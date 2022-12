Kreischberg: Snowboard-Paradies und breite Pisten zum Skifahren in der Steiermark

Inhaltsverzeichnis:

Offizielle Website des Skigebiets : https://www.kreischberg.at/

: https://www.kreischberg.at/ Adresse : Kreischbergstraße 1, 8861 St. Lorenzen am Kreischberg, Steiermark

: Kreischbergstraße 1, 8861 St. Lorenzen am Kreischberg, Steiermark E-Mail : office <AT> kreischberg.at

: office <AT> kreischberg.at Telefon : 03537 - 300

: 03537 - 300 Öffnungszeiten : Von Dezember bis April

: Von Dezember bis April Betriebszeiten : 08:30 bis 16 Uhr

: 08:30 bis 16 Uhr Preise :

Tages-Skikarte Erwachsener: zwischen 49,50 Euro und 58 Euro Stundenkarte: 2h: 40,50 Euro, 3h: 45 Euro, 4h: 51 Euro Kreischberg 10er, 2 Sektionen: 17 Euro Alle Preise Vergünstigungen : Kinder bis sechs Jahre fahren mit dem Mini-Ticket frei. An den Family Days erhalten Kinder bis 15 Jahre einen gratis Skipass. Der reguläre Ticketpreis des Tageseintritts ist für Kinder, Studenten und Lehrlinge stark reduziert.

: Pistenkilometer : circa 42 Kilometer

: circa 42 Kilometer Höhe : 868 bis 2.118 Meter

Nachtskifahren möglich? Nein

Nein Corona-Nachweis: Ja: über das Online-Portal Safe2Ski wird der Grüne Pass mit dem Lift-Ticket verknüpft. Erforderlich ist es, ein gültiges COVID-Zertifikat (2G) vorzuweisen.

Kreischberg: Beschreibung

Das Skigebiet Kreischberg ist bekannt für breite Pisten, die sich für verschiedene Erfahrungslevel eignen. Für Snowboarder:innen aller Level errichtete die Skianlage Kreischberg innerhalb des Snowparks Halfpipes und diverse Rampen. Besucher:innen stehen Rampen und Halfpipes für Anfänger:innen, Fortgeschrittene und Profis zur Verfügung, auf welchen diese ihre Fähigkeiten entdecken und ausbauen können.

Kreischberg: Pisten

Auf 42 Pistenkilometern geht es für Skifahrer:innen und Snowboarder:innen auf insgesamt 18 Pisten ins Murtal hinunter. Ist man einmal unten angelangt, geht es an einer der 14 Liftanlagen wieder hoch. Die alten 6er-Gondelbahnen wurden vor kurzem durch eine neue 10er-Gondelbahnen ersetzt. So ist es in der Skianlage möglich, etwa 17.000 Besucher:innen pro Stunde auf den Berg zu befördern. Außerdem werden ebenso Viersesselbahnen sowie Doppelsesselbahnen benutzt – zum Beispiel um Besucher:innen auf den Gipfel der Rosenkranzhöhe zu befördern, den höchsten Punkt des Skigebietes. Zusätzlich befinden sich noch insgesamt sechs Schlepplifte sowie alternative Beförderungstechniken im Gebrauch, wie zum Beispiel ein Zauberteppich.

Schwierigkeitsgrad

Im Skigebiet Kreischberg stehen Besucher:innen insgesamt 42 Pistenkilometer zur Verfügung, davon 17 mit einem leichten, 16 des mittleren sowie 9 Kilometer des schweren Schwierigkeitsgrades.

Alle Talstationen, alle Bergstationen

Gästen stehen verschiedene Tal- und Bergstationen zur Verfügung:

Rosenkranz

Riegleralm

Die Station „Sixpack“

1. Sektion

2. Sektion

Sunshine I

Sunshine II

Lage

Das Skigebiet Kreischberg befindet sich in der Steiermark im Murtal in der Nähe der Gemeinde Murau.

Anreise zum Kreischberg

Mit der Bahn ist das Skigebiet Kreischberg über den Bahnhof Sankt Lorenzen ob Murau zu erreichen. Der Bahnhof befindet sich wenige Gehminuten von der Talstation Kreischberg entfernt.

Die Anreise mit dem Bus ist von Murau zur Talstation Kreischberg mit der Linie 890 möglich.

