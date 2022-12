Inhaltsverzeichnis:

Offizielle Website des Skigebiets : www.turracherhoehe.at

: www.turracherhoehe.at Adresse : Turracher Höhe 178, 8864 Turracher Höhe, Steiermark

: Turracher Höhe 178, 8864 Turracher Höhe, Steiermark E-mail : info <AT> turracherhoehe.at

: info <AT> turracherhoehe.at Telefon : Tourismusinformation +43 4275 8392-0, Bergbahnen Turracher Höhe +43 4275 8252-0

: Tourismusinformation +43 4275 8392-0, Bergbahnen Turracher Höhe +43 4275 8252-0 Öffnungszeiten : Saisonstart am 3. Dezember (2022). Saisonende wetterabhängig

: Saisonstart am 3. Dezember (2022). Saisonende wetterabhängig Betriebszeiten : 9 - 16 Uhr

: 9 - 16 Uhr Preise :

Tages-Skikarte Erwachsener: Ab 9 Uhr: 54,50 Euro

Stundenkarten: 3 Stunden: 47 Euro, 4 Stunden: 50,50 Euro, 5 Stunden; 53 Euro

Punktekarten: 50 Punkte: 30,50 Euro, 100 Punkte: 52 Euro, 150 Punkte: 72 Euro

6-Tageskarte: 292 Euro

Alle Preise

Vergünstigungen : Tageskarte Jugend (15 - 18 Jahre): 44,50 Euro, Senioren (ab 65 Jahren) und Studenten (bis 25 Jahre): 50 Euro, Kinder (6 - 14 Jahre): 28 Euro

: 43 Höhe : Wie hoch liegt das Skigebiet? zwischen 1.400 bis 2.205 Meter

: Downloadlink Pistenplan

App : Vorhanden

: Vorhanden Nachtskifahren möglich? Ja, jeden Mittwoch von 20 bis 21:30 Uhr am Übungswiesenlift

Ja, jeden Mittwoch von 20 bis 21:30 Uhr am Übungswiesenlift Corona-Nachweis: 2G-Regel

Turracher Höhe: Beschreibung

Die Turracher Höhe ist ein kleines, feines Skigebiet an der Grenze Kärntens zur Steiermark. Das Skigebiet besteht aus 36 Pisten mit 43 Pistenkilometern und 16 Liftanlagen. Hauptberg des Skigebiets ist der 2.205 Meter hohe Kornock. Aufgrund seiner Höhenlage zwischen 1.400 und 2.205 Metern ist die Turracher Höhe ein relativ schneesicheres Skigebiet. In Zeiten ohne Naturschnee stehen auf allen Pisten Beschneiungsanlagen zur Verfügung.

Das Skigebiet wurde von Skiresort.de, dem weltweiten größten Testportal von Skigebieten, als Testsieger in den Kategorien „Weltweit führendes Skigebiet bis 60 Kilometer Pisten“ und „Freundlichkeit des Personals“ ausgezeichnet. Zudem zeichnet die Turracher Höhe ihre Vielseitigkeit aus. Neben Skifahrer:innen und Snowboarder:innen kommen auch Freestyler:innen hier voll auf ihre Kosten. Der Snowpark auf der Turracher Höhe zählt mit einer Länge von anderthalb Kilometern und vier Lines in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zu den Hotspots der alpinen Freestyle-Szene.

Turracher Höhe: Pisten

Das Skigebiet Turracher Höhe hat 43 Pistenkilometer auf insgesamt 36 Pisten. Für die Beförderung der Wintersportler:innen sorgen 15 Seilbahnen und Skilifte, davon eine Kombibahn (Gondel und Sessel), fünf Sessellifte, achte Schlepplifte und ein Seillift.

Schwierigkeitsgrad

Das Skigebiet Turracher Höhe eignet sich vor allem für Familien mit Kindern und alle Skifahrer:innen, die lieber auf etwas einfacheren Pisten unterwegs sind. Von den 36 Pisten haben 15 einen leichten und lediglich 2 einen schweren Schwierigkeitsgrad.

