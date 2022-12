Inhaltsverzeichnis:

Offizielle Website des Skigebiets : https://www.stuhleck.at/

: https://www.stuhleck.at/ Adresse : Bundesstraße 6c, 8684 Spital am Semmering, Steiermark, Österreich

: Bundesstraße 6c, 8684 Spital am Semmering, Steiermark, Österreich E-mail : info <AT> stuhleck.at

: info <AT> stuhleck.at Telefon : +43-3853-333

: +43-3853-333 Öffnungszeiten : von Dezember bis März

: von Dezember bis März Betriebszeiten : Tagpiste: 08:30 - 16:00 Uhr; Nachtpiste: 17:30 - 20:30 Uhr

: Tagpiste: 08:30 - 16:00 Uhr; Nachtpiste: 17:30 - 20:30 Uhr Preise :

Tages-Skikarte Erwachsener: 55,00 € 6-Tageskarte: 233,00 € Alle Preise Vergünstigungen : Kinder, Jugendliche, Student:innen, Senior:innen

: Pistenkilometer : 26 Kilometer

: 26 Kilometer Höhe : Talstation: 818 Meter; Bergstation: 1.774 Meter

: Talstation: 818 Meter; Bergstation: 1.774 Meter Wetterinfo

Webcam

Downloadlink Pistenplan

Nachtskifahren möglich? Ja

Ja Corona-Nachweis: nein

Stuhleck am Semmering: Beschreibung

Das Skigebiet Stuhleck befindet sich nur jeweils 100 Kilometer von Wien oder Graz aus entfernt am Semmering in der Steiermark. Die höchste Bergstation befindet sich auf 1.782 Metern und bildet damit zugleich den höchsten Punkt der Fischbacher Alpen. Im Gebiet sind neben der klassischen Abfahrt eine Anzahl weiterer Angebote verfügbar, so etwa Nachtabfahrten, Funparks oder familienfreundliche Rodel- und Tubing-Strecken. Je nach Verhältnissen können die Pisten auch maschinell beschneit werden.

Stuhleck am Semmering: Pisten

Insgesamt zwölf Schlepp- und Sessellifte bringen die Besucher:innen zu 18 Pisten, die sich zu insgesamt 26 Kilometer Abfahrt summieren.

Schwierigkeitsgrad

Unter den Pisten werden 20 Kilometer einem leichten (blau) & 6 Kilometer einem mittleren (rot) Schwierigkeitsgrad zugeordnet. Das Skigebiet ist somit eher anfängerfreundlich einzuschätzen. Auch für Kinder gibt es ausreichend Aktivitäten.

Alle Talstationen, alle Bergstationen

Talstationen: Stuhleckbahn, Mittelstation, Steinbachalm

Bergstation: Stuhleck

Lage

Das Skigebiet Stuhleck liegt im Gemeindegebiet Spital am Semmering der Steiermark in den Fischbacher Alpen und erhebt sich bis auf 1.782 Meter Seehöhe.

Anreise zum Stuhleck am Semmering

Stuhleck liegt jeweils 100 Kilometer von Wien und Graz entfernt und ist von beiden aus bequem in circa einer Stunde zu erreichen.

Mit dem Auto bieten sich die Autobahn A2 sowie die Schnellstraße S6 an. Ab hier führt die Abfahrt Spital/Semmering nach Stuhleck.

Mit dem Zug wird zunächst Mürzzuschlag zum Transfer angefahren, ab dort fährt ein Direktbus zur Haltestelle „Spital am Semmering“, welche sich direkt bei der Talstation befindet. Alternativ führen ab dem Wiener Erdberg Direktbusse verschiedener Anbieter zur Endstation.

Parken

Es sind mehrere kostenlose Parkplätze direkt bei sowie nahe der Talstation verfügbar.

Stuhleck am Semmering: Hütten

Die Einkehrmöglichkeiten erstrecken sich von klassisch-gemütlichen Berghütten mit Panorama für Pausen zwischen den Abfahrten bis hin zu Après-Ski Bars und bedienen dabei jeden Geschmack.

