schon 185 Mal versucht wurde - noch nie dazu.

Um eine reibungslose Übergangsfrist bis zur nächsten gewählten Regierung zu gewährleisten, werden die vakanten Ämter bis dahin mit Experten und/oder ranghohen Beamten der jeweiligen Ministerien besetzt, die vom Bundespräsidenten zu ernennen sind.