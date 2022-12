Inhaltsverzeichnis:

Offizielle Website des Skigebiets : https://www.hochwurzen.at

Adresse : Hochwurzenstraße 61, 8971 Schladming, Steiermark

E-mail : info <AT> hochwurzen.at

Telefon : +43 3687 61177

Öffnungszeiten : 07.12.2022 bis 16.04.2023

Betriebszeiten : täglich von 8:30 Uhr bis 16:15 Uhr

Preise :

Tages-Skikarte Erwachsener: 68 Euro 3-Stundenkarte: 58 Euro 6-Tageskarte: 334 Euro Alle Preise Vergünstigungen: Ermäßigungen gibt es für Familien, Gruppen und Jugendliche

Pistenkilometer : 22 Kilometer

Höhe : Die Talstation liegt bei 745 Meter und die Bergstation bei 1849 Metern.

Wetterinfo

Nachtskifahren möglich : Ja, vom 26.12.2022 bis 07.01.2023 (Montag bis Samstag), 10.01.2023 bis 11.03.2023 (Dienstag bis Samstag) und 15.03.2023 bis 25.03.2023 (Mittwoch bis Samstag) fährt die Gipfelbahn Hochwurzen jeweils von 19:00 Uhr bis 21:30 Uhr, Piste und Rodelbahn sind jeweils von 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr beleuchtet.

Corona-Nachweis: nicht erforderlich

Hochwurzen: Beschreibung

Die Hochwurzen liegt mitten in der Steiermark und bildet mit den Bergen Planai, Hauser Kaibling und der Reiteralm die 4-Berge-Skischaukel in der Region Schladming-Dachstein. Die vier Berge sind ein Teil des größten Skiverbunds Ski amadé und kommen zusammen auf 123 Pistenkilometer. Die Hochwurzen selbst bietet Skifahrer:innen 22 Pistenkilometer für alle Könnerstufen und außerdem ein herrliches Panorama mit Blick auf das Dachsteinmassiv. Für diejenigen, die tagsüber nicht genug Zeit zum Skifahren hatten, gibt es auf der Hochwurzen ein besonderes Angebot: Dank moderner Flutlichtanlage können Skifans die Piste Nummer 33 auch nachts befahren. Die drei Kilometer lange Strecke wird extra frisch präpariert, um den Fahrer:innen auch nachts maximales Fahrvergnügen zu bieten. Neben den Pistenkilometern bietet die Hochwurzen Snowboarder:innen eine 500 Meter lange Funslope mit 18 verschiedenen Elementen.

Hochwurzen: Pisten

Skifahrer:innen können auf der Hochwurzen auf insgesamt 22 Kilometern aus 15 verschiedenen Pisten wählen. Acht moderne Seilbahn- und Liftanlagen stehen zur Überwindung der Höhenmeter zur Verfügung, darunter die Gipfelbahn Hochwurzen, eine moderne 10er Gondelbahn, Hochwurzen I, eine 8er Gondelbahn und Hochwurzen II, eine 4er Sesselbahn (1;4).

Schwierigkeitsgrad

Die 22 Pistenkilometer der Hochwurzen teilen sich in fünf blaue Pisten für Anfänger:innen mit einer Gesamtlänge von 8,3 Kilometern und sieben roten Pisten mit einer Gesamtlänge von 13,7 Kilometern für erfahrenere Fahrer:innen. Außerdem gibt es 1,1 Kilometer Skiroute. Die Abfahrten sind breit und anfängerfreundlich, lange Abfahrten wie die Golden Line oder die Pichl sind gut geeignet zum gemütlichen Abschwingen. Die Piste Pichl ist außerdem die Verbindungspiste zur Reiteralm der 4-Berge-Schaukel. Die Primpsabfahrt ist mit neun Prozent Gefälle optimal für Anfänger geeignet, die Obertalabfahrt mit 36 Prozent Gefälle empfiehlt sich eher für fortgeschrittene Fahrer:innen. Schwarze Pisten für Profis gibt es auf der Hochwurzen nicht, die Abfahrten sind familienfreundlich und eher für Genussskifahrer:innen.

Alle Talstationen, alle Bergstationen

Hochwurzen II (587 Höhenmeter)

Hochwurzen Gipfelbahn (706 Höhenmeter)

Rohrmoos I (242 Höhenmeter)

Rohrmoos II (190 Höhenmeter)

Hochwurzen I (495 Höhenmeter)

Obertalbahn (409 Höhenmeter)

Hopsilift (35 Höhenmeter)

Schütterlift (48 Höhenmeter)

Lage

Die Hochwurzen ist ein Teil der Schladminger Skischaukel und gehört zur Stadtgemeinde Schladming. Schladming bildet mit Ramsau am Dachstein, Haus-Aich-Gössenberg, Gröbminger Land, Öblam-Niederöblam, dem Naturpark Sölktäler und Grimming-Donnersbachtal die Urlaubsregion Schladming-Dachstein, die im oberen Ennstal im Bezirk Liezen in der Steiermark gelegen ist (6).

