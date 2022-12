Inhaltsverzeichnis:

Offizielle Website des Skigebiets : https://www.skigastein.com

: https://www.skigastein.com Adresse : Anger 217, 5630 Bad Hofgastein

: Anger 217, 5630 Bad Hofgastein E-mail : info <AT> skigastein.com

: info <AT> skigastein.com Telefon : +43 6432 6455

: +43 6432 6455 Öffnungszeiten : Dezember bis April

: Dezember bis April Betriebszeiten : 2.12.2022 bis einschließlich 24.12.2022 08.30 bis 15.00 Uhr; restliche Saison 8.30 bis 16.00 Uhr

: 2.12.2022 bis einschließlich 24.12.2022 08.30 bis 15.00 Uhr; restliche Saison 8.30 bis 16.00 Uhr Preise :

Tages-Skikarte Erwachsener: 55 Euro bis 68,50 Euro 6-Tageskarte: 284 Euro bis 334 Euro Frühbucher-Preis 334 Euro Kassenpreis (für Erwachsene in der Hauptsaison) alle Preise Vergünstigungen: 22 Euro bzw. 33 Euro pro Tag für Kinder und Jugendliche an Samstagen und Sonntagen

: Pistenkilometer : 84 Kilometer

: 84 Kilometer Höhe : zwischen 860 Meter und 2.300 Meter

: zwischen 860 Meter und 2.300 Meter Wetterinfo

Webcam

Pistenplan

App

Nachtskifahren möglich? nein

nein Corona-Nachweis: nein

Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel: Beschreibung

Das Skigebiet Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel gehört zu den vier im Gasteinertal angesiedelten Skigebieten und ist dort das größte zusammenhängende seiner Art. Es zeichnet sich durch seine vielfältigen und modernen Lifte, durch Pisten, auf denen sowohl Anfänger:innen als auch Profis auf ihre Kosten kommen, und nicht zuletzt durch seine Familienfreundlichkeit aus. In der Umgebung gibt es zahlreiche Unterkünfte, Wellnessangebote, Wanderwege und Aussichtspunkte. Namensgebender Berg ist der Stubnerkogel, der mit einer Höhe von 2.246 Metern eine atemberaubende Aussicht beispielsweise auf den Großglockner bietet.

Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel: Pisten

Ambitionierte Skifahrer:innen können sich im Skigebiet Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel auf rund 84 Kilometern austoben. Davon sind ca. 30,8 Kilometer blaue Piste, 48,8 Kilometer rote Piste und 3,1 Kilometer schwarze Piste. Außerdem finden Interessierte hier Skirouten auf einer etwaigen Länge von 3,1 Kilometern.

Das Skigebiet Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel umfasst insgesamt 18 Lifte. Nicht alle davon können während der gesamten Saison genutzt werden und auch die Öffnungszeiten variieren. Ein Blick auf die Website des Skigebiets im Vorfeld lohnt sich also. Gondelbahnen für bis zu zehn Personen sind hier ebenso vorhanden wie Sessellifte und Schlepp- bzw. Tellerlifte. Zu den Highlights gehören die 2018 erbauten Schlossalmbahnen I und II, die eine Auffahrt ohne Umstieg ermöglichen. Ebenfalls zum Fuhrpark des Skigebietes Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel gehören mehrere Hochgeschwindigkeitssesselbahnen sowie die Stubnerkogelbahnen I und II mit jeweils acht beheizten Sitzplätzen.

Schwierigkeitsgrad

Anfänger:innen und Fortgeschrittene kommen im Skigebiet Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel besonders auf ihre Kosten, da die mittelschweren roten Pisten den größten Teil des Skigebietes ausmachen. Aber auch blaue Anfängerpisten sind ausreichend vorhanden. Die schwarze Piste hingegen ist mit gerade einmal 3,1 Kilometern vergleichsweise kurz. Geübte Skifahrer:innen, die hauptsächlich auf der Suche nach neuen Herausforderungen sind, könnten hier also etwas enttäuscht sein.

Alle Tal- und Bergstationen

Schlossalmbahn I – 840 Meter – 1.303 Meter

Schlossalmbahn II – 1.303 Meter – 2.066 Meter

Stubnerkogelbahn I – 1.097 Meter – 1.797 Meter

Stubnerkogelbahn II – 1.797 Meter – 2.233 Meter

Sendleiten – 1.558 Meter – 2.019 Meter

Weitmoser – 1.831 Meter – 2.080 Meter

Hohe Scharte Bahn – 2.082 Meter – 2.304 Meter

Schlosshochalmlift – 1.884 Meter – 2.068 Meter

Angertalbahn – 1.178 Meter – 1.890 Meter

Kaserebenbahn – 1.180 Meter – 1.978 Meter

Senderbahn I – 1.179 Meter – 1.388 Meter

Senderbahn II – 1.388 Meter – 2.244 Meter

Buchebenlift – 1.092 Meter – 1.241 Meter

Burgstalllift – 1.800 Meter – 1.973 Meter

Jungeralm – 1.647 Meter – 2.172 Meter

Übungslift Judau – 1.179 Meter – 1.211 Meter

Förderbänder Angertal – 1.180 Meter – 1.220 Meter

Förderband Stubnerkogel – 1.085 Meter – 1.090 Meter

Lage

Das Skigebiet befindet sich in Bad Hofgastein und damit im Gasteinertal im Bundesland Salzburg. Das Gasteinertal steht nicht nur für Wintersport und Erholung, sondern ist auch als „Tal der Gesundheit“ bekannt. Grund dafür ist unter anderem die Gasteiner Heilquelle, deren Thermalwasser gegen diverse Erkrankungen eingesetzt wird.

