Offizielle Website des Skigebiets : https://www.sonnenkopf.com/de/

Adresse : Danöfen 125a, 6754 Klösterle am Arlberg, Vorarlberg

E-Mail : info <AT> sonnenkopf.com

Telefon : +43-5582-2920

Öffnungszeiten : Mitte Dezember bis Mitte April (je nach Schneelage)

Betriebszeiten : Täglich von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Preise : Tages-Skikarte (Erwachsener): 49 Euro 6-Tageskarte (Erwachsener): 216 Euro Saisonkarte (Erwachsener): 515 Euro Vergünstigungen: Sonderpreise für Kinder, Jugendliche, Senioren und Familien

Pistenkilometer : circa 30

Höhe : 1.000 Meter (Talstation) bis 2.300 Meter (Bergstation)

Nachtskifahren möglich? Nein

Corona-Nachweis : Nein

Skigebiet Sonnenkopf: Beschreibung

Das Skigebiet Sonnenkopf liegt rund 116 Kilometer westlich von Innsbruck im malerischen Klostertal Vorarlbergs. Dank 30 abwechslungsreicher Pistenkilometer mit einer Höhenlage zwischen 1.000 und 2.300 Metern richtet sich das familienfreundliche Skigebiet sowohl an Anfänger:innen als auch Profis.

Zu den Höhepunkten zählen hier die über elf Kilometer lange Vermalen-Abfahrt und die abenteuerliche Steilabfahrt mit einer Neigung von bis zu 70 Prozent. Darüber hinaus bietet das Skigebiet eine Skischule, einige Einkehrmöglichkeiten und die Nähe zu weiteren Freizeitaktivitäten inklusive Rodeln, Wandern und Langlaufen.

Skigebiet Sonnenkopf: Pisten

Das Skigebiet Sonnenkopf verfügt über ein rund 30 Kilometer umfassendes Pistennetzwerk. Mit seinen insgesamt 17 unterschiedlichen Abfahrten und neun Liftanlagen gilt dieses Skigebiet als eines der größten in Vorarlberg. Zu den verfügbaren Liftanlagen zählen eine große 8er-Gondelbahn, zwei 4er-Sessellifte, zwei 2er-Sessellifte sowie vier kürzere Schlepplifte.

Schwierigkeitsgrad

Von den rund 30 Pistenkilometern werden knapp 13 Kilometer als leicht eingestuft. Circa 16 Pistenkilometer sind in der mittelschweren Kategorie angesiedelt. Darüber hinaus gibt es eine kurze Steilpiste für Profis und über vier Kilometer an Skirouten. Aufgrund der unterschiedlich anspruchsvollen Abfahrten ist das Skigebiet Sonnenkopf sowohl bei Anfänger:innen als auch geübten Wintersportler:innen beliebt.

Zu den Pisten-Highlights zählt die Vermalen-Abfahrt. Die Gesamtlänge von über 11.000 Metern und ein Höhenunterschied von 1.300 Metern macht diese mittelschwere Piste zu einer der längsten im gesamten Alpenraum. Zu den weiteren mittelschweren Abfahrten zählen die 2.000 Meter lange Murie-Abfahrt, die ebenso 2.000 Meter lange hintere Murie-Abfahrt, ein knapp 700 Meter langer Slalomhang sowie die 1.800 Meter lange Abfahrt Glattingrat. Dazu gesellen sich folgende als leicht eingestufte Abfahrten: Die 6.500 Meter lange Waldabfahrt, die an die Waldabfahrt angebundene und 2.900 Meter lange Abfahrt Riedkopf sowie die 2.200 Meter lange Muri-Standardabfahrt.

Mit der 800 Meter langen Klostertaler Abfahrt wird für abenteuerlustige Skiprofis ebenso etwas geboten. Die auch als „Bärenloch “ bekannte Piste hat eine Neigung von bis zu 70 Prozent, was sie zu einer der steilsten Abfahrten Österreichs macht. Zwei kurze Übungshänge und einige Umfahrungen runden das Pistenangebot ab. Gut zu wissen: Die nähere Region gilt außerdem als eines der besten Snowboard-Gebiete Österreichs.

