Neun Kilometer vom Ort Axams liegt die Talstation der Axamer Lizum auf etwa 1580 Metern Höhe. Die drei Skiberge der Axamer Lizum - Hoadl, Birgitzköpfl und Pleisen – bieten Wintersportler:innen zusammen über 40 Pistenkilometer mit allen Schwierigkeitsgraden. Die Axamer Lizum ist das größte Skigebiet nahe Innsbruck und bringt mit der parallel zur Olympiabahn liegenden 10er-Gondelbahn Hoadlbahn Besucher:innen innerhalb von sechs Minuten vom Parkplatz zum höchsten Punkt auf 2340 Meter. Das, im Vergleich zu anderen eher kleine, Skigebiet bietet drei anspruchsvolle Olympiahänge, viele mittelschwere und einige leichte Pisten. Tiefschnee-Fahrer:innen können 300 Hektar Freeride-Gelände und zahlreiche Skirouten nutzen. Außerdem gibt es mit dem Snowpark Golden Roofpark ein eigenes Angebot für Snowboarder:innen. Winterwanderwege, Rodelbahnen – eine davon abends bis 24:00 Uhr beleuchtet - und beschilderte Skitourenstrecken bieten abseits der Skipisten Winterspaß. Entlang der Pisten stehen zahlreiche Einkehrmöglichkeiten zur Verfügung. Direkt bei der Axamer Lizum gibt es Möglichkeiten für das abendliche Après-Ski. Im nur 19 Kilometer entfernten Innsbruck findet man neben Einkaufsmöglichkeiten, kulturelle Einrichtungen, Bars und Restaurants.

Es gibt insgesamt 25 Pisten, verteilt auf 40 Pistenkilometer. Neun Liftanlagen – eine Standseilbahn, zwei Einseil-Umlauf-Bahn, drei Sesselbahnen und drei Schlepplifte – stehen Besucher:innen zur Verfügung.

Die 40 Pistenkilometer unterteilen sich in neun leichte, neun mittlere und eine schwere Piste. Außerdem gibt es noch sechs Skirouten. Das Skigebiet bietet für jede Altersgruppe etwas. Es gibt für Kinder zwar kein eigenes Kinderland, dafür aber kreative Angebote der einzelnen Skischulen. Generell ist das Skigebiet für alle geeignet, es gibt allerdings nur sieben Kilometer Anfängerpiste und einige der als „leicht“ gekennzeichneten Routen können für Anfänger:innen und Ungeübte zu anspruchsvoll sein. Das Skigebiet entspricht mit 22 Kilometern roter Piste und sechs Kilometern Skiroute eher den Ansprüchen von Jugendlichen und fortgeschrittenen Skifahrer:innen.

Die Axamer Lizum gehört zur Gemeinde Axams im Bezirk Innsbruck-Land und ist ein Ort in den Stubaier Alpen in Tirol.

Mit dem Auto aus Richtung Garmisch-Partenkirchen fährt man über die B 177 Richtung Seefeld in Tirol nach Zirl, dann Richtung Kematen nach Axams bis zum Ziel Axamer Lizum.

Aus Landbeck kommend fährt man über die Inntalautobahn A 12 bis zur Autobahnausfahrt Kematen, anschließend Richtung Axams bis zur Axamer Lizum.

Von Kufstein aus nimmt man die Inntalautobahn A 12 bis zur Autobahnausfahrt Innsbruck West und folgt anschließend der Beschilderung über Völs nach Axams bis zum Ziel Axamer Lizum.

Vom Brenner aus fährt man über die Brennerautobahn A 13 bis zum Autobahndreieck Innsbruck, dann Richtung Bregenz bis zur Autobahnausfahrt Kematen. Anschließend weiter bis zur Ortschaft Axams und der Axamer Lizum.

Eine direkte Bahnverbindung nach Axamer Lizum gibt es nicht. Mit dem Zug kommt man bis zum Hauptbahnhof Innsbruck und anschließend von dort mit dem Skibus in etwa einer Stunde zum Ziel.

Parkmöglichkeiten in der Umgebung der Axamer Lizum gibt es direkt unterhalb der Hoadlbahn. Besucher mit Skipass können kostenlos parken.

Im Bereich der Axamer Lizum gibt es zahlreiche Restaurants, rustikale Gaststuben und authentische Almhütten, die in den Pausen zwischen den Abfahrten oder zum Après-Ski zum Einkehren einladen.

Mit der 10er-Gondelbahn erreicht man direkt das Panoramarestaurant Hoadl-Haus in 2340 Metern Höhe. Hier kann im Restaurant oder auf der größten überdachten Sonnenterrasse Österreichs bodenständig-tirolerisch gespeist werden.

