Katschberg: Skifahren zwischen Salzburg und Kärnten

Inhaltsverzeichnis:

Offizielle Website des Skigebiets : https://www.katschi.at/index-winter.html

: https://www.katschi.at/index-winter.html Adresse : Katschberghöhe 17, 9863 Katschberg, Kärnten

: Katschberghöhe 17, 9863 Katschberg, Kärnten E-Mail : info <AT> katschi.at

: info <AT> katschi.at Telefon : +43 4734 83888

: +43 4734 83888 Öffnungszeiten : 03.12.2022 bis 10.04.2023

: 03.12.2022 bis 10.04.2023 Betriebszeiten : täglich von 09:00 bis 16:00 Uhr

: täglich von 09:00 bis 16:00 Uhr Preise :

Tages-Skikarte-Erwachsene: 54,50 Euro 3-Stundenkarte: 47 Euro 6-Tageskarte: 267,50 Euro Ermäßigungen werden für Jugendliche, Kinder und Senior:innen angeboten Alle Preise

: Pistenkilometer : 70 Kilometer

: 70 Kilometer Höhe : Talstation: 1.066 Meter, Bergstation: 2.220 Meter

: Talstation: 1.066 Meter, Bergstation: 2.220 Meter Wetterinfo

Webcam

Downloadlink Pistenplan

Nachtskifahren möglich? Ja

Ja Corona-Nachweis: Kein Coronanachweis erforderlich

Katschberg: Beschreibung

Zwischen dem Salzburger Land und dem Katschtal in Kärnten befindet sich das Skigebiet Katschberg. Bekannt für seine überwiegend mittelschweren Pisten eignet sich das Wintersportgebiet besonders für all solche, die schon etwas Erfahrung im Ski- und Snowboardfahren mitbringen.

Der Katschberg ist ebenso der ideale Ort für Fans des Nachtskifahrens. Dies ist auf der Königswiese am Katschberg jeweils zwischen 19:00 und 21:00 Uhr möglich. Snowboarder können ihrem Hobby im an der Doppelsesselbahn Aineck gelegenen Funpark auf mehreren Halfpipes nachgehen.

Für Kinder gibt es innerhalb „Katschi's Kinderwelt“ kindergerechte Pisten, ein ausgedehntes Übungsgelände und einen Hindernisparcour. Möchten sich Kinder langsam an das Skifahren herantasten, empfiehlt sich ein Besuch der Kinder-Skischule des Katschberges.



Katschberg: Pisten

Auf insgesamt 70 Pistenkilometern und 35 Pisten geht es im Wintersportgebiet Katschberg die beiden Skiberge Tschaneck und Aineck hinunter.

Das Skigebiet Katschberg ist mit modernen Beförderungsanlagen ausgestattet. Insgesamt 16 Liftanlagen bringen Besucher:innen auf den Berg. Dabei werden drei 8er-Gondelbahnen, fünf Schlepplifte, drei Tellerlifte, zwei 6er-Sesselbahnen sowie zwei 4er-Sesselbahnen und eine 3er-Sesselbahn verwendet.

Schwierigkeitsgrad

Im Wintersportgebiet Katschberg lassen sich Pisten für alle Schwierigkeitsgrade finden. Anfänger:innen steht die Abfahrt auf den etwa zehn Pistenkilometern mit einer blauen Markierung zur Verfügung. Diese eigenen sich besonders für leichte Abfahrten. Bereits geübte Anfänger:innen, Fortgeschrittene und Wiedereinsteiger:innen finden auf den insgesamt 50 rot markierten Pistenkilometern ausreichend Abwechslung. Die zehn schwarz markierten Pistenkilometer sind für alle jene gedacht, die sich auf den Ski oder dem Snowboard bereits sehr sicher fühlen.

Alle Talstationen, alle Bergstationen

Aineckbahn

Königswiesenbahn

Bärenwiesenlift

Tschaneckbahn

Sonnalmbahn

Gamskogelexpress

Freiberglift

Tellerlift Katschberg

Sonnleitenlift

Mini-Jet

Gipfelbahn

Ainecklift

Branntweinerlift

Silverjet 1

Fischerkogellift

Silverjet 2

Lage

Die mitten in den Alpen gelegene Katschberghöhe gehört zur Gemeinde Rennweg am Katschberg und verbindet die Region Lungau in Salzburg mit dem Katschtal in Kärnten.

