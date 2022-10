Wer ist Claudia Plakolm?

Steckbrief

Chefin der Jungen ÖVP, dann überraschend Staatssekretärin. Das kennt man von wo. Doch bei genauerem Hinsehen ist Claudia Plakolm dann doch ein anderer Typ als der, von dem man das kennt: Sebastian Kurz. Die leutselige Oberösterreicherin stammt aus einer Polit-Familie, scheut auch den Gebrauch von Dialekt ganz und gar nicht und ob es sie auch einmal ins Bundeskanzleramt zieht, steht ohnehin noch in den Sternen.

Claudia Plakolm: Einst jüngste Nationalratsabgeordnete

Als Talent gilt Plakolm freilich schon seit einiger Zeit. Sie war in ihrer Schulzeit im Schulzentrum der Kreuzschwestern Linz Landesschulsprecherin für die Gymnasien, außerdem Landesobfrau der Union Höherer Schüler . Mit 20 Jahren wurde sie Gemeinderätin in ihrem Heimatort Walding. Also brachte sie durchaus schon politische Routine mit, als sie 2017 mit 22 Jahren zur jüngsten Nationalratsabgeordneten wurde und dort als Jugendsprecherin fungierte. Zwei Jahre später stand Plakolm schon auf Platz zwei der Landesliste hinter Klubchef August Wöginger.

Obfrau der Jungen ÖVP (JVP)

Der nächste Karriere-Schritt war die Obfrauschaft in der Jugendorganisation der Volkspartei, deren oberösterreichischen Teil sie schon davor leitete. Der Amtsantritt war ein ungewöhnlicher. Die neue Chefin konnte ihrer Kür nur aus der Ferne zusehen, war sie doch just zum dümmsten Zeitpunkt in Corona-Quarantäne geraten.

Zukunftshoffnung der ÖVP?

In der ÖVP gilt Plakolm als Zukunftshoffnung, beim politischen Gegner als "Parteisoldatin mit freundlichem Antlitz", wie etwa profil.at schrieb. Bislang blieb sie eher unauffällig, nur beim Thema Matura fiel sie im letzten Schuljahr auf. Sie erteilte Forderungen nach einer freiwilligen mündlichen Matura aufgrund der Pandemie eine Absage. Doch Machtspiele sind bei ihr laut anderen Abgeordneten nicht zu erkennen. Vielmehr wird ihr Integrität und ein moralischer Kompass nachtesagt.

Claudia Plakolm: Familie, Eltern und Hobby

Plakolm stammt aus bäuerlichem wie politischem Umfeld. Ihre Familie betreibt im Mühlviertel eine kleine Landwirtschaft, ihr Vater ist Bürgermeister in Walding. Dort kam sie auch erstmals mit der Jungen ÖVP in Berührung - nämlich auf einem Sommerfest, das von den jungen Schwarzen veranstaltet wurde. Später organisierte sie das Fest selbst mit. In Walding ist Plakolm außerdem bekannt für ihr Engagement in Vereinen, so war oder ist sie in der Landjugend, in der Jungschar und in der Blasmusikkapelle (Plakolm spielt Posaune) aktiv.

Plakolm und Kurz

Inzwischen wohnt Plakolm in Wien (in einer Wohngemeinschaft mit ihrem jügeren Bruder) und sie studiert nach wie vor Wirtschaftspädagogik an der Universität Linz. Auch der noch ausstehende Abschluss ließ immer wieder Vergleiche mit Kurz aufkommen. Dieser habe "wahnsinnig Großartiges geleistet" und "viele junge Leute, wie auch mich, in die Politik gebracht", so Plakolm auf profil.at über den einstigen ÖVP-Chef und Bundeskanzler.