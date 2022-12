Der Pitztaler Gletscher ist eines der außergewöhnlichsten Skigebiete Österreichs. Aufgrund seiner Höhenlage dauert die Skisaison am Gletscher deutlicher länger als in anderen Skigebieten. Skifahren und Snowboarding ist am Pitztaler Gletscher von Anfang September bis Anfang Mai möglich. Das Skigebiet hat mit 38 Pistenkilometern auf 15 Pisten eine überschaubare Größe. Hauptberg des Pitztaler Gletschers ist der 3.440 Meter hohe Hintere Brunnenkogel.

Neben Skifahrer:innen und Snowboarder:innen kommen auch Freestyler:innen auf dem Pitztaler Gletscher auf ihre Kosten. Die Lines des Snowparks zählen zu den beliebtesten Spots der alpinen Freestyle-Szene. Darüber hinaus finden auch Langläufer:innen auf dem Gletscher eine fast ganzjährig befahrbare Höhenloipe.

Das Skigebiet Pitztaler Gletscher wird in der Winterzeit durch die Anlagen der benachbarten Rifflsee-Bergbahnen erweitert. Beide Skigebiete sind über eine Talabfahrt miteinander verbunden. Auf dem Pitztaler Gletscher erwarten Skigäste 15 verschiedene Pisten mit insgesamt 38 Pistenkilometern. Für die Beförderung der Wintersportler:innen sorgen zwei Gondelbahnen, ein Sessellift, zwei Schlepplifte und ein Zauberteppich.

Das Skigebiet Pitztaler Gletscher eignet sich für Skifahrer:innen und Snowboarder:innen mit jedem Fahrkönnen. Von den 38 Pistenkilometern haben 13 Kilometer einen leichten, 21 Kilometer