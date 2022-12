Inhaltsverzeichnis:

Adresse : 8970 Schladming

Tages-Skikarte Erwachsener: 63,50 Euro 3 Stunden - Karte bzw. Karte ab 12 Uhr: 54 Euro 6-Tageskarte: 310,50 Euro Alle Preise Vergünstigungen: Online Frühbucher-Preise

: Pistenkilometer : 122,7 km

: 122,7 km Höhe : 745 Meter (Talstation) bis 1.906 Meter (Bergstation)

Website des Skigebiets : www.planai.at

Corona-Nachweis: Nein

Planai: Beschreibung

Die Planai ist neben dem Hauser Kaibling, Hochwurzen und Reiteralm der vierte Schladminger Hausberg und mit knapp 1.900 Metern der höchste Berg des beliebten Gipfelquartetts. Alle Berge des Ski amadè Dachstein können von der Planai aus, direkt mit dem Sessellift und der Gondel, erreicht werden.

Auf neun Pisten mit insgesamt 122 Kilometern bietet die Planai für Anfänger und Profis reichlich Abenteuer. Bekannt ist sie vor allem für eines der Ski Events des Jahres - den Nachtslalom. Von mutigen Skifahrer:innen und Boarder:innen kann die berühmte Zieleinfahrt (WM-Strecke in das Planai Stadion) auch abseits des Sportevents befahren werden. In luftigen Höhen bietet der Gipfel der Planai eine atemberaubende Aussicht auf die Dachstein-Region.

Planai: Pisten

Mit neun Pisten und noch vielen weiteren auf den Nachbarbergen ist die Planai ein beliebtes Ziel für Wintersportler. Mit der Planai I und II gelangt man direkt von der Talstation in wenigen Minuten auf 1.825 Meter Höhe. Von dort aus kann man über beide WM-Strecken (Damen und Herren) direkt zurück ins Tal wedeln. Wer kurz vor Schluss noch eine Runde drehen möchte, biegt am Weg nach unten zur Fastenberg Sechser-Sesselbahn ab und lässt sich zurück auf 1.763 Meter Höhe bringen.

Weiter hoch geht es nur noch mit der Burgstallalmbahn oder der Märchenwiesebahn auf 1.906 Meter, die man über rote und blaue Pisten, die Burgstallalmabfahrt und die Märchenwiesenabfahrt, erreicht.

Kinder und Anfänger:innen sind rund um den Hopsi Express (Standseilbahn) gut aufgehoben und können in aller Ruhe die ersten Schwünge im gleichnamigen Winterland wagen.

Kommt man vom Hauser Kaibling, ist die Weitmoosabfahrt die erste Piste auf der Planai, über die Schlepp- und Tellerlifte sowie der Fritz-Blitz erreicht werden können.

Mit der Planai West gelangt man in Richtung Hochwurzen und die Skiroute Mitterhaus führt in entgegengesetzte Richtung auf den linken Nachbar Berg, den Hauser Kaibling.

Schwierigkeitsgrad

Die vielfältigen Pisten sind für Anfänger und Profis gleichermaßen geeignet. Als Beginner:in startet man am besten vom Tal aus und steuert die Bergstation Planai II an. Von dort aus gibt es zahlreiche blaue Pisten, auf denen man die ersten Schwünge genießen kann. Wer es dabei belassen möchte, sollte sich nicht weiter in Richtung Tal wagen, denn die Zieleinfahrt ist eher etwas für erfahrene Skifahrer:innen. Den Weg zurück nach unten lässt man sich am besten mit der Gondel chauffieren.

Mit moderatem Erfahrungslevel lässt sich die gesamte Planai auf diversen roten Pisten gut befahren. Wer einen Adrenalinkick braucht, ist auf der Zieleinfahrt, einer schwarzen Piste, gut aufgehoben.

Alle Talstationen, alle Bergstationen

Die Talstation der Planai auf etwa 725 Meter Höhe ist der Ausgangspunkt, um das Pistenabenteuer zu starten. Die höchsten Bergstationen der Planai sind die Burgstallalm und die Bergstation der Märchenwiesenbahn auf 1.906 Meter Höhe. Weitere bekannte Bergstationen sind der Lärchkogel auf 1.761 Meter Höhe und die Bergstation der Fastenberg 6er auf 1.763 Meter Höhe.

