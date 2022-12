Inhaltsverzeichnis:

Offizielle Website des Skigebiets : www.hauser-kaibling.at

: www.hauser-kaibling.at Adresse : Erzherzog-Johann-Straße (Talstation), 8967 Haus im Ennstal, Steiermark, Region Schladming-Dachstein

: Erzherzog-Johann-Straße (Talstation), 8967 Haus im Ennstal, Steiermark, Region Schladming-Dachstein E-mail : office@hauser-kaibling.at

: office@hauser-kaibling.at Telefon : +43 3686-3030

: +43 3686-3030 Öffnungszeiten : Anfang Dezember bis Mitte April (abhängig von der Wetterlage)

: Anfang Dezember bis Mitte April (abhängig von der Wetterlage) Betriebszeiten : Seilbahn täglich 08:15-17:00 Uhr Sesselbahnen täglich 08:30-16:00 Uhr (Ausnahme Gipfelbahn und Alm 6er 08:45-15:45 Uhr)

: Preise :

Tages-Skikarte Erwachsener 63,50-68,00 Euro (je nach

Buchungszeitraum) 3-Stundenkarte 54,00-58,00 Euro (je nach Buchungszeitraum) 6-Tageskarte 310,50 Euro Alle Preise Vergünstigungen: Tickets werden günstiger bei Onlinebuchung und für Familien und Kinder

: Pistenkilometer : 123

: 123 Höhe : Talstation 728 m, Bergstation 2015 m

: Talstation 728 m, Bergstation 2015 m Wetterinfo :

: Webcam :

: Downloadlink Pistenplan :

: App : Ski amadé App (App zum kompletten Skiverbund)

: Ski amadé App (App zum kompletten Skiverbund) Nachtskifahren : nicht möglich

: nicht möglich Corona-Nachweis: aktuell keine Corona-Einschränkungen und keine Maskenpflicht

Hauser Kaibling: Beschreibung

Das Skigebiet Hauser Kaibling mit seinem gleichnamigen Gipfel ist mit der Bergstation auf 2015 m Seehöhe das höchstgelegene Gebiet der Schladminger 4-Berge-Skischaukel. Pisten jeder Kategorie führen den Berg hinab – sowohl für Anfänger:innen als auch für Profis. Zudem kann via Skischaukel das benachbarte Skigebiet Hochwurzen erreicht werden. Highlight des Skigebiets ist die FIS-Strecke nach Haus, auf der bereits zahlreiche Weltcup-Rennen ausgetragen wurden. Diese kann im Normalbetrieb durch erfahrene Skisportler:innen befahren werden.

Hauser Kaibling: Pisten

Auf 123 Pistenkilometern verteilen sich insgesamt 22 alpine Skipisten. Neben blauen und roten Pisten befinden sich darunter auch drei schwarze Abfahrten. Auch ein Kidspark gehört zum Angebot. Die 14 Lifte unterteilen sich in Gondeln, Sessellifte, Schlepplifte sowie Kinderlifte („Zauberteppiche“).

Schwierigkeitsgrad

Das Skigebiet bietet sowohl Anfänger:innen als auch fortgeschrittenen Skifahrer:innen und Profis eine bunte Auswahl verschiedener Pisten. So finden sich sowohl im Tal als auch unterhalb der Kaibling 6er-Sesselbahn Übungspisten für Kinder und Beginner. Für erfahrene Skifahrer:innen verteilen sich rote und blaue Pisten im gesamten Skigebiet. Und auch für steile Abfahrten bietet der Hauser Kaibling die entsprechenden Möglichkeiten. Schwere Pisten finden sich direkt am Gipfel sowie unterhalb der Mittelstation der 6er-Sesselbahn in Form der Weltcup-Strecke.