Anreise zum Katschberg

Reist man mit dem Auto an, muss man ab Wien der A2 folgen und die Ausfahrt Richtung Semmering nehmen. Von der Schnellstraße fährt man anschließend Richtung Leoben und folgt ab Lungau der Bundesstraße bis auf den Katschberg.

Aus dem Norden folgt man der Tauernautobahn bis Salzburg und nimmt anschließend die Ausfahrt St. Michael im Lungau. Von dort aus sind es etwa acht Kilometer bis auf die Katschberghöhe.

Möchte man mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, fährt man bis zum Bahnhof Spittal Millstättersee. Von hier bringt einen der Kärnten-Bus Lieser-Maltatal ins Skigebiet Katschberg.

Parken

Auf der Katschberghöhe bestehen kostenlose Parkmöglichkeiten für Autos und Busse.

Katschberg Hütten

In das Skigebiet Katschberg kommen jährlich Gäste aus der ganzen Welt. Die Urlaubsregion bietet deswegen kulinarische Spezialitäten für jeden Geschmack an. Traditionelle Hausmannskost lässt sich meist in urigen Skihütten finden. Aber auch feinere Geschmäcker lassen sich bei dem großen Angebot hochwertiger Gourmet-Restaurants zufriedenstellen. Eine familienfreundliche Atmosphäre und traditionelle Küche erwartet Besucher:innen zum Beispiel in der Gamskogelhütte am Katschberg.

Hotels an der Piste

In der Region rund um den Katschberg lassen sich über 400 Ferienhäuser, Hotels und Chalets finden. Ein großer Sauna- und Wellnessbereich erwartet Gäste zum Beispiel im „ALMGUT Wellness Hotel“. Dieses liegt wenige Kilometer vom Skigebiet Katschberg entfernt und bietet sich durch die ruhige Berglage als Ausgangspunkt für Wandertouren an. Das Wellnesshotel ALMGUT kostet in der Hauptsaison pro Nacht etwa 150 Euro. Direkt auf der Katschberghöhe und wenige Meter von den Seilbahnen entfernt liegt das „Falkensteiner Hotel Cristallo“. Diese Unterkunft bietet Gästen einen großen Wellnessbereich sowie eine ausgedehnte und moderne Saunalandschaft. Auf der Suche nach einem familienfreundlichen Hotel in unmittelbarer Nähe der Pisten lohnt sich ein Blick auf das „Familienhotel Hinteregger“. Dieses bietet Kindern nicht nur einen hoteleigenen Spielplatz, sondern liegt ebenso direkt neben der Kindernaturerlebniswelt Katschhausen. Darüber hinaus haben Besucher:innen die Auswahl aus vielen verschiedenen Ferienhäusern mit einem großen Wohnbereich und gemütlichen Chalets.

Aktivitäten

Die Urlaubsregion Katschbergn Lieser-Maltatal eignet sich ideal, um durch verschneite Berge und Täler zu wandern. Umgeben von zwei Naturparks lohnt sich zum Beispiel die Wanderung auf dem Freizeitweg R9 über den Kalvarienberg in Gmünd. Zieht man die Schneeschuhe an, lohnt sich auch ein Ausflug auf die Sonnalm Stubeck. Direkt im Katschtal bieten sich Wanderungen durch windgeschützte Wälder zur Pritzhütte oder der Gamskogelhütte an. Von der Gamskogelhütte besteht die Möglichkeit, von der etwa 1,5 Kilometer langen Rodelbahn herunterzufahren. Die Rodelbahn ist in der Wintersaison täglich geöffnet und bietet auch die Möglichkeit zum Nachtrodeln an. Langlaufen ist für Besucher:innen zum Beispiel auf der acht Kilometer langen Langlaufloipe im Naturschutzgebiet Pöllatal oder auf der drei Kilometer langen Strecke in Gmünd möglich. Für besonders ungemütliche Wintertage haben Tourist:innen die Möglichkeit, dem Indoor-Freizeitpark „The CAGE“ einen Besuch abzustatten. Mit dem Steigeisen und Pickel ausgerüstet lohnt sich ebenso ein Ausflug zu diversen leicht erreichbaren zugefrorenen Wasserfällen zum Eisklettern.