Die Talstation Hochwurzen ist von der Planai aus mit der Bergbahn Planai West zu erreichen.

Lage

Die Planai ist eines der beliebtesten Auflugsziele der Steiermark & liegt in der wunderschönen Dachstein Region, im Ort Schladming des Bezirks Liezen.

Anreise zum Skigebiet Planai

Mit dem Auto erreicht man den Schladminger Hausberg vom Osten Österreichs am einfachsten über den Semmering, die Phyrnautobahn (A9) bis hin zur Ennstal-Bundesstraße. Vom Westen aus nimmt man am besten die Tauernautobahn (A10), vorbei an Salzburg bis zur Ennstal-Bundesstraße.

Wer auf das Auto verzichten möchte, kann mit Bahn oder Bus direkt den Bahnhof Schladming ansteuern (je nach Abfahrtsort und Uhrzeit kann Schladming ohne oder mit maximal zwei Umstiegs-Stopps erreicht werden). Vom Bahnhof ist die Talstation der Planai zu Fuß oder mit dem Skibus binnen weniger Minuten zu erreichen.

Parken

Mit über 1.000 kostenlosen Parkplätzen ist die Region um die Planai gut für die Wintersaison vorbereitet. Zwischen 8.00 und 20.00 Uhr kann das Auto für Seilbahnnutzer:innen kostenlos beim Planai-Stadion oder dem Planai-Parkhaus abgestellt werden.

Planai: Hütten

Die Planai bietet eine Bandbreite an Skihütten, wie kein anderer Berg. In insgesamt zwanzig Hütten können Skifahrer:innen für eine Pause einkehren. Die Kulinarik kommt dabei nicht zu kurz, denn die Hütten der Planai bieten von regionalen Schmankerln bis hin zu Pistenklassikern alles, was das Herz begehrt. Familienfreundlich geht es vor allem mittags auf den Hütten recht ruhig zu. Wer nichts gegen ein bisschen Musik und reichlich gute Laune hat, ist an jedem Standort gut aufgehoben.

Wer den Tag bei Aprés Ski ausklingen lassen möchte, sollte sich die bekannte Almrausch Hütte nicht entgehen lassen.

Hotels an der Piste

In der Dachstein Region könnte die Vielfalt an Hotels nicht größer sein. Direkt an der Piste der Planai lädt der Planaihof mit Preisen ab 300 Euro pro Nacht zum Verweilen ein. Etwas näher im Tal heißen das Planai Apartment (ab 320 Euro pro Nacht), die Kesslerhütte (ab 240 Euro pro Nacht) oder die Holzhackerin (ebenfalls ab etwa 300 Euro pro Nacht) Gäste willkommen.

Im näheren Umkreis der Planai ebenso gemietet werden können private Chalets. Hier sollte man möglichst nicht alleine reisen, denn die großen Berghütten haben einen festen Tagessatz, den man sich am besten mit anderen teilt. Mit etwa 400 Euro pro Übernachtung (niedrigste Kategorie) ist man als Selbstversorger dabei.

Für eine urbane Atmosphäre bietet der Ort Schladming einige Übernachtungsmöglichkeiten. Vom Boutique Hotel bis hin zu namhaften Ketten ist rund um die Planai Talstation alles vertreten.

Beinahe alle Hotels oder Apartments rund um die Planai sind mit Wellnessbereichen ausgestattet. Von der Spalandschaft bis zur Sauna am Zimmer ist je nach Kategorie einiges möglich.

Aktivitäten abseits vom Skifahren

Auch für Nicht-Skifahrer bietet die Planai reichlich Aktivitäten.

Wer gerne rodelt, kommt am benachbarten Berg Hochwurzen Tag und Nacht auf seine Kosten. Von der Talstation Hochwurzen aus oder per Skischaukel von der Planai lädt eine der längsten Rodelbahnen der Welt mit knapp 7 Kilometern Jung und Alt auf ein Abenteuer ein.

Tourengeher sind auf der Planai ebenso willkommen und können ihr sportliches Können bis zum Gipfel auf 1.906 Meter Höhe unter Beweis stellen.

Alle, die es etwas ruhiger angehen wollen, können die wunderschöne Landschaft auf dem Hopsi-Winterwanderweg genießen oder die zahlreichen Wellnessangebote in den umliegenden Hotels in der Dachsteinregion nutzen.