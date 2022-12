Inhaltsverzeichnis:

Offizielle Website des Skigebiets: https://www.praebichl.at/winter/

Adresse : Weidauweg 18, 8794 Vordernberg

: Weidauweg 18, 8794 Vordernberg E-Mail : office@praebichl.at

: office@praebichl.at Telefon : +43 3849 6060-0

: +43 3849 6060-0 Öffnungszeiten : Dezember bis März (abhängig von der Schneelage)

: Dezember bis März (abhängig von der Schneelage) Betriebszeiten : täglich von 9.00 bis 16.00 Uhr

: täglich von 9.00 bis 16.00 Uhr Preise : 45,50 Euro (Tages-Skikarte Erwachsener) 221, 50 Euro (6-Tageskarte) Alle Preise Vergünstigungen: Sonderpreise für Kinder, Jugendliche, Studenten, Senioren und Familien

: Pistenkilometer : ca. 20

: ca. 20 Höhe : 1.116 Meter (Talstation) bis 1.608 Meter (Bergstation)

: 1.116 Meter (Talstation) bis 1.608 Meter (Bergstation) Nachtskifahren möglich? Nein

Nein Corona-Nachweis : Nein

: Nein Wetterinfo

Webcam

Downloadlink Pistenplan

Präbichl: Beschreibung

Das Skigebiet Präbichl bietet seinen Besucher:innen 20 Pistenkilometer in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Die Kombination aus Vielseitigkeit und Überschaubarkeit machen das Skigebiet sowohl bei Familien mit Kindern als auch erfahrenen Skifahrer:innen zu einem der beliebtesten Ausflugsziele in der Steiermark. Zu den Besonderheiten des Skigebiets zählt seine Lage, die einen Panoramablick auf die umliegenden Gipfel des Hochschwab-Massivs gewährt. Darüber hinaus bietet das Skiareal eine beleuchtete Rodelbahn, eine Skischule, eine spezielle Kinder-Abfahrt und eine herausfordernde FIS-Abfahrt.

Präbichl: Pisten

Insgesamt stehen Besucher:innen des Skigebiets Präbichl 20 unterschiedlich anspruchsvolle Pistenkilometer zur Verfügung. Trotz seiner vergleichsweise geringen Größe bietet das Skiareal neun Abfahrten sowohl für Anfänger:innen als auch Profis. Das Skigebiet Präbichl verfügt über sechs Skilifte. Dazu zählen drei Sesselbahnen, zwei Schlepplifte und ein Seillift.

Schwierigkeitsgrad

Dank der vielseitigen Abfahrten richtet sich das Skigebiet Präbichl sowohl an Familien mit kleinen Kindern als auch an passionierte Skifahrer:innen. Von den 20 Pistenkilometern werden rund sechs Pistenkilometer als „leicht“, elf Kilometer als „mittel“ und drei Kilometer als „schwer“ eingestuft.

Während man es auf den anfängerfreundlichen Abfahrten Laugensack, Weidtal und Mühlenwald eher langsam angehen lässt, sind bei der sowie der sportlichen Abfahrt „die Wilde“ technisches Können gefragt. Daneben finden Besucher:innen auf der Stockhang-Abfahrt, der Panorama-Abfahrt und der Mittel-Abfahrt ein.

Die Skirouten Polsterrinne, Polsterdreieck und Zellerhang runden das Angebot ab. Neben den Hauptabfahrten bietet das Skigebiet einen kleinen Skischul-Übungshang, die speziell an Kinder gerichtete Erlebnis-Abfahrt Schlumperwald und eine spannende Funslope.

Alle Talstationen, alle Bergstationen

Die Haupttalstation der Skiarena Präbichl befindet sich auf einer Höhe von rund 1.116 Metern. Von dort aus starten die Sesselbahnen zu den beiden großen Bergstationen des Areals. Diese befinden sich auf 1.410 beziehungsweise 1.608 Höhenmetern. Darüber hinaus haben Besucher:innen des Skigebiets Zugang zum dazugehörigen Weidtallift. Dessen Talstation liegt auf etwa 1.084 und die Bergstation auf 1.278 Höhenmetern.

Lage

Das Skigebiet Präbichl gehört zur Gemeinde Vordernberg im Bezirk Leoben. Mit seiner Lage rund 73 Kilometer nördlich der Landeshauptstadt Graz befindet sich das Skiareal im Herzen der Steiermark. Nach Leoben beträgt die Entfernung etwa 21 Kilometer. Alle Berggipfel rund um das Skigebiet gehören zum Hochschwab-Massiv der Steiermark. Die Talstation ist umgeben von den Gipfeln des 1.855 Meter hohen Rössels sowie des 1.910 Meter hohen Polsters.

