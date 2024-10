Leitartikel: Eine Regierung mit ÖVP und SPÖ braucht ein mutiges Programm

Bloß: Groß ist da nichts mehr. Gemeinsam schaffen die beiden Parteien mit Ach und Krach eine hauchdünne Mehrheit im Nationalrat. Also muss wohl ein dritter Partner her – sind es die NEOS, wäre wenigstens eine der beiden Wahlgewinnerinnen an Bord.

Was hingegen groß ist, ist die Gefahr, dass eine solche Regierung an sich selbst scheitert. Sie startet mit dem Nimbus, dass sich zwei Wahlverlierer zusammentun, um die Wahlgewinnerin FPÖ zu verhindern. Also müsste sie ein Programm vorlegen, das solche Zweifel an ihren Motiven von vornherein ausräumt. ÖVP und SPÖ müssten dabei sehr energisch über ihre eigenen Schatten springen. Sie müssen in jenen Bereichen, in denen sie selbst seit Jahrzehnten Reformen blockiert haben, echte Zukunftsprojekte auf den Tisch legen und nicht nur die Interessen der eigenen Klientel verteidigen. Bessere Bildung, weniger Bürokratie, eine Staatsreform, die Sicherung des Pensionssystems, die großen Themen Pflege und Gesundheit – man kennt die Probleme, die seit Jahren auf Lösungen warten. NEOS wiederum müssten, wenn ihre Regierungsbeteiligung wirklich Sinn haben soll, der Reformmotor sein, als der sie sich im Wahlkampf vollmundig verkauft haben.

Selbst wenn die Regierungsverhandler das alles schaffen, sind sie noch lange nicht auf der sicheren Seite. Der Staatshaushalt kracht an allen Ecken und Enden. Die nächste Regierung wird sparen müssen, und das kann sich aufs Gemüt der Wählerinnen und Wähler schlagen. Das ist ohnhin schon arg strapaziert. Denn die Politik der letzten Jahre blieb die Antwort darauf schuldig, wie eine gute Zukunft aussehen kann, wenn sich die Welt um uns alle herum ändert, sondern klammerte sich an Rezepte der Vergangenheit.

Wenn Schwarz und Rot gemeinsam regieren wollen, müssen sie viel mehr liefern, als es ihre Vorgänger taten. Denn sonst zimmern sie nur eine gut gepolsterte Wartebank, auf der die FPÖ bis zur nächsten Nationalratswahl Platz nimmt. Die sie dann noch höher gewinnen könnte als dieses Mal.