Anreise zum Skigebiet Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel

Wer von Wien aus mit dem Auto fährt, sollte rund viereinhalb Stunden für die Anreise über St. Pölten, Ansfelden und Salzburg einplanen. Von Salzburg aus ist das Skigebiet über die Tauernautobahn Richtung Süden innerhalb einer Stunde erreichbar. Von Innsbruck aus sind es mit dem Pkw ca. drei Stunden bis zum Skigebiet Schlossalm Angertal Stubnerkogel. Die Route verläuft über Wörgl, St. Johann in Tirol und Zell am See.

Die bequeme Anreise mit dem Zug, etwa auf direktem Wege von Salzburg aus, ist ebenfalls möglich. Von Wien aus erfolgt der Umstieg in der Regel in Salzburg, die Gesamtanreisezeit beträgt rund vier Stunden. Eine Fahrt in der zweiten Klasse von Wien nach Bad Hofgastein kostet durchschnittlich 65,00 Euro.

Darüber hinaus können Gruppen von bis zu fünf Personen mit dem Einfach-Raus-Ticket für maximal 47,00 Euro mit Nahverkehrszügen quer durchs Land reisen. Ausgenommen ist der Verkehrsverbund Vorarlberg.

Da die Talstation der Stubnerkogelbahn in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs liegt, können Skifahrer:innen gleich nach ihrer Ankunft auf die Piste starten.

Parken

Kostenfreie Parkplätze gibt es sowohl direkt an der Schlossalmbahn als auch an der Kaserebenbahn und der Stubnerkogelbahn. Neben asphaltierten Flächen sind an den Seilbahnstationen zum Teil auch Parkhäuser zu finden, in denen das Auto sicher überdacht steht. Ebenso vorhanden sind Möglichkeiten zum Laden von E-Fahrzeugen, so etwa an der Talstation Schlossalm.

Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel: Hütten

Die JungerStube direkt an der Jungeralmbahn etwa eine große Sonnenterrasse, auf der Gäste vor allem regionale Produkte genießen können. Ebenso einen Besuch wert ist die Weitmoser Schlossalm am Sessellift Weitmoser. Hier haben Besucher:innen nicht nur die Wahl zwischen Bedienung und Selbstbedienung - auf der großen Sonnenterrasse steht auch einen Grill zur Verfügung.



Après-Ski gibt es beispielsweise direkt an der Talstation der Schlossalmbahn auf der Gastein Alm oder 500 Meter von der Talstation der Stubnerkogelbahn entfernt. Im Silver Bullet lädt eine Bar im Stil des wilden Westens zum Feiern ein, und in der weitmoserin direkt an der Schlossalmbahn wird regelmäßig Livemusik gespielt.

Wer es etwas ruhiger angehen möchte oder mit der Familie unterwegs ist, ist im Skigebiet Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel ebenfalls gut aufgehoben. Restaurants und Hütten eignen sich tagsüber für die Einkehr mit Kindern. Zudem wartet direkt an der Bergstation Stubnerkogel das Fun Center mit einem Klettergarten, Air Hockey und einigem mehr auf.

Hotels an der Piste

Sowohl Bad Hofgastein als auch Bad Gastein bieten als Wintersport- und Kurorte zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten. Viele davon befinden sich direkt im Skigebiet, so etwa Das.Goldberg. Das Natur- und Designhotel ermöglicht nicht nur direkten Zugang zur Piste, sondern verfügt über viele Extras wie regionale Speisen, Saunen und verschiedenen Wellnessanwendungen. Der Preis für zwei Übernachtungen beträgt pro Person rund 400 Euro aufwärts.

Weitere maximal einen Kilometer vom Skigebiet entfernt gelegene Hotels sind das Impuls Hotel Tirol mit Wellness- und Kunstangeboten sowie Shuttlebus zum Skigebiet und das Verwöhnhotel Bismarck. Letzteres verfügt ebenfalls über einen gratis Skibus. Darüber hinaus lockt es mit vier Thermal-Pools und exklusiver Gourmetküche. Eine Übernachtung ist hier ab ca. 160 Euro pro Person möglich. Wer sich lieber selbst versorgen möchte, findet im Skigebiet auch ein umfangreiches Angebot an Ferienwohnungen und Appartements.

Aktivitäten abseits der Piste

Neben dem Fun Center gibt es im Skigebiet Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel zahlreiche Freizeigmöglichkeiten für alle, die gerade nicht auf ihren Skiern stehen möchten. Kinder kommen auf dem Kinderkarussell, dem Abenteuer Parcours oder auf der Wellenbahn auf ihre Kosten. Aber auch für Erwachsene bietet das Skigebiet Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel Spannendes abseits der Piste. Die 140 Meter lange Hängebrücke etwa bietet einen einzigartigen Blick auf das Bergpanorama. Der Felsenweg Stubnerkogel eignet sich ebenfalls für all jene, die sich an der frischen Luft ohne Skier bewegen und dabei den Ausblick genießen möchten. Außerdem lohnt sich ein Ausflug in die Alpentherme. Auf 36.000 Quadratmetern gibt es neben Wasserrutschen und einem Panoramablick zahlreiche Wellnessanwendungen.