Alle Talstationen, alle Bergstationen

Die Haupttalstation des Skigebiets Sonnenkopf befindet sich auf 1.000 Höhenmetern direkt an der Schnellstraße S16. Hier startet die Sonnenkopfbahn mit 8er-Gondeln zur gleichnamigen Bergstation auf 1.840 Höhenmetern. Von dort gelangt man mit dem 4er-Sessellift bis zur Bergstation Riedkopf auf 1.952 Höhenmetern. Des Weiteren findet man auf dem Gelände die Obermuribahn mit einem 4er-Sessellift. Diese bringt Besucher:innen von 1832 auf 2.179 Höhenmeter. Daneben pendelt der 2er-Sessellift Obermoos zwischen 1.596 und 2.100 Höhenmetern sowie der 2er-Sessellift Glattingrat zwischen 2.078 und 2.296 Höhenmetern.

Lage

Das Skigebiet befindet sich in der zum Bezirk Bludenz gehörenden Gemeinde Klösterle am Arlberg im Bundesland Vorarlberg. Die Entfernung zur Stadt Bludenz beträgt knapp 22 Kilometer. Nördlich des Skigebiets thronen die Gipfel der Kalkalpen. Die südliche Grenze des Areals bildet die Verwall-Gebirgsgruppe.

Skigebiet Sonnenkopf: Anreise

Dank des Standorts direkt an der Arlberg Schnellstraße S16 lässt sich das Skigebiet Sonnenkopf bequem mit dem Auto erreichen. Aus Richtung Innsbruck kommend folgt man der Inntalautobahn A12 bis nach Landeck-Ost. Ab dort wird die A12 zur S16. Die Talstation des Skigebiets befindet sich unweit der Ausfahrt Wald am Arlberg. Von Innsbruck zum Skigebiet Sonnenkopf sind es circa 116 Kilometer. Wer aus Wien anreist, nimmt zuerst die Autobahn nach Salzburg und fährt von dort Richtung Innsbruck. Ab Wien beträgt die Distanz zum Skigebiet rund 590 Kilometer.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln gestaltet sich die Anreise ebenso unkompliziert. Ab Innsbruck verkehren mehrmals täglich Züge der ÖBB zum Bahnhof Langen am Arlberg mit einer Fahrtdauer von rund 75 Minuten. Die knapp sechs Kilometer zwischen Langen am Arlberg und dem Skigebiet können Reisende per Taxi oder mit der Buslinie 720 zurücklegen.

Parken

Rund um die Talstation des Skigebiets finden Besucher:innen eine Vielzahl an Parkplätzen vor. Bei außergewöhnlich hoher Auslastung gibt es außerdem einen Ausweichparkplatz direkt bei der Ausfahrt der S16.

Skigebiet Sonnenkopf: Hütten

Besucher:innen des Skigebiets dürfen sich über mehrere gemütliche Einkehrmöglichkeiten auf dem Gelände freuen. Für sein üppiges Bergfrühstück bekannt ist das Bergrestaurant direkt an der Bergstation Sonnenkopfbahn. Daneben sorgen das Panoramarestaurant Muttjöchle an der Bergstation Riedkopfbahn, die rustikale Bündthütte an der Talabfahrt und das Café Milanovic an der Talstation für das leibliche Wohl der Gäste. Die Kelo-Bar und in die Eis-Bar laden nach einem Tag auf der Piste zum Après-Ski ein.

Hotels an der Piste

Direkt an den Pisten gibt es keine Übernachtungsmöglichkeiten. Dafür finden Gäste in fußläufiger Distanz zur Talstation zahlreiche Hotels, Pensionen und Privatunterkünfte. Besonders beliebt ist das rund drei Kilometer entfernte Arlbergresort Klösterle sowie das nur einen Kilometer entfernte Hotel Maroi Klostertal. Die Durchschnittspreise für eine Übernachtung variieren zwischen etwa 50 und 150 Euro pro Person.

Skigebiet Sonnenkopf: Aktivitäten abseits vom Skifahren

Dank eines gut erschlossenen Loipennetzwerks, mehrerer Rodelbahnen und einiger präparierter Winterwanderwege genießen Besucher:innen auch abseits der Pisten ein umfangreiches Freizeitangebot. Viele Unterkünfte der Region verfügen zudem über einen Wellnessbereich inklusive Schwimmbad und Sauna.