Offizielle Website des Skigebiets : https://www.wildschoenau.com/de

: https://www.wildschoenau.com/de Adresse : Hauserweg, Oberau 337, 6311 Oberau – Wildschönau, Tirol

: Hauserweg, Oberau 337, 6311 Oberau – Wildschönau, Tirol E-mail : info <AT> wildschoenau.com

: info <AT> wildschoenau.com Telefon : +43 5339 8255

: +43 5339 8255 Öffnungszeiten : ab Dezember bis März

: ab Dezember bis März Betriebszeiten : täglich von 8:30 bis 16:15 Uhr

: täglich von 8:30 bis 16:15 Uhr Preise :

Tages-Skikarte Erwachsener: € 50.00 Punktekarten oder Stundenkarte: Punktekarten ab €28.50, 2 Stunden für € 32.50 6-Tageskarte: €256.00 alle Preise

: Vergünstigungen : Gruppentarife, Saisonkarten, Ermäßigungen für Kinder und Jugendliche

: Gruppentarife, Saisonkarten, Ermäßigungen für Kinder und Jugendliche Pistenkilometer : 113 km

: 113 km Höhe : Talstation Niederau auf 828 m, Bergstation Schatzberg auf 1903 m

: Talstation Niederau auf 828 m, Bergstation Schatzberg auf 1903 m Wetterinfo

Webcam

Pistenplan

Nachtskifahren möglich? Ja

Ja Corona-Nachweis: Nein

Wildschönau: Beschreibung

Das Skigebiet Wildschönau umfasst alle Pisten in der Region vom Ski Juwel Alpbachtal-Wildschönau. Dazu gehören

Niederau

Oberau

Thierbach

Auffach und

das Mühltal.

Das Highlight des Skigebiets ist der Schatzberg in Auffach. Hier befindet sich die höchste Bergstation der Region. Zugleich gehen vom Schatzberg aus Verbindungsbahnen zu den umliegenden Bergen. Von der Bergstation Auffach gelangen Skifahrer:innen zu einer Kinderpiste, Buckelpisten und aufregenden Tiefschneeabfahrten. Interessant ist dieses Skigebiet vor allem wegen des großen Angebots. Es umfasst Snowparks, Rodelbahnen, eine Free Ride Zone und nachts befahrbare Pisten.

Wildschönau: Pisten

Das Skigebiet Wildschönau bietet zahlreiche Pisten und Skilifte. Insgesamt gibt es 46 Lifte zur Auswahl. Dazu gehören

10 Seilbahnen

7 Sessellifte

23 Schlepplifte.

Die jüngsten Skifahrer:innen sind auf den vier vorhandenen Babyliften sicher unterwegs. Außerdem gibt es zwei Förderbänder für Anfänger:innen. Auf 113 Pistenkilometern gibt es jede Art von Piste, die Wintersportler:innen begehren. Zu befahren gibt es 73 Pisten, die teilweise in unterschiedlichen Varianten.

Schwierigkeitsgrad

Genrell eignet sich die Wildschönau gleichermaßen für Anfänger:innen, Fortgeschrittene und Profis. Die meisten Pisten sind leicht oder mittelschwer. Anfänger:innen probieren es am besten auf der blauen Koglmoosabfahrt. Fortgeschrittene kommen zum Beispiel bei der Abfahrt vom Schatzberg auf ihre Kosten. Für Ski-Expert:innen bietet das Skigebiet mehrere schwarze Abfahrten, wie die Hahnkopf Abfahrt.

