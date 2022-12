Inhaltsverzeichnis:

Offizielle Website des Skigebiets : https://www.reiteralm.at/de

: https://www.reiteralm.at/de Adresse : Gleiming 34, 8973 Schladming/Pichl-Gleiming, Steiermark

: Gleiming 34, 8973 Schladming/Pichl-Gleiming, Steiermark E-mail : info <AT> reiteralm.at

: info <AT> reiteralm.at Telefon : +43 6454 7357

: +43 6454 7357 Öffnungszeiten : Ende November bis Mitte April

: Ende November bis Mitte April Betriebszeiten : täglich 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr, letzte Bergfahrt 16:30 Uhr

: täglich 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr, letzte Bergfahrt 16:30 Uhr Preise :

Tages-Skikarte Erwachsener: 63,50 Euro / 68 Euro Halbtageskarte ab 12 Uhr: 54 Euro / 58 Euro 6-Tageskarte: 310,50 Euro / 334 Euro alle Preise Vergünstigungen :

Kleinkinder bis 6 Jahre: 7 Euro Kinder bis 16 Jahre 50 Prozent günstiger Jugendliche bis 20 Jahre 25 Prozent günstiger Besonderer Rabatt für Kinder und Jugendliche am Wochenende Bis zu 15 Prozent Online Frühbucher-Rabatt

: Pistenkilometer : 32

: 32 Höhe : 800 m – 1.860 m

Nachtskifahren : Nein

: Nein Corona-Nachweis: Nein

Reiteralm: Beschreibung

Die Reiteralm gehört zur sogenannten 4-Berge-Skischaukel bei Schladming. Hier bildet sie zusammen mit den Skigebieten Hauser Kaibling, Planai und Hochwurzen ein bergübergreifendes Skigebiet mit insgesamt 123 Pistenkilometern. Diese sind sowohl über die einzelnen Lifte als auch über ein Skibussystem erreichbar. Die Fahrten mit dem Skibus sind dabei ebenso im Skipass der Reiteralm enthalten wie der Zutritt zu den anderen Skigebieten der 4-Berge-Skischaukel. Dementsprechend sind Wintersportler:innen hier nicht auf einen Berg beschränkt.

Reiteralm: Pisten

Die Reiteralm umfasst 32 Pistenkilometer, die alle beschneibar sind. Das macht den Winterurlaub auf der Reiteralm gut planbar, weil Besucher:innen fest mit gut präparierten Pisten rechnen können. Die insgesamt 17 Skipisten werden von 13 Seilbahnen und Liften bedient. Dabei gelangen Skifahrer:innen aus dem Tal mit einer Gondelbahn oder einem Sessellift auf eine Zwischenstufe und können von dort mit dem Sessel- oder einem Schlepplift weiter nach oben fahren.

Schwierigkeitsgrad

Auf der Reiteralm finden Wintersportler:innen sowohl einsteigerfreundliche leichte Pisten als auch echte Herausforderungen: Im Reiteralm Kinderland und auf den insgesamt elf blauen Pistenkilometern können Anfänger:innen ihre ersten Erfahrungen auf den Skiern sammeln. Mit 18 Kilometern roter Pisten bietet die Reiteralm Abwechslung für erfahrenere Skifahrer:innen. Nicht zuletzt bietet das Skigebiet auch vier schwarze Pisten, das sogenannte „Black-Quartett“ , die es auf insgesamt drei Kilometern so richtig in sich haben.

Alle Talstationen, alle Bergstationen

Talstationen:

Talstation Reiteralm Sesselbahn bei Pichl (800 m)

Talstation Silver Jet bei Gleiming (800 m)

Bergstationen:

Reiteralm (1.860 m)

Lage

Das Skigebiet Reiteralm liegt bei Schladming in der Dachstein-Tauern-Region in der Steiermark. Vom Berg aus hat man einen guten Ausblick auf das beeindruckende Dachsteinmassiv.

Skigebiet Reiteralm Anreise

Der von der Reiteralm aus nächstgelegene Flughafen liegt im etwa 90 Kilometer entfernten Salzburg. Von dort aus erreichen Wintersportler:innen das Skigebiet sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Sowohl im sieben Kilometer entfernten Schladming als auch im 13 Kilometer entfernten Radstadt gibt es eine Schnellzugstation. Das letzte Stück der Anreise erfolgt dann per Bus.

Mit dem Auto erreichen Besucher:innen die Reiteralm von Westen aus über die Tauernautobahn A10 und die Abfahrt Ennstal. Von Osten aus fahren sie über Liezen und die Ennstal Bundesstraße.

Parken

An allen Talstationen gibt es große kostenfreie Parkplätze. Der Parkplatz Gleiming an der Talstation des Silver Jet Sesselliftes ist außerdem mit E-Ladestationen ausgestattet. Hier erfolgt die Bezahlung mit der Mobilitätskarte der Energie Steiermark, Ladekarten anderer Anbieter oder direkt vor Ort mit Kartenzahlung. An der Planaibahn in Schladming gibt es außerdem eine große Tiefgarage.

Reiteralm: Hütten

Direkt auf der Reiteralm gibt es derzeit insgesamt 18 verschiedene Hütten mit einem Angebot von leichter Küche bis hin zu deftiger Hausmannskost. Dabei finden Gäste hier sowohl traditionelle Hütten mit urigem Charme als auch moderne Restaurants und trendige Bars.

Hotels an der Piste

Direkt auf und rund um die Reiteralm gibt es zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten. Damit haben Gäste in diesem Skigebiet den Vorteil, dass der Weg von ihrer Unterkunft bis zum Lift und der Piste nie allzu weit ist. Mit zu den beliebtesten Optionen gehört dabei das Almdorf Reiteralm. Der familiengeführte Betrieb besteht aus dem Almhotel Edelweiß mit 15 Zimmern für zwei bis fünf Personen sowie mehreren Chalets und Hütten.

Reiteralm: Aktivitäten abseits vom Skifahren

Kinder können auf der Reiteralm nicht nur Skifahren, sondern finden im Reiteralm-Kinderland ein vielfältiges Angebot an verschiedensten Aktivitäten: Neben einem Winterspielplatz mit Kriechtunnel und Schneeballwand gibt es hier auch ein Kinderkarussell und Winterspiefiguren. Außerdem lässt es sich auf der Reiteralm und den umliegenden Bergen und Tälern im Winter wunderbar wandern: Die Region bietet eine ganze Reihe unterschiedlicher Winterwanderwege auf insgesamt mehr als 40 Kilometern.

Nur eine Viertelstunde mit dem Auto von der Reiteralm entfernt befindet sich außerdem die Erlebnis-Therme Amadé.