Inhaltsverzeichnis:

Bei Solaranlagen – eigentlich Solarthermieanlagen – wird die Sonneneinstrahlung in Wärme umgewandelt. Sie funktionieren im Grunde genommen nach dem Gartenschlauchprinzip: das Wasser in einem Gartenschlauch wird durch die Sonne erwärmt und kann dann auch zum Abduschen verwendet werden. Solar- oder Campingduschen nutzen den gleichen Effekt. In modernen Solaranlagen wird dank Technik eine deutlich höhere Effizienz erreicht und so ein großer Wärmeertrag erreicht.

Die Sonnenenergie wird in den Solarkollektoren aufgefangen, das heißt, eine Wärmeträgerflüssigkeit wird durch Absorbierung der Sonneneinstrahlung aufgewärmt, über Rohrleitungen zu einem Wärmeüberträger transportiert und dann an das im Speicher vorhandene Wasser abgegeben. Damit die Wärmeüberträgerflüssigkeit zirkulieren kann, wird eine Pumpe benötigt, die von einer Solarregelung gesteuert wird. Mehr Komponenten hat das System nicht.

Photovoltaik oder Solarthermie

Diese Entscheidung ist nicht wirklich kompliziert: will ich Strom oder Wärme produzieren? Zwar gibt es Kombi-Anlagen, doch die Effizienz dieser Hybriden ist bescheiden.

Tatsächlich ist der Wirkungsgrad von Solarthermieanlagen deutlich besser als der von Photovoltaikmodulen.

Mit Solarthermie nur Warmwasser produzieren oder auch heizen?

Diese Entscheidung sollte man treffen, bevor man sich für eine Solaranlage entscheidet, denn davon hängen eine Menge Dinge ab. Wie viel Kollektorfläche braucht man, welchen Speicher, brauche ich eine zusätzliche Heizmöglichkeit?

Warmwasser mit Solaranlage

Wenn man sich dafür entscheidet, nur das Warmwasser für Küche und Bad solar zu erwärmen, kommt man für einen Vier-Personen-Haushalt mit einer Kollektorfläche von rund 6 Quadratmeter gut aus. Dazu braucht man dann einen 300 Liter Wasserspeicher. In den Sommermonaten kann man auf diese Weise oft 100 Prozent des Warmwassers ohne zusätzliche Heizung erzeugen. So fallen keine zusätzlichen Kosten an und es wird auch keine andere Energie verbraucht. Über das Jahr gesehen kann man damit rechnen etwa 70 Prozent des Warmwassers solar zu erwärmen. Für den Rest braucht man dann eine Zusatzheizung. Die Kosten für eine solche Anlage (inkl. Montage) belaufen sich auf etwa 6.000,- Euro.

Heizen mit der Solaranlage

Dafür muss alles eine Nummer größer werden. An Kollektorfläche benötigt man dann 15 Quadratmeter und der Speicher braucht ein Volumen von 1.000 Litern. Mit dem größeren Speicher können kurzfristige Schwankungen in den Übergangsmonaten ausgeglichen werden. Das Haus bleibt also warm, auch wenn keine Sonne scheint. Bei gut gedämmten Häusern, wie etwa Energiesparhäusern, lassen sich so etwa 50 Prozent der Heizkosten einsparen. Eine zusätzliche Heizung ist natürlich auch hier notwendig. Da für diese Anlage deutlich mehr und größere Komponenten gebraucht werden, sind sie auch wesentlich teurer. Inklusive Montage schlagen sie mit etwa EUR 12.000,- zu Buche.

Solaranlage für Pools und Camping

Solaranlagen eigenen sich selbstverständlich auch dafür, das Swimmingpool im Garten zu wärmen. Dafür kann man entweder eine eigene Anlage nehmen, oder man plant die Solarthermie gleich für das ganze Haus (dann muss sie etwas größer ausfallen, da mehr Warmwasser gebraucht wird).

Grundsätzlich gibt es auch ganz kleine – quasi tragbare – Anlagen für den Campingbereich. Doch da ist man schon fast wieder bei der Gartenschlauchmethode. Für Wohnmobil und Co ist eine Photovoltaikanlage wohl die sinnvollere Lösung.