Mitten auf der Piste, direkt neben dem Karleitenlift, liegt die Sunnalm. Das rustikale Ambiente der Gaststube lädt ebenso zum Verweilen ein, wie die große Sonnenterrasse, von der man einen ausgezeichneten Ausblick auf den Golden Roofpark hat.

Direkt neben der Talstation des Pleisen-Sesselliftes liegt die Pleisenhütte. In der authentischen Almhütte wird vorwiegend Hausmannskost serviert, die im urigen Gastraum oder, je nach Wetterlage, auch im Freien genossen werden kann.

Das Dohlennest ist eine weitere urige Hütte mit Sonnenterrasse und Bar. Bei gutem Wetter werden Gerichte direkt vom Grill angeboten.

In der Umgebung der Axamer Lizum bieten die beim Hotel Olympia gelegene Pfeffermühle und die Lizum Alm, eine gemütliche Gastwirtschaft im urigen Tiroler Stil, Gelegenheit für Après-Ski.

Die nur zehn Minuten vom Parkplatz Axamer entfernte Schafalm ist gut geeignet für Familien. Direkt beim Haus gibt es einen Kinderspielplatz und gute Möglichkeiten zum Rodeln.

Im Skigebiet Axamer Lizum findet man einige Hotels, die in direkter Nähe zur Skipiste liegen.

Das 4-Sterne Hotel Lizumerhof liegt eine Gehminute von zwei Skiliften entfernt. Das im Chalet-Stil gehaltene Haus bietet neben der direkten Nähe zur Piste einen Wellnessbereich mit kostenloser Finnischen Sauna, Dampfbad, einer Infrarot-Wärmekabine und einer Infrarot-Gesundheitsliege. Außerdem ist ein Wellnesscoach zur Betreuung der Gäste vor Ort. Das Hotel verfügt über 40 Zimmer mit 100 Betten. Die Preise für eine Person im Doppelzimmer beginnen bei 100,00 Euro pro Nacht, zuzüglich 2,00 Euro Ortstaxe pro Person und Tag.

Ebenfalls direkt an der Piste liegt das 4-Sterne Hotel Lizum 1600. Das Hotel hat neben 46 Doppelzimmern auch ein Familienzimmer im Angebot. Außerdem bietet es ein Skidepot mit verschließbaren Spinden, einen Fitnessraum, einen Wellness-Bereich und einen Kletter- und Boulderturm. Die Preise starten bei 103,00 Euro pro Person im Doppelzimmer.

Das 3-Sterne Hotel Olympia liegt auf 1600 Metern Höhe direkt am Fuß der Pisten der Axamer Liuzum. Das Hotel bietet, neben 400 Betten und einem direktem Pistenzugang, einen Skiverleih direkt im Haus, ein Spielzimmer und eine Disco, außerdem Billard, Flipper und Air Hockey gegen Gebühr. Die Zimmerpreise erfährt man auf Anfrage.

Neben den Skipisten gibt es bei der Axamer Lizum auch verschiedene Rodelbahnen. Besonders beliebt ist die Naturrodelbahn, die mit einer Streckenlänge von 3,9 Kilometern von der Axamer Lizum nach Axams führt. Bei guten Schneebedingungen ist sie täglich geöffnet und abends bis 24:00 Uhr beleuchtet.

Ein weiteres Highlight ist der Snowpark Golden Roofpark beim Karleitenlift, wo Snowboarder:innen jeden Alters und jeden Levels ihre Tricks und Sprünge trainieren können.

Auch für Tourengeher:innen gibt es Angebote an der Axamer Lizum. Vom Parkplatz in 1560 Metern Höhe kann man die Damen- oder Herrenabfahrt hinauf zum höchsten Punkt des Skigebietes gehen.

Für Winterwander:innen gibt es im Skigebiet Axamer Lizum einen 9,7 Kilometer langen Wanderweg durch das Axamer Tal, von Axams zur Schafalm, in 1568 Metern Höhe.

Axamer Lizum: Erfahrungsberichte

Positiv bewertet werden die perfekten Schneebedingungen und die gepflegten Pisten. Auch dass das Skigebiet eher klein und familiär und deswegen nicht so überlaufen ist, wurde positiv hervorgehoben. Die Einkehrmöglichkeiten und die Freundlichkeit des Personals werden als sehr gut beschrieben. Bei dem Schwierigkeitsgrad der Pisten gehen die Meinungen auseinander. Einige Besucher:innen empfinden das Pistenangebot als perfekt für Anfänger:innen und Könner. Andere Besucher:innen bemängeln, dass die meisten Pisten für Anfänger:innen und Ungeübte eher nicht geeignet sind. Ausschließlich positiv bewertet wird das Angebot an Pisten für geübte Fahrer:innen, ebenso wie die zügige Abfertigung an den Liften und die direkte Anbindung der Skipisten an einzelne Hotels.