Panoramarestaurant W11

Hoch oben auf der Bergstation gelegen, lassen sich hier Pausen mit Panoramablick über die Skiregion genießen. Von 9:00-16:45 Uhr täglich werden neben klassischem Skihüttengefühl mit Innen- und Terrassenbereich auch eine SnowLounge und ein Café angeboten.

Gasthaus Schieferhof

Wem mitten auf der Piste neben traditionellen Gerichten der Geschmack nach Burger-Variationen steht, kann im Gasthaus Schieferhof in klassischem Hüttenambiente zwischen beidem wählen.

Alpengasthof Eichtbauer: Das Iglu

Zugehörig zum Gasthaus Eichtbauer befindet sich die Aprés Ski Bar „Das Iglu“ direkt an der Piste. Im Gasthof selbst befindet sich ein Restaurant mit traditioneller Kost. Auch Zimmer für Übernachtungen können reserviert werden. Der Alpengasthof ist mit dem Auto erreichbar und bietet einen hauseigenen Parkplatz.

Hotels an der Piste

Das Skigebiet Stuhleck bietet eine vielfältige Auswahl von Übernachtungsmöglichkeiten direkt an der Piste. Je nach Wunsch kann aus modernen Hotels, traditionellen Gasthöfen oder Apartments und Hütten mit Privatsphäre gewählt werden.

Hotel Sonnenalm Stuhleck

Das Hotel liegt direkt neben der Liftstation. Zusätzlich befindet sich direkt angrenzend ein Skiverleih. Im zugehörigen Restaurant wird für das leibliche Wohl gesorgt, das Hotel selbst wurde erst kürzlich in einem modernen Stil grundmodernisiert. Zimmer sind ab ungefähr 230 Euro verfügbar.

Gasthof Kärntnerhof

Auch vom Gasthof Kärntnerhof sind die Liftanlagen einfach zu erreichen. Je nach Auslastung werden hier auf Anfrage besondere Pakete angeboten, so beispielsweise „Semmis Weekend“, in dem drei Übernachtungen mit Verpflegung und wahlweise auch Ausrüstung angeboten werden.

Apartmenthaus Altes Landhaus Mayerhof

Für längere Aufenthalte oder größere Gruppen sind im Mayerhof ganze Apartments anmietbar. Jeweils mit eignem Außeneingang ausgestattet ist für Privatsphäre gesorgt, aber auch sonst sind die Apartments mit Platz für jeweils vier Personen mit allen notwendigen Geräten und Annehmlichkeiten ausgestattet. Etwas höher gelegen, befindet man sich hier bereits bei der Mittelstation. Drei Tage sind beispielsweise ab 470 Euro buchbar.



Ferienhütten Zimmermann

Soll es noch privater sein, lassen sich hier eigene Blockhütten für vier bis sechs Personen anmieten. Die zweistöckigen Hütten sind komplett eingerichtet, liegen direkt beim Familienlift und können ganzjährig mit dem Auto angefahren werden. Die Preise werden auf Anfrage bekannt gegeben.

Aktivitäten

Für alle, die nicht den Ski- oder Snowboardfahrer:innen angehören, bietet die Region Stuhleck alternativen Aktivitäten.

Rodeln

Auf fünf Kilometern Länge bietet die Naturrodelbahn Vergnügen für die gesamte Familie und steht optisch unter dem Motto des Gebietsmaskottchens Semmi. Der Start befindet sich auf 1.340 Metern Höhe.

Tubing

Beim Tubing können Kinder ab sechs Jahren auf Luftreifen über einen präparierten Parcours gleiten. Der Einstieg befindet sich bei der Bergstation Stuhleckbahn.

Langlaufen

Je nach Schneebedingungen wird die Loipe zur kostenlosen Nutzung präpariert und bieten auf zwei Kilometern einen leichten Schwierigkeitsgrad.