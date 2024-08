Anton Mattle: "Ich verlange Leistungsbereitschaft"

Anton Mattle :

Es ist sehr gut, dass wir diese Traditionen in Österreich pflegen. In den Tiroler Musikkapellen und Schützenkompanienfinden sich Migranten wie Einheimische. Das eine schließt ja das andere überhaupt nicht aus. Vielleicht hat man hier einfach zu plakative Beispiele gewählt. Denn, was bedeutet es, in einem neuen Kulturkreis anzudocken? Natürlich muss man sich mit unserer Kultur auseinandersetzen, dann findet man vielleicht auch schneller einen Weg in die Integration. Darüber hinaus sei gesagt, dass die österreichische Gesellschaft durchaus eine bunte ist. Aber im Endeffekt zählt das große Ganze. Und dort muss eine Staatsgemeinschaft mit allen Bürgerinnen und Bürgern auch zusammenstehen.