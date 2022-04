Inhaltsverzeichnis:

Wann ist die nächste Bundespräsidentenwahl in Österreich?

Die nächste Bundespräsidentenwahl in Österreich findet im Herbst 2022 statt. Wann der genaue Termin sein wird, steht noch nicht fest. Dieser wird durch Verordnung der Bundesregierung (im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates) festgelegt. Dabei wird auch ein Stichtag bestimmt, nachdem sich dann bestimmte Fristen richten. Bleibt es bei den üblichen Fristen, könnte der 13. November zum Wahlsonntag werden. Fix ist aber schon jetzt, dass das nächste Staatsoberhaupt Österreichs am 26. Jänner 2023 angelobt wird.

Bundespräsidentenwahl 2022: Kandidat:innen

Derzeit hat Alexander Van der Bellen das Amt des Österreichischen Bundespräsidenten inne. Ob er wieder kandidieren wird, steht noch nicht fest. Es wird damit gerechnet, dass Van der Bellen, sollte er sich erneut der Wahl stellen, seine Kandidatur erst recht spät bekannt geben wird. Spekuliert wird auch immer wieder mit einem Antreten des ehemaligen Gesundheitsministers der Grünen, Rudolf Anschober. Aber auch dieser hat sich noch nicht dazu geäußert. Laut Polit-Expertin Katrin Praprotnik wird dies wohl nur stattfinden, sollte Van der Bellen nicht erneut kandidieren. Auch ob Van der Bellens ehemaliger Konkurrent, FPÖ-Chef Norbert Hofer, es noch einmal versuchen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Kandidaturen angekündigt haben bereits:

Voraussetzungen, um österreichische:r Bundespräsident:in zu werden

Um Bundespräsident:in in Österreich zu werden, muss man zum Nationalrat wählbar sein und am Tag der Wahl das 35. Lebensjahr vollenden und im Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft sein. Auch darf man als Kandidat:in nicht durch ein inländisches Gericht zu einer nicht bedingten mehr als sechsmonatigen Freiheitsstrafe oder bedingt mehr als einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden sein.

Um als Kandidat:in auf dem Wahlzettel zu stehen, muss zunächst ein Wahlvorschlag bei der Bundeswahlbehörde eingebracht werden (zwischen dem Stichtag und dem 37. Tag vor dem Wahltag). Außerdem muss gleichzeitig eine Bestätigung der Heimatgemeinde des/der Kandidat:in sowie der Heimatgemeinde der/des Stellvertreters/Stellvertreterin mitgereicht werden, dass diese wahlberechtigt sind. Die Einreichung dieser Kandidatur kostet 3.600 Euro.

Um den Wahlvorschlag rechtsgültig zu machen, werden mindestens 6.000 Unterstützungserklärungen benötigt.

Eine Wiederwahl ist nur einmal zulässig, ein Präsident oder eine Präsidentin darf also zwei Amtszeiten regieren (Diese Möglichkeit haben so gut wie alle genützt. Nur Kurt Waldheim trat 1992 nicht noch einmal an.)

Die Präsidentschaftskanzlei in Wien: Wer wird ab 2023 hier residieren?

Wie funktioniert eine Präsidentschaftswahl in Österreich?

Alle sechs Jahre wählt Österreich eine/n neue/n Bundespräsidenten/Bundespräsidentin. Um österreichische/r Bundespräsident:in zu werden, ist es nötig, eine absolute Mehrheit, also mehr als die Hälfte aller gültigen Stimmen zu erreichen. Wenn keiner der Bewerber:innen dies schafft, findet vier Wochen nach der ersten Wahl ein zweiter Wahlgang, auch als „engere Wahl“ oder „Stichwahl“ bezeichnet, statt. Traten beim ersten Wahlgang mehrere Kandidat:innen an, so nehmen am möglichen zweiten Wahlgang nur noch die beiden stimmenstärksten Kandidat:innen teil.

Ist ein/e Präsident:in gewählt, beginnt die Funktionsperiode mit der Angelobung und dauert sechs Jahre.

Organisatorisch gleicht eine Präsidentschaftswahl einer Nationalratswahl. Die Möglichkeit der Stimmabgabe ist im Wahllokal oder mittels Briefwahl sowie für Bettlägrige vor einer fliegenden Wahlbehörde möglich. Ebenso müssen Wahllokale um 17 Uhr schließen. Wählen dürfen alle Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft, die spätestens am Wahltag ihren 16. Geburtstag feiern.