Alle Talstationen, alle Bergstationen

Talstation Höfi-Express I (Einstieg in Gumpenberg) – 1147 m

Talstation 8er Gondelbahn Hauser Kaibling (Einstieg in Haus) – 728 m

Talstation Tauern Seilbahn (Einstieg in Haus) – 810 m

Bergstation Höfi-Express II – 1821 m

Bergstation Quattralpina – 1865 m

Bergstation Kaibling 6er – 1844 m

Bergstation Tauern Seilbahn – 1836 m

Bergstation Gipfelbahn – 2015 m

Bergstation Alm 6er – 1945 m

Lage

Das Skigebiet Hauser Kaibling ist einbeliebtes Ausflugsziel in der österreichischen Steiermark in der Region Schladming-Dachstein. Die Einstiege der Talstationen in Haus und Gumpenberg sind nur wenige Kilometer vom nächstgrößeren Ort Schladming entfernt.

Anreise zum Hauser Kaibling

Die Talstationen können alle mit dem eigenen PKW erreicht werden. Aus Richtung Deutschland kommend führt der Weg über die Autobahnen München-Salzburg und die Tauernautobahn zur Abfahrt Ennstal. Von dort aus ist das Skigebiet über die Bundesstraße 320 zu erreichen.

Aus Richtung Wien kommend werden die Autobahnen A23 und A2, die Schnellstraße S6 und die A9 genutzt. An der Abfahrt Liezen führt die Bundesstraße 320 nach Haus im Ennstal.

Der Weg zur Anreise aus Italien folgt der A2 nach Villach und der A10 bis zur Abfahrt Ennstal. Auch hier führt die Bundesstraße 320 zum Ziel.

Der Einstieg in Gumpenberg ist von Haus aus lediglich ca. 5 km entfernt und von der Bundesstraße 320 aus über Ruperting und die Straße Gumpendorf zu erreichen.

Alle Talstationen sind auch mit dem Skibus in der Region zu erreichen. Zudem befindet sich in Haus im Ennstal eine Station der internationalen Eisenbahnlinie Salzburg-Graz.

Parken

An allen Parkstationen kann kostenlos geparkt werden. Zudem steht an der 8er Gondelbahn ein Skidepot zur Verfügung, in dem Skier und Zubehör gelagert werden können. Weiterhin befinden sich an dieser Talstation vier E-Tankstellen. Diese sind für Inhaber:innen eines gültigen Skipasses kostenlos.

Hauser Kaibling: Hütten

Im Skigebiet Hauser Kaibling befinden sich insgesamt 15 Hütten, die zum Verweilen, Essen und Trinken einladen. Diese verteilen sich auf die unterschiedlichen Berg- und Talstationen. Die Hütten bieten größtenteils lokale Speisen, aber auch internationale Küche an. Folgende Hütten sind im Skigebiet zu finden:

Auch Après Ski ist am Hauser Kaibling möglich, jedoch nur in wenigen Lokalen. Vor allem in der Alm Arena an der Talstation in Haus wird täglich ein Programm mit DJ geboten. Ansonsten ist der Hauser Kaibling eher für einen ruhigen Skiurlaub geeignet. Wer Lust auf mehr Après Ski hat, wird im benachbarten Schladming fündig.

Hotels an der Piste

Natur- und Wellnesshotel Höflehner – ab ca. 170 Euro pro Nacht

Panoramahotel Gürtl – ab ca. 160 Euro pro Nacht

Oberprenner – ab ca. 75 Euro pro Nacht

Aktivitäten

Die malerische Umgebung der Alpen lädt nicht nur zum Skifahren ein. Auch Wandern ist eine beliebte Aktivität in der Region Schladming-Dachstein – im Sommer wie im Winter. Zudem befinden sich in den benachbarten Skigebieten mehrere Rodelbahnen, die teilweise auch im Dunkeln befahren werden dürfen. Für Wellness-Fans lohnt sich die Fahrt in die ca. 30 Minuten entfernte Erlebnis-Therme Amadé in Altenmarkt im Pongau.