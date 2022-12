Inhaltsverzeichnis:

Offizielle Website des Skigebiets : https://www.heidialm.at/home/de/skiurlaub

: https://www.heidialm.at/home/de/skiurlaub Adresse : Falkertsee 2, 9564 Falkert, Kärnten

: Falkertsee 2, 9564 Falkert, Kärnten E-Mail : nocksport <AT> net4you.at

: nocksport <AT> net4you.at Telefon : +43 42757-222

: +43 42757-222 Öffnungszeiten : Mitte Dezember bis Mitte April

: Mitte Dezember bis Mitte April Betriebszeiten : 9.00 bis 16.00 Uhr

: 9.00 bis 16.00 Uhr Preise : 32 Euro (Tageskarte Erwachsener) 173,50 Euro (6-Tageskarte) 27 Euro (50 Punkte) Alle Preise Vergünstigungen: Preisnachlass für Kinder, Jugendliche, Senioren und Familien

: Pistenkilometer : 11

: 11 Höhe : 1.875 Meter (Talstation) bis 2.107 Meter (Bergstation)

: 1.875 Meter (Talstation) bis 2.107 Meter (Bergstation) Nachtskifahren möglich? Ja (während der Ferienzeit)

Ja (während der Ferienzeit) Corona-Nachweis : Nein

: Nein Wetterinfo

Webcam

Downloadlink Pistenplan

Skigebiet Falkert – Heidi-Alm: Beschreibung

Das Skigebiet Falkert – Heidi-Alm gilt als das familienfreundlichste seiner Art in Kärnten. Es ist vor allem für die Lage inmitten der Nockberge und seine anfängerfreundlichen Pisten überregional bekannt. Dank der Höhenlage zwischen 1.875 und 2.308 Metern ist das Skigebiet äußerst schneesicher.

Zu den Besonderheiten des Skiareals zählt das „Heidi und Peter“-Thema mit zahlreichen Figuren entlang der Pisten. Mit der „Heidi´s SchneeAlm“ bietet das Skigebiet zudem einen Bereich speziell für Kinder inklusive Übungshänge, Skischule und Snowpark. Auch die breite Auswahl an Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten sowie das Freizeitangebot abseits der Pisten (inklusive Rodeln, Winterwandern und Langlaufen) machen das Skigebiet zu einer beliebten Adresse für aktive Winterurlaube.

Skigebiet Falkert – Heidi-Alm: Pisten

Mit seinen insgesamt elf leichten bis mittelschweren Pistenkilometern richtet sich das Skigebiet Falkert – Heidi-Alm sowohl an Familien mit Kindern als auch an ambitionierte Wintersportler:innen. Auf dem übersichtlichen Gelände gibt es insgesamt zwei Schlepplifte (Falkertlift und Sonnenlift), einen 75 Meter langen überdachten Zauberteppich sowie zwei kurze Förderbänder.

Schwierigkeitsgrad

Das Skigebiet besteht aus acht als „mittelschwer“ und drei als „leicht“ eingestuften Pistenkilometern. Trotz seiner Überschaubarkeit verfügt das Areal über insgesamt acht abwechslungsreiche Pisten. Zu den mittelschweren Pisten gehören die Falkert-Mulden-Abfahrt, Falkertlift-Abfahrt, Falkertlift-Trainingspiste und die Jaga-Piste. Die mittelschweren Abfahrten haben eine Länge zwischen 900 und 1.250 Metern. Darüber hinaus dürfen sich Besucher:innen auf vier leichte Abfahrten freuen, die zwischen 650 und 900 Meter lang sind. Hierzu zählen die Falktertlift-Verbindungspiste, die Sonnenlift-Trainingspiste, die Sonnenlift-Abfahrt und die Sonnenlift-Familienabfahrt.

Neben den klassischen Pisten bietet das Skigebiet eine kurze Speed-Strecke, auf der sich die eigene Geschwindigkeit messen lässt. Erwähnenswert sind außerdem die liebevoll gestaltete Heidi´s SchneeAlm mit kurzen Übungshängen speziell für Kinder, ein Snowpark inklusive Wellenbahnen, Rails und Boxen sowie eine Freeride-Zone vom Gipfel des 2.308 Meter hohen Falkerts.

Alle Talstationen, alle Bergstationen

Die Talstation des Skigebiets Falkert – Heidi-Alm liegt auf 1.875 Höhenmetern. Von dort starten sowohl der Falktertlift als auch der Sonnenlift zu den zwei Bergstationen des Areals. Die Bergstation des Falkertlifts befindet sich auf 2.107 Höhenmetern. Der Sonnenlift bringt Besucher:innen auf etwa 2.010 Höhenmeter.

