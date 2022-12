Inhaltsverzeichnis:

Skigebiete in der Steiermark

Kreischberg

Der Kreischberg liegt in der Urlaubsregion Murtal in der Steiermark und ist speziell bei Snowboardern sehr beliebt, weshalb das Skigebiet auch immer wieder Austragungsort für nationale und internationale Snowboard-Wettbewerbe ist. Am Kreischberg stehen Besucher:innen auf insgesamt 42 Pistenkilometern 18 Pisten verschiedener Schwierigkeitsgrade zur Verfügung, deren Pistenqualität schon mehrmals ausgezeichnet wurden.

Planai

Eines der weitläufigsten Skigebiete Österreichs auf dem wohl bekanntesten Schladminger Hausberg ist die Planai. Ob Profi, Beginner, Snowboarder oder Tourengeher - die Planai bietet auf mehr als 100 Pistenkilometern reichlich Abwechslung.

Reiteralm

Die Reiteralm ist eines von insgesamt vier österreichischen Skigebieten der sogenannten 4-Berge-Skischaukel bei Schladming. Das weitläufige Areal bietet sämtlichen Skifahrer:innen ein vielseitiges und abwechslungsreiches Skierlebnis & ist auch für Ausflüge in der Steiermark ein beliebtes Ziel.

Hochwurzen

Die Hochwurzen ist ein Teil der 4-Berge-Skischaukel & ein beliebtes Ausflugsziel der obersteirischen Region Schladming-Dachstein, die die vier größten steierischen Skiberge miteinander verbindet. Neben den 123 verbunden Pistenkilometern können sich Skifahrer:innen außerdem an dem tollen Panorama und dem Blick auf das Dachstein Gebirge erfreuen. Die Pisten der Hochwurzen sind familienfreundlich und eine davon lässt sich auch nachts befahren.

Hauser Kaibling

In der Region Schladming-Dachstein befindet sich das Skigebiet Hauser Kaibling & bietet Zahlreiche Lifte und Pisten für Anfänger:innen und Profis von Jung bis Alt. Das Skigebiet zeichnet sich durch seine familienfreundlichen Angebote aus und ist Teil der Schladminger 4-Berge-Skischaukel, das den Hauser Kaibling etwa auch mit der Planai verbindet.

Turracher Höhe

Die Turracher Höhe ist ein kleineres Skigebiet an der Grenze Kärntens zur Steiermark. Mit 43 Pistenkilometern und eher leichten Abfahrten richten sich das Skigebiet primär an Familien. Aber auch Freestyle-Fahrer wissen den großen Snowpark auf der Turracher Höhe zu schätzen.

Präbichl

Das rund 20 Pistenkilometer umfassende Skigebiet Präbichl liegt im Bezirk Leoben, umgeben von den Gipfeln des Hochschwab-Massivs. Dank seiner abwechslungsreichen Abfahrten ist das familienfreundliche österreichische Skigebiet für Anfänger:innen und ambitionierte Wintersportler:innen gleichermaßen geeignet. Die Skiarena ist sowohl per Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar und verfügt über ein gutes gastronomisches Angebot sowie einige Übernachtungsmöglichkeiten.

Lachtal

Das Skigebiet Lachtal in der Region Murtal in der Steiermark bietet ein abwechslungsreiches Programm. Egal, ob leichte oder schwierige Routen, Après Ski oder Familienurlaub – Das Lachtal ist eines der Skigebiete Österreichs, in dem alle das passende Angebot finden.

Skigebiete in Kärnten

Hochrindl

Das Skigebiet Hochrindl in den Kärntner Nockbergen eignet sich durch das hohe Verhältnis leichter Pistenkilometer besonders gut für Anfänger:innen. Abseits vom bietet das Gebiet malerische Wanderrouten, spannende Langlaufloipen und drei Rodelbahnen.

Katschberg

Der Katschberg an der Grenze zwischen dem Salzburger Land und Kärnten bietet auf 70 Pistenkilometern rasante Abfahrten für alle Erfahrungslevel. Auch die Vielzahl luxuriöser Wellnesshotels, traditioneller Gasthäuser sowie alternativer Aktivitäten wie Langlaufen, Rodeln, Winterwandern und Eisklettern lockt jährlich viele Gäste an.

Falkert

Das 11 Pistenkilometer umfassende Skigebiet Falkert – Heidi-Alm befindet sich im Herzen der Nockberge und ist ein beliebtes Ausflugsziel in Kärnten für Familien mit Kindern. Neben seinen abwechslungsreichen Abfahrten punktet das Skigebiet mit weiteren Aktivitäten inklusive Langlauf, Winterwandern, Eisstockschießen, Rodeln und Eislaufen.

Simonhöhe

Die Simonhöhe im Bezirk Feldkirchen ist ein familienfreundliches Skigebiet in Österreich. Mit mehreren blauen und roten Pisten auf insgesamt 13 Kilometern ist es ein perfektes Ausflusziel in Kärnten für Familien oder Anfänger: innen. Ein Funpark und ein abwechslungsreiches Programm runden das Angebot ab.

Skigebiete in Salzburg

Kitzsteinhorn

Am Gletscher des Kitzsteinhorns in Salzburg herrscht ewiges Eis auf 3029 Metern Höhe. Auch deshalb ist hier am längsten Skisaison in Österreich. Ein weiteres Highlight ist die die Aussichtsplattform „Top of Salzburg“.