Anreise zum Präbichl

Auto

Wer aus Graz kommt, fährt entlang der Autobahn A9 Richtung Norden und nimmt die Ausfahrt 129 Traboch. Anschließend folgt man der Bundesstraße B115 in Richtung Weidauweg. Das Skigebiet befindet sich direkt an der B115. Die Fahrtzeit für die 73 Kilometer ab Graz beträgt in etwa eine Stunde. Aus Wien kommend folgt man der A2 Richtung Süden und anschließend der S6 bis nach Leoben. Von Leoben aus führt ebenso die B115 in Richtung Weidauweg direkt bis zum Skigebiet Präbichl. Die Fahrtzeit ab Wien beträgt durchschnittlich zwei Stunden bei einer Distanz von 185 Kilometern.

Öffentliche Verkehrsmittel

Die ÖBB bietet Reisenden regelmäßige Bahnverbindungen sowohl ab Wien als auch ab Graz bis nach Leoben. Die Fahrtzeit mit dem Zug ab Wien beträgt ungefähr zwei Stunden. Eine einfache Fahrt kostet 34,10 Euro (Stand Dezember 2022). Ab Leoben Hauptbahnhof verkehren stündliche Nahverkehrsbusse in Richtung Eisenerz mit direktem Halt am Skigebiet Präbichl. Das Busticket kostet 7,20 Euro für die Einzelstrecke (Stand Dezember 2022) bei einer Fahrtdauer von rund 40 Minuten.

Parken

Besucher:innen haben mehrere Parkmöglichkeiten zur Auswahl. Die meisten Parkplätze gibt es direkt bei der Talstation des Skigebiets Präbichl (P1). Darüber hinaus sind einige Parkplätze oberhalb des Arena Schlepplifts (P2) sowie am Weidtallift (P3) verfügbar. Alle Parkplätze sind kostenpflichtig.

Präbichl: Hütten

Rund um das Skigebiet Präbichl befinden sich einige Hütten mit einem guten gastronomischen Angebot. Für das leibliche Wohl sorgen unter anderem der Silverfox Foodtrailer direkt an der FIS-Abfahrt sowie die Arena Stubn an der Talstation. Daneben verwöhnt der Seetreff Grüblsee seine Gäste mit regionalen Schmankerln. Ebenso empfehlenswert sind der Präbichlerhof und das Gasthaus Langreiter. Alle Einkehrmöglichkeiten sind im Pistenplan markiert. Das Angebot für Après-Ski hält sich im Vergleich zu anderen Skigebieten in Grenzen.

Hotels an der Piste

Das direkt an das Skigebiet angeschlossene Hüttendorf Präbichl zählt zu den beliebtesten Unterkünften der Umgebung. Dieses besteht aus insgesamt zehn Selbstversorgerhütten, die jeweils Platz für maximal sieben Personen bieten. Der Preis pro Hütte liegt bei 134 Euro für eine Übernachtung. Neben dem Präbichlerhof und dem Gasthaus Langreiter finden Besucher:innen in der unmittelbaren Nähe des Skigebiets außerdem das Almdorf Präbichl und die Pension Polsterrinne. Die Kosten für eine Übernachtung betragen zwischen 45 und 100 Euro pro Person (saisonabhängig).

Präbichl: Aktivitäten abseits vom Skifahren

Abseits der Pisten dürfen sich Besucher:innen des Skigebiets auf eine bestens präparierte Rodelbahn freuen. Diese ist sogar beleuchtet und abends bis 22.00 Uhr geöffnet. Auch für Langläufer wird auf 25 Loipenkilometern rund um das Skiareal etwas geboten. Überregional bekannt ist zudem der Soaring Club Präbichl. Dieser bietet spannende Tandemflüge mit dem Gleitschirm an. Gut zu wissen: Einige Hütten des Hüttendorfs Präbichl verfügen über eine eigene Sauna.

Präbichl: Erfahrungsberichte

Im Netz wird das Skigebiet Präbichl fast durchwegs positiv bewertet. Gäste schätzen vor allem die überschaubare Größe, das gemütliche Ambiente und die abwechslungsreichen Abfahrten. Das kulinarische Angebot und die gute Verkehrsanbindung schlagen sich ebenfalls positiv auf die Bewertungen nieder. Teilweise empfanden Besucher:innen die Eintrittspreise jedoch als zu hoch. Während der Hauptsaison kann es zudem recht voll werden.