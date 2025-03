Was wir mit Stand heute wissen: Die neue Bundesregierung macht es anders. Ruhiger. Kein Marketingsprech. Kein „Das Beste aus drei Welten“. Keine Slim-Fit-Anzüge. Kein Streit. Konsens statt Konflikt. Positive Vibes inklusive. Jeder darf mal mit seinen Themen ran. Heute die einen, morgen die anderen. Nach drei Wochen geht das Spiel von vorne los, so der kommunizierte Plan. Das kommt an. Beim Wähler. Vor allem bei vielen Medien. „Wunderbar fad“, heißt es anerkennend. Ein „ganz neuer Stil“. Überhaupt: „Diese Regierung macht eine erstaunlich gute Figur.“

„Mal wieder“, möchte ich ergänzen. Und ein „Wie lange wohl?“ gleich hinterherschieben. Denn bezüglich eines „neuen Stils“ kann das Land ja bekanntlich auf vielfältige Erfahrungen zurückgreifen. Es waren nicht immer gute Erfahrungen. Gerade der (mediale) Blick auf die Form („die streiten nicht!“) hat schon des Öfteren in eine Sackgasse -geführt. Folglich halte ich den Applaus für verfrüht. Und für naiv. Denn „wunderbar fad“ zu sein, muss man sich leisten können. Schon immer. Jetzt besonders. Es bedeutet ein großes Stück weit auch, eingetretene Pfade nicht zu verlassen und folglich nichts Neues zu wagen. Also Altbewährtes beizubehalten, weil es schon immer so war, selbst wenn es nicht mehr funktioniert. „Wunderbar fad“ zu agieren, heißt auch, nicht über den Tellerrand zu schauen – aus Angst, dort könnte eine bessere Idee warten.