Obertauern

Obertauern ist eines der schneereichsten Skigebiete Österreichs. Es bietet Winterurlaubern auf 100 Pistenkilometern und abseits der Abfahrten viel Abwechslung. Das am nördlichen Alpenrand gelegene Skigebiet ist ein besonders beliebtes Ausflugsziel in der Nähe Salzburgs im Winter.

Hochkönig

Das Skigebiet Hochkönig zählt mit über 120 Pistenkilometern, 39 Liften und unzähligen Gipfeln zu einem vielfältigen und langgestrecktem Winterparadies für Ski- und Snowboardfahrer:innen jeder Könnerstufe. Ein absolutes Highlight des Salzburger Ausflugsziels ist die Königstour, die durchgängig 35 Pistenkilometer erschließt. Aber auch abseits der Piste ist ein Besuch in der Region Hochkönig lohnenswert, laden doch gemütliche Hütten und luxuriöse Wellness-Hotels zum Verweilen ein.

Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel

Das Skigebiet Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel liegt im Gasteinertal in Österreich und bietet neben Pisten für Anfänger:innen, Fortgeschrittene und Profis viel Rahmenprogramm. Dazu gehören neben einem Thermalbad und einer Riesenhängebrücke ein breites Angebot an Hütten und Unterkünften.

Skigebiete in Tirol

Pitztaler Gletscher

Aufgrund seiner Höhenlage zwischen ca. 2.800 und 3.400 Metern zählt der Pitztaler Gletscher zu den außergewöhnlichsten und schneesichersten Skigebieten Österreichs. Die Pisten und Loipen des Gletschers sind von Anfang September bis Anfang Mai geöffnet. Ein Highlight des Tiroler Ausflugsziels ist ebenfalls das Café 3440, Österreichs höchstgelegenes Café.

Silvretta Arena in Ischgl

Die Silvretta Arena in Ischgl gehört zu den größten und beliebtesten Wintersportregionen in Österreich. Besucher:innen schätzen besonders die vielfältigen und umfangreichen Pisten. Auch wegen den Partyevents und dem Entertainment-Angebot kommen zu jeder Saison zahlreiche Urlauber:innen.

Sölden

Winterurlauber:innen in Sölden können auf über 40 Pisten aller Schwierigkeitsgrade Ski- oder Snowboard fahren, Rodeln, Langlaufen oder Winterwandern. Als einer der bekanntesten Ausflugsorte Tirols erstreckt sich das Skigebiet Sölden in den Alpen auf gesamt 144 Pistenkilometer und bietet 31 Liftanlagen.

Wildschönau

Das Skigebiet Wildschönau liegt in den Kitzbüheler Alpen und ist damit ein äußerst beliebtes Tiroler Ausflugsziel . Die 113 Pistenkilometer bieten Abfahrten mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Zudem ist es gut erreichbar, hat ein umfangreiches kulinarisches Angebot und ist auch für andere Wintersportarten interessant.

Buchensteinwand - Pillersee

Das Skigebiet Buchensteinwand – Pillersee begrüßt Wintersportler:innen mit rund 21 Pistenkilometern umgeben von den Gipfeln der nördlichen Kitzbüheler Alpen. Das österreichische Skiareal liegt am Fuße der 1.462 Meter hohen Buchensteinwand in Tirol und bietet neben einer Skischule auch ein gutes Freizeitangebot abseits der Pisten.

Axamer Lizum

Mit 40 Pistenkilometern und neun Liftanlagen ist die Axamer Lizum das größte Skigebiet in unmittelbarer Nähe von Innsbruck. Abfahrtshänge, Skirouten und Rodelbahnen bieten Winterspaß für die ganze Familie und machen das Skigebiet zu einem beliebten Tiroler Ausflugsziel.

Skigebiete in Vorarlberg

Lech am Arlberg

Als einer der bekanntesten Skigebiete in Österreich erstreckt sich das Teilskigebiet Lech am Arlberg auf gesamt 120 Pistenkilometer und bietet 35 Liftanlagen. Winterurlauber:innen in Lech am Arlberg können auf fast 60 Pisten aller Schwierigkeitsgrade Ski- oder Snowboard fahren. Als Teilskigebiet gehört Lech am Arlberg zu Österreichs größtem zusammenhängendem Skigebiet, dem Arlberg.

Sonnenkopf

Umgeben von den Gipfeln der Kalkalpen und des Verwalls begrüßt das Skigebiet Sonnenkopf seine Gäste mit rund 30 leichten bis schweren Pistenkilometern. Das zwischen 1.000 und 2.300 Höhenmeter liegende Wintersportgebiet ist unter anderem für eine der längsten und eine der steilsten Skigebiete Österreichs bekannt.

Skigebiete in Niederösterreich

Stuhleck am Semmering

Das besondere am Skigebiet Stuhleck am Semmering ist zweifelsohne die Erreichbarkeit in ungefähr einer Stunde von sowohl Wien als auch Graz aus. Auf insgesamt 26 Pistenkilometern bietet das Gebiet Möglichkeit für Ski- und Snowboardfahren im Ausflugsgebiet Steiermark, aber auch für weitere familienfreundliche Aktivitäten. Die Pisten sind recht anfängerfreundlich und für Einkehrmöglichkeiten ist gesorgt.

Skigebiete in Oberösterreich

Feuerkogel

Das Skigebiet Feuerkogel befindet sich in Ebensee am Traunsee und bietet 13 Kilometer abwechslungsreiche Pisten auf der eher einfachen Seite. Auch für Kinder gibt es einen eigenen Drachenpark. Das gesamte Skigebiet ist sehr familienfreundlich. Sehen lassen kann sich auch der Blick auf den Dachstein sowie die Seenregion im Salzkammergut.