Anreise zum Hochwurzen Skigebiet

Anreise mit dem Auto

Von Westen und Norden kommend, führt die Strecke über die Autobahn München-Salzburg, dann über die Tauernautobahn (A 10) bis zum Knoten Ennstal. Anschließend noch etwa 35 Kilometer über die Bundesstraße Ennstal (B 320) bis nach Schladming.

Von Osten kommend führt die Anreise über Wien (A 23), die Südautobahn (A 2), weiter über die Semmering (S 6) bis zum Knotenpunkt St. Michael. Dann weiter über die Pyhrnautobahn (A 9) zum Knoten Liezen und auf der Bundesstraße Ennstal (B 320) anschließend noch rund 50 Kilometer bis Schladming.

Von Süd-Osten aus fährt man ebenfalls über die Pyhmautobahn (A 9) bis zum Knoten Liezen und dann ungefähr 50 Kilometer auf der Bundesstraße Ennstal (B 320) bis nach Schladming.

Aus südlicher Richtung geht es über die Tauernautobahn (A 10) bis zum Knoten Ennstal. Dann sind es über die Bundesstraße Ennstal (B 320) noch 25 Kilometer nach Schladming.

Anreise mit der Bahn

Der ÖBB bietet alle zwei Stunden Direktverbindungen durch das Ennstal, mit den Eurocity- und Intercity-Zügen von Graz, Innsbruck und Salzburg. Aus Wien kann man alle zwei Stunden nach Schladming fahren, mit einmaligem Umstieg in Leoben.

Parken

Parkplätze finden Skifahrer:innen direkt bei der Gipfelbahn Hochwurzen. An der modernen Talstation steht eine große Anzahl an Parkplätzen kostenlos zur Verfügung. Außerdem gibt es die Möglichkeit, das Auto beim Gasthaus Winter an der Talstation Hochwurzen II kostenlos abzustellen (8).

Hochwurzen: Hütten

Das kulinarische Angebot in Schladming ist abwechslungsreich. Bodenständig steirische Küche bekommt man ebenso geboten wie internationale. Besonders bekannt ist die Hochwurzenhütte, die seit über 100 Jahren auf 1850 Metern Höhe eine gemütliche Atmosphäre und einen großartigen Ausblick bietet. Die Hochwurzenhütte liegt direkt an der Bergstation der Hochwurzer Gipfelbahn. Die Hütte kann das ganze Jahr über direkt mit der Gondelbahn erreicht werden und ist auch für Feiern, Firmenevents und Hüttenabende geeignet.

Ebenfalls bekannt für traditionelle Hausmannskost und uriges Ambiente ist die Hochwurzen Alm. Geeignet ist sie für kleine Feiern und Hüttenabende, außerdem bietet sie eine Ziegenlodge (9).

Après-Ski beschränkt sich in Hochwurzen eher auf den gemütlichen Hüttenabend. Wer Clubs und Bars aufsuchen will, findet aber in der näheren Umgebung von Hochwurzen Angebote.

Hotels an der Piste

Das 4 Sterne Superior Hotel Schwaigerhof liegt in unmittelbarer Nähe zur Skipiste Hochwurzen und bietet alle Annehmlichkeiten eines Wellnesshotels mit Wellness- und Fitnessbereich, sowie gehobener Küche. Die Preise für ein Komfortdoppelzimmer beginnen bei 308 Euro. Ebenfalls direkt an der Skipiste, am Hochplateau Rohrmoos liegt das Apart & Suiten Hotel Weiden. Das Hotel bietet 34 Apartments und Suiten in unterschiedlichen Größen und Ausführungen. Mit und ohne Wohnzimmer und Küche, für zwei bis maximal sechs Personen, können Unterkünfte im Preissegment zwischen 60 Euro und 130 Euro pro Person gemietet werden. Neben diesen beiden Hotels finden Besucher:innen in Schladming und Umgebung zahlreiche weitere Hotels und Unterkünfte.

Aktivitäten

Neben den Skipisten, dem Nachtskifahren und dem Funslope hat Hochwurzen auch die längste Rodelbahn der Steiermark. Ganze sieben Kilometer können über eine kurvenreiche Strecke bis nach unten zurückgelegt werden. Wer keinen eigenen Rodel hat, kann vor Ort einen ausleihen. Auch Tourengehen wird auf der Hochwurzen angeboten. Die Aufstiegsspur startet bei der Talstation der Gipfelbahn Hochwurzen und führt bis auf 1852 Meter hinauf. Geeignet sind die Touren für Anfänger:innen, ebenso wie für erfahrene Tourengeher:innen, für die vorhandene Infrastruktur ist eine Gebühr zu entrichten (1). Abseits der sportlichen Aktivitäten bietet Schladming jede Menge Möglichkeiten zum Shoppen. In der Stadt findet man neben Sportshops auch viele Boutiquen und Fachgeschäfte.