Lage

Das Skigebiet liegt am Fuße des 2.308 Meter hohen Falkerts in der zu Kärnten gehörenden Gemeinde Reichenau. Dank des Standorts inmitten des Biosphärenreservats Nockberge gilt es als eines der am schönsten situierten Wintersportgebiete Kärntens. Das rund 51 Kilometer entfernte Villach ist die größte Stadt in der näheren Umgebung. Mit einer Distanz von circa 30 Kilometern liegt der Millstätter See ebenfalls in guter Erreichbarkeit zum Skigebiet.

Skigebiet Falkert – Heidi-Alm: Anreise

Auto

Besucher:innen aus der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee folgen einfach der B95 bis nach Vorwald und biegen dort links ab auf die Falkertsee Landstraße L79. Die Entfernung beträgt rund 56 Kilometer bei einer Fahrtzeit von knapp einer Stunde. Aus Graz kommend nimmt man die A2 Richtung Klagenfurt und folgt dann ebenso der B95/L79. Ab Graz beträgt die Distanz circa 192 Kilometer. Bei der Anreise aus dem rund 316 Kilometer entfernten Wien nehmen Reisende zuerst die Süd Autobahn A2 bis zur Ausfahrt Bruck an der Mur und folgen anschließend der S6 bis nach St. Michael i.d. Obersteiermark. Ab dort geht es weiter entlang der S36/BB96/B97/B95 via Judenburg, Scheifling, Murau und Ebene Reichenau bis zum Skigebiet (GPS-Koordinaten: Längengrad 13,8301; Breitengrad 46,8617).

» Das Mitführen von Schneeketten bei der Anreise wird empfohlen. «

Öffentliche Verkehrsmittel

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Skigebiet nur über Umwege erreichbar. Die nächstgelegenen Bahnhöfe befinden sich in Feldkirchen in Kärnten, Villach und Klagenfurt. Die ÖBB bietet täglich mehrere direkte Zugverbindungen nach Villach und Klagenfurt. Mit Umstieg lassen sich diese Bahnhöfe auch problemlos von anderen Städten Österreichs erreichen. Vor dort gelangt man per Taxi zum Skigebiet. Einige Unterkünfte am Skigebiet bieten außerdem einen Transferservice ab/zu den größeren Städten der Umgebung an.

Parken

Eine ausreichende Anzahl an kostenlosen Parkplätzen steht den Besucher:innen direkt an der Talstation des Skigebiets zur Verfügung. Daneben bieten manche Unterkünfte rund um das Areal ihren Gästen Privatparkplätze an.

Skigebiet Falkert – Heidi-Alm: Hütten

In fußläufiger Distanz zum Skigebiet Falkert – Heidi Alm findet man mehrere Einkehrmöglichkeiten. Dazu gehören unter anderem das Restaurant im Heidi-Hotel, das Falkert-Stüberl sowie das Restaurant im Hotel Schneekönig direkt bei der Talstation. Auch die Leiterhütte und Seehütte am Ufer des angrenzenden Falkertsees kümmern sich um das leibliche Wohl.

Hotels an der Piste

Das Angebot an kinderfreundlichen Hotels, Ferienwohnungen und Almhütten unweit der Pisten ist breitgefächert. Direkt an der Talstation zählen das Heidi-Hotel, das Haus Bergkristall, das Almhaus Weißmann sowie das Familienhotel Schneekönig zu den beliebtesten Adressen. Im nur wenige Hundert Meter entfernten Ortsteil Falkertsee sowie rund um das Seeufer finden Besucher:innen weitere Ferienwohnungen und Hütten.

Skigebiet Falkert – Heidi-Alm: Aktivitäten abseits vom Skifahren

Abseits der Pisten erwartet die Gäste des Skigebiets ein umfangreiches Angebot an winterlichen Freizeitaktivitäten. In direkter Nähe zur Talstation gibt es eine Rodelbahn mit Flutlicht sowie Möglichkeiten zum Eisstockschießen und Eislaufen. Rund um das Skigebiet verläuft ein gut präpariertes Netzwerk an idyllischen Winterwanderwegen. Dank einer aussichtsreichen Höhenloipe fühlen sich hier auch Langläufer:innen wohl. Einige der lokalen Unterkünfte, zum Beispiel die Wellness-Hütte, bieten teils eine Sauna.