Neben Skifahrer:innen und Snowboarder:innen erfreut sich die Turracher Höhe auch bei Snowboarder:innen großer Beliebtheit. Grund ist der Snowpark mit seinen vier Lines und zahlreichen Obstacles in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden für Anfänger:innen, Fortgeschrittene und Profis.

Lage

Die Turracher Höhe liegt an der B95, die von Klagenfurt nach Tamsweg in Salzburg führt. Das Skigebiet befindet sich in der Grenzregion zwischen Kärnten und der Steiermark.

Anreise zur Turracher Höhe

Aufgrund ihrer Lage an der Bundesstraße 95 ist die Turracher Höhe sowohl von Kärnten als auch von der Obersteiermark und Salzburg schnell und einfach zu erreichen. Die Anfahrt aus Klagenfurt dauert mit dem Pkw ca. eine Stunde. Von Murau in der Steiermark und Tamsweg in Salzburg ist die Turracher Höhe in etwa einer halben Stunde mit dem Auto zu erreichen. Ab Ebene Reichenau wird zweimal täglich eine Busverbindung auf die Turracher Höhe angeboten.

Parken

An allen Talstationen der Turracher Höhe stehen kostenlos Parkplätze zur Verfügung.

Turracher Höhe: Hütten

Beim Après-Ski auf der Turracher Höhe geht es etwas gemütlicher zu als in größeren Skigebieten. Wer nach einem Tag auf der Piste gerne feiert, kann dies am besten im „K-Stadl“ an der Talstation der Kornockbahn. Auch die „Goaßstallbar“ am Maulwurflift ist bekannt für ihre gute Stimmung.

Für Gourmets hat die Turracher Höhe einiges zu bieten. Auf dem Pass zwischen Kärnten und der Steiermark liegen gleich zwei vom Gault Millau ausgezeichnete Restaurants: Das „philipp“ im Schlosshotel Seewirt und das „Gasthaus zum Bergmann“ etwas nördlich der Turracher Höhe.

Hotels an der Piste

Auf der Turracher Höhe haben Wintersportler:innen die Auswahl zwischen zahlreichen Hotels, die alle nur wenige Meter von den Talstationen der Lifte entfernt liegen. Dazu zählen das Gourmet Schlosshotel Seewirt, das Hotel Kornock, der Sundance Mountain Resort and Spa, das Hotel Turracherhof, das Hotel Panorama Turracher Höhe, die Hotel-Pension Nockalm, das Hotel Hochschober und das Romantik Seehotel Jägerwirt. Die Preise bewegen sich im Schnitt zwischen 150 und 350 Euro je Nacht.

Aktivitäten

Die Turracher Höhe ist nicht nur ein wunderschönes Skigebiet, sondern hat Winterurlauber:innen auch abseits der Pisten eine Menge zu bieten. Langläufer:innen finden hier vier Loipen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und einer Gesamtlänge von 15 Kilometern. Eisläufer:innen können auf der spiegelglatten Natureisfläche des Turracher Sees ihre Runden drehen, Eishockey spielen oder Eisstock schießen.

Auch Winterwanderer und Tourengeher:innen kommen auf der Turracher Höhe voll auch ihre Kosten. Das Wintersportgebiet bietet ihnen zahlreiche Wander- und Tourenrouten über Almwiesen und durch verschneite Wälder. Ein besonderes Abenteuer ist eine geführte Schneeschuhwanderung mit einem Biosphärenpark-Ranger, auf der Winterurlauber:innen viel Wissenswertes über die Pflanzen- und Tierwelt der Turracher Höhe erfahren können.

Nicht zuletzt bietet die Turracher Höhe allen Rodelfans mit dem „Nocky Flitzer“ eine besondere Attraktion. Die Achterbahn führt von der Panorama-Bergstation auf 2.000 Metern Höhe hinunter auf die Turracher Höhe auf 1.763 Meter. Auf der 1,6 Kilometer langen Strecke geht es auf Wellenbahnen, durch Kurven und Kreisel rasant bergab.