Alle Talstationen, alle Bergstationen

Über die folgenden Talstationen und Bergstationen, von West nach Ost geordnet, gelangen Skifahrer:innen zu den Pisten:

Lift Talstation Bergstation Arenalift 828 m 1004 m Übungslift Tennladen 840 m 935 m Stenzerlift 835 m 885 m Guggwiesenlift 895 m 895 m Ungnadenlift 835 m 910 m Mittermoosjoch Lift 1270 m 1450 m Kropfraderjoch Lift 1425 m 1495 m Verbindungslift 1450 m 1457 m Markbachjochbahn 1465 m 1927 m Lanerköpflbahn 830 m 1620 m Schießhüttl Lift 900 m 944 m Roggenboden 955 m 1000 m Schatzbergbahn 869 m 1290 m Koglmoos Lift 1267 m 1299 m Hahnkopfbahn 1605 m 1880 m Gipfelbahn 1643 m 1898 m Thalerkogl Lift 1544 m 1706 m

Verbindungsbahnen führen von Niederau und Oberau in der Wildschönau nach Alpbach, dem anderen Teil des zusammenhängenden Skigebiets. Für die dortigen Lifte stellt die Website des Skigebiets leider keine Angabe der Seehöhe für die Tal- und Bergstationen zur Verfügung.

Lage

Das Skigebiet Wildschönau und die gleichnamige Gemeinde liegen im Bezirk Kufstein in Tirol. Geografisch gesehen liegen die Wildschönau und seine Dörfer Niederau, Oberau, Auffach und Thierbach in den Kitzbüheler Alpen. Das Tal Wildschönau ist reich an Almen und bäuerlichen Traditionen. Kufstein und Kitzbühel sind jeweils nur 25 Kilometer entfernt.

Anreise zur Wildschönau

Skifahrer:innen können sowohl mit dem PKW als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Wildschönau anreisen. Mit dem Auto nehmen Urlauber:innen die Autobahn A12 und fahren bei der Ausfahrt Wörgl-Ost ab. Für Zugreisende ist ebenfalls Wörgl der Knotenpunkt. Innerhalb der Region sind öffentliche Verkehrsmittel und Taxis verfügbar. Wer von weiter her anreist, landet mit dem Flugzeug am Flughafen Innsbruck, der nur 75 Kilometer von der Wildschönau entfernt ist. Das Gebiet ist gut erreichbar von Wien, München, Garmisch-Partenkirchen und dem Arlbergpass.

Parken

Über die allgemeine Parkplatz-Situation informiert Tirol Tourismus nicht näher.

Für E-Autos gibt es mehrere Ladestationen: Beim Tourismusbüro Oberau, der Schatzbergbahn Auffach, der Markbachjochbahn Niederau, dem Landhotel Tirolerhof, dem Hotel Haflingerhof, dem Hotel Sun Valley und dem Hotel Sonne.

Wildschönau: Hütten

Im Skigebiet Wildschönau gibt es ganze 15 Skihütten. Die meisten Gastbetriebe bieten Tiroler Schmankerl auf Restaurant-Niveau. Dies gilt für die folgenden Skihütten: Tennladen, Gasthof Schatzbergalm, Wurmegg Hochleger am Schatzberg, Alpengasthof Panorama am Markbachjoch, Berghaus Koglmoos und die Genusshütte Norderbergalm. Zum Après-Ski empfiehlt Tirol Tourismus die Pubs und Skibars in Auffach, Niederau und Oberau. Dazu zählen die Schnapshütte Niederau und der Grutt’n Stadl.

Hotels an der Piste

Manche der Restaurants schließen an Hotels an. Direkt an der Piste übernachten können Wintersportler:innen im Berghaus Koglmoos, der Schatzbergalm, der Rübezahlhütte und dem Panoramahotel. In der Rübezahlhütte übernachten Besucher:innen akutell für circa 77 Euro inklusive Halbpension.

Wildschönau: Aktivitäten abseits vom Skifahren

Wintersportler:innen können auch abseits der Skipisten einiges erleben. Der Fun- und Snowpark Wildschönau lockt Snowboarder:innen und Profis. Langläufer:innen können zwischen sieben Loipen wählen. Auf drei Rodelbahnen fahren Groß und Klein auf Schlitten ins Tal. Speziell für die Kinder gibt es im Drachental einen Eislaufplatz, einen Alpine-Coaster und einen familienfreundlichen Advent an den vier Adventwochenenden. Außerdem lädt das weitläufige Gebiet zum Winterwandern und Schneeschuhwandern ein. Zudem werden geführte Wanderungen mit erfahrenen Guides angeboten.