Mit dem PKW erreicht man das Skigebiet aus westlicher Richtung kommend über die A10 Tauernautobahn sowie aus östlicher Richtung kommend über die S36 Murtal Schnellstraße. Anschließend führt der Weg über gut ausgebaute Straßen direkt zum Kreischberg.

Parken

Kostenlose Parkmöglichkeiten bestehen an der Talstation des Kreischberges. Dort wurden für die Besucher:innen des Skigebietes 1.000 Parkplätze angelegt.

Kreischberg: Hütten

Nach einem langen Tag auf den Pisten des Kreischbergs steht Besucher:innen ein umfangreiches Freizeitprogramm zur Verfügung. Zum gemütlichen Einkehren lohnt sich ein Besuch des Panorama-Restaurants „EAGLE“, wo Besucher:innen durch große Glasflächen ein fantastischer Rundumblick auf das umliegende Bergpanorama geboten wird. Kulinarisch wird Gästen traditionell österreichische Küche angeboten.

Das Skigebiet erweist sich unter anderem mit der Kastanienbar auf dem WM-Gelände des Skigebietes als Après-Ski tauglich. Die Bar bietet eine große Getränkeauswahl mit kleinen Snacks sowie Party-Events bis in die frühen Morgenstunden. Ebenso auf dem WM-Gelände befindet sich die „Jaga Alm“, welche steirische Spezialitäten mit einem gemütlichen Hüttenflair verbindet.

Deftige Speisen neben der Gondelbahn an der Piste 2 findet man im „Restaurant Grillboden“. Direkt in der Talstation findet man hingegen das neue Lokal „Mountain Pepper Bistro“. Hier genießen Gäste Cocktails, lokale Biere und kreative Snacks.

Hotels an der Piste

Rund um den Kreischberg lassen sich verschiedene Wellnesshotels finden. Das Hotel Rosenhof in Murau liegt zum Beispiel weniger als sieben Kilometer entfernt vom Skigebiet. Hier wird Gästen für einen durchschnittlichen Preis von 280 Euro pro Nacht ein Wellnessbereich mit einem Außenpool geboten. Direkt an der Piste kommen Besucher:innen des Kreischberges im Club Hotel unter. Das Club Hotel Kreischberg berechnet pro Nacht einen durchschnittlichen Preis von 170 Euro. Sind die Hotels in der Nähe der Piste bereits ausgebucht, lohnt es sich, den Suchradius bei der Hotelsuche zu erweitern. Etwa 30 Kilometer entfernt vom Kreischberg lässt sich das Feriendorf Edelweiss finden. Hier werden insbesondere Familien auf der Suche nach ganzen Apartments fündig.

Aktivitäten

Abseits vom Ski- und Snowboardfahren bietet es sich an, die umliegende Landschaft auf den verschiedenen Wanderwegen zu erkunden. Dabei lohnt sich zum Beispiel eine Wanderung von der Bergstation bis zum Gipfelkreuz. Für atemberaubende Ausblicke lohnt sich auch eine Wanderung bis auf den Rosenkranz. Auf der Suche nach Winterwanderwegen empfiehlt sich eine Wanderung um den Speichersee. Möchte man die Waldlandschaft des Kreischbergs erkunden, bietet sich eine Wandertour durch den Zirbenwald an, welche Besucher:innen innerhalb von circa zwei Stunden bis zur Talstation der Rosenkranz-Lifte führt.

Möchte man seine Skifahrkünste auf das nächste Level bringen, lohnt sich der Besuch einer Skischule, wie zum Beispiel der Skischule Richi. Die Gemeinde Murau bietet den Besuch mehrerer Museen an, wie zum Beispiel des Holzmuseums oder auch des Brauereimuseums.

Erfahrungsberichte

Besucher:innen loben vor allem die moderne Talstation mit den 2021 eingeführten 10er-Gondelbahnen. Das Personal der Skianlage wird als sehr freundlich beschrieben. Ski- und Snowboardfahrer sind besonders begeistert von der Vielfalt verschiedener Pisten, die auf 42,5 Pistenkilometern diverse Schwierigkeitsgrade anbieten. Die Gasthöfe, Restaurants und Bars rund um den Kreischberg wurden unter anderem aufgrund der Essensqualität sowie einer einzigartigen Bergatmosphäre gelobt. Das positive Feedback vergangener Besucher:innen resultiert in einer Google-Bewertung des Kreischbergs von 4,7 Sternen.