Bundespräsidentenwahl 2016

Wahlsieger: Alexander Van der Bellen mit 53,79 Prozent

Alexander Van der Bellen mit 53,79 Prozent Kandidat:innen: Alexander Van der Bellen, Norbert Hofer, Irmgard Griss, Ruolf Hundstorfer, Andreas Khol, Richard Lugner

Alexander Van der Bellen

Es war auf jeden Fall eine außergewöhnliche Wahl, die Alexander Van der Bellen im Endeffekt mit 53,8 Prozent in das Amt des Bundespräsidenten beförderte.

Die Hofburg-Wahl 2016 dauerte fast siebeneinhalb Monate vom ersten zum letzten Wahlgang und war damit die am längsten dauernde Wahl. Doch nicht nur die Dauer war außergewöhnlich: Weil beim ersten Wahlgang kein/e Kandidat:in die absolute Mehrheit erreichte, war eine Stichwahl nötig, die jedoch vom VfGH aufgehoben und dann noch einmal wegen Klebeproblemen verschoben wurde.

Mehr als ein Jahr nach Bekanntgabe seiner Kandidatur wurde Alexander Van der Bellen erst als achter gewählter Bundespräsident angelobt.

Erstmals in der Zweiten Republik gewann damit nicht nur auch kein Kandidat von SPÖ oder ÖVP, angetreten waren Rudolf Hundstorfer und Andreas Kohl, sondern sie kamen auch nicht in die Stichwahl.

Durch die nötige Wiederholung der Stichwahl hat sich die Amtszeit des Staatsoberhauptes verschoben. Van der Bellen wurde nicht am 8. Juli 2016, sondern erst am 26. Jänner 2017 angelobt (dazwischen führten die Nationalratspräsidenten die Geschäfte). Deshalb finden die Präsidentschafts-Wahlen jetzt nicht mehr wie sonst immer im Frühjahr statt.

Die Chronologie der Bundespräsidentenwahl 2016:

Datum Ereignis 08.01. Alexander Van der Bellen verkündet seine Kandidatur 28.01. Heinz-Christian Strache präsentiert Norbert Hofer als FPÖ-Kandidaten 24.04. Erster Wahlgang (Ergebnis: Hofer,35,1 Prozent, Van der Bellen 21,3, Griss 18,9, Hundstorfer 11,3, Khol 11,1, Lugner 2,3) 22.05. Stichwahl (Vorl. Ergebnis: Hofer Erster mit 51,9 Prozent, nach Briefwahl-Auszählung Van der Bellen mit 50,4 Prozent) 25.05. Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei der Briefwahlauszählung - Innenministerium zeigt Kärntner und Steirer an 01.06. Amtliches Endergebnis verlautbart 08.06. FPÖ ficht die Stichwahl beim VfGH an 18.06. WKStA ermittelt wegen möglicher Gesetzesverstöße 01.07. VfGH hebt die Stichwahl auf 08.07. Amtszeit von Präsident Heinz Fischer endet 22.08. 8,3 Millionen Stimmzettel und 1,5 Millionen Wahlkarten-Kuverts werden den Wahlbehörden zugestellt 02.09. Das Innenministerium meldet eine fehlerhafte Wahlkarte - Klebestellen lösten sich 05.09. Weitere - rund 1.000 - fehlerhafte Wahlkarten aufgetaucht 08.09. Innenministerium berichtet von einem neuen Problem: Verklebung zurückgesandter Wahlkarte löste sich 21.09. Nationalrat beschließt neuen Wahltermin 17.11. OSZE hat entschieden: Kleines Team wird die Wahl beobachten 04.12. Wiederholung der Stichwahl (Ergebnis: Van der Bellen gewinnt mit 53,9 Prozent) 15.12. Amtliches Endergebnis verlautbart 26.01. Angelobung von Alexander Van der Bellen

Bundespräsidentenwahl 2010

Wahlsieger: Heinz Fischer mit 79,33 Prozent

Heinz Fischer mit 79,33 Prozent Kandidat:innen: Heinz Fischer, Rudolf Gehring, Barbara Rosenkranz

Heinz Fischer, Rudolf Gehring, Barbara Rosenkranz Wahlgänge:

Bundespräsidentenwahl 2004

Wahlsieger: Heinz Fischer mit 52,4 Prozent

Heinz Fischer mit 52,4 Prozent Kandidat:innen: Heinz Fischer, Benita Ferrero-Waldner

Heinz Fischer, Benita Ferrero-Waldner Wahlgänge: 1

Heinz Fischer

Bundespräsidentenwahl 1998

Wahlsieger: Thomas Klestil mit 63,4 Prozent

Thomas Klestil mit 63,4 Prozent Kandidat:innen: Thomas Klestil, Gertraud Knoll, Heide Schmidt, Richard Lugner, Karl Walter Nowak

Thomas Klestil, Gertraud Knoll, Heide Schmidt, Richard Lugner, Karl Walter Nowak Wahlgänge:

Bundespräsidentenwahl 1992

Wahlsieger: Thomas Klestil mit 56, 9 Prozent

Thomas Klestil mit 56, 9 Prozent Kandidat:innen: Thomas Klestil, Rudolf Streicher, Heide Schmidt, Robert Jungk

Thomas Klestil, Rudolf Streicher, Heide Schmidt, Robert Jungk Wahlgänge: 2

Thomas Klestil

Bundespräsidentenwahl 1986

Wahlsieger: Kurt Waldheim mit 53,9 Prozent

Kurt Waldheim mit 53,9 Prozent Kandidat:innen: Kurt Waldheim, Kurt Steyrer, Freda Meissner-Blau, Otto Scrinzi

Kurt Waldheim, Kurt Steyrer, Freda Meissner-Blau, Otto Scrinzi Wahlgänge: 2

Kurt Waldheim

Bundespräsidentenwahl 1980

Wahlsieger: Rudolf Kirchschläger mit 79,87 Prozent

Rudolf Kirchschläger mit 79,87 Prozent Kandidat:innen: Rudolf Kirchschläger, Willfried Gredler, Norbert Burger

Rudolf Kirchschläger, Willfried Gredler, Norbert Burger Wahlgäne: 1

Bundespräsidentenwahl 1974

Wahlsieger: Rudolf Kirchschläger

Rudolf Kirchschläger Kandidat:innen: Rudolf Kirchschläger, Alois Lugger

Rudolf Kirchschläger, Alois Lugger Wahlgänge: 1

Rudolf Kirchschläger

Bundespräsidentenwahl 1971

Wahlsieger: Franz Jonas mit 52,8 Prozent

Franz Jonas mit 52,8 Prozent Kandidat:innen: Franz Jonas, Kurt Waldheim

Franz Jonas, Kurt Waldheim Wahlgänge: 1

Bundespräsidentenwahl 1965

Wahlsieger: Franz Jonas mit 50,7 Prozent

Franz Jonas mit 50,7 Prozent Kandidat:innen: Franz Jonas und Alfons Gorbach

Franz Jonas und Alfons Gorbach Wahlgänge: 1

Franz Jonas

Bundespräsidentenwahl 1963

Wahlsieger: Adolf Schärf

Adolf Schärf Kandidat:innen: Adolf Schärf, Julius Raab, Josef Kimmel

Adolf Schärf, Julius Raab, Josef Kimmel Wahlgänge: 1

Bundespräsidentenwahl 1957

Wahlsieger: Adolf Schärf

Adolf Schärf Kandidat:innen: Adolf Schärf, Wolfgang Denk

Adolf Schärf, Wolfgang Denk Wahlgänge: 1

Bundespräsidentenwahl 1951

Wahlsieger: Theodor Körner mit 52,1 Prozent

Theodor Körner mit 52,1 Prozent Kandidat:innen: Theodor Körner, Heinrich Gleißner, Burghard Breitner, Gottlieb Fiala, Ludovica Hainisch, Johannes Ude

Theodor Körner, Heinrich Gleißner, Burghard Breitner, Gottlieb Fiala, Ludovica Hainisch, Johannes Ude Wahlgänge: 2

Theodor Körner

Liste der Österreichischen Bundespräsidenten

13 Amtsperioden (inklusive der am 26. Jänner 2023 endenden ersten von Alexander Van der Bellen) gab es seit Einführung der Direktwahl im Jahr 1951. Diese bestritten (inklusive Van der Bellen) acht Bundespräsidenten. Fünf von ihnen traten ein zweites Mal an - und zwar alle mit Erfolg.