Sind die EU-Regeln überbordend?

Man könnte sagen, dass das eine oder andere zu intensiv reguliert wird. Aber man war sich ja einig, dass Regelungen mit Blick in die Zukunft wichtig sind.

Was sind konkrete Kritikpunkte?

Die wirklich sehr intensive Betrachtung der Lieferketten zum Beispiel. Da geht es teilweise bis zum Vorvorvorproduzenten. Da frage ich mich, ob das wirklich sofort hat sein müssen oder ob man nicht den Unternehmen mehr Zeit einräumen hätte können.

Wird der Aufwand KMU schaden?

Für Kleine ist es tatsächlich ein unglaublicher Aufwand. Viele Unternehmen haben weder das Verständnis noch die Kapazitäten dafür. Hier braucht es sinnvolle Tools, aber nicht alles, was da derzeit angeboten ist, ist sinnvoll. Es ist nicht leicht, die nötigen Informationen über Lieferketten zu bekommen – nicht für Konzerne und noch weniger für kleine Unternehmen. Daher haben wir dieses Thema aufgegriffen.

Die neuen EU-Regeln sind auch ein Markt für Beratungsunternehmen?

Da tut sich gerade sehr viel. Es belebt den Markt. In ein paar Jahren werden wir sehen, dass ESG-Themen auch ein Wachstumstreiber sind und viele Unternehmen, die die Themen gut aufgreifen, hier etwas schaffen können, das vorher nicht möglich war, und Potenziale heben können, die sie vielleicht zur Weltspitze bringen, vielleicht auch in Nischen, an die sie zuvor nicht gedacht haben. Natürlich entstehen auch neue Berater und Toolprovider, aber da muss man aufpassen. Nicht jeder Berater hat das Big Picture, und nicht jeder Toolprovider hat verstanden, dass das, was er dem Unternehmen anbietet, vor dem Wirtschaftsprüfer bestehen muss.

Gibt es Unternehmen, die sich nicht um ESG-Regeln kümmern müssen?

Rein aus regulatorischer Sicht fallen ganz kleine Unternehmen raus, die nicht börsennotiert sind, oder auch Stiftungen. Aber so einfach ist es nicht, weil die Regulatorik sehr stark in Wertschöpfungsketten denkt. Wenn ein Unternehmen, das ich beliefere, über seine Wertschöpfungskette berichten muss, braucht es auch meine Daten. Dann ist man selbst auch schnell in der indirekten Berichtspflicht drinnen. Das wird oft unterschätzt. Was ebenfalls ein Thema wird: Banken bereiten sich darauf vor, Immobilien, die sie im Portfolio haben, nach ESG-Kriterien zu bewerten. Einem Unternehmen kann es also passieren, dass es für seine Immobilie mehr Kreditzinsen zahlen muss, weil diese nicht grün ist.

Wenn die Regelungen implementiert sind, laufen die dann von selbst oder hat man permanent Stress?

Wir empfehlen unseren Kunden, wirklich in die Prozessanalyse zu gehen, sich einmal ordentlich damit auseinanderzusetzen und auf Schatzsuche zu gehen. Unternehmen haben oft schon vieles an Daten und Informationen. Wir empfehlen zudem, den Prozess so aufzusetzen, dass man nicht nur den Nachhaltigkeitsmanager machen lässt, sondern Rechnungswesen und Einkauf dazunimmt und überlegt, was man als Unternehmen braucht. Dann gewinnt man auch relativ rasch den Überblick, wie viel CO2 in einzelnen Geschäftsbereichen in Relation zu Umsatz und Profit steht.

Was muss in Österreich in Sachen Bürokratie passieren?

Österreich hängt teilweise bei der Umsetzung von EU-Regeln in nationales Recht hinterher. Dadurch entsteht viel Unsicherheit für Unternehmen. Nationale Regelungen spießen sich bisweilen mit EU-Vorgaben. Da müsste man in Österreich vorausschauender agieren, den Unternehmen Hilfestellung geben und nicht nur Brüssel die Schuld an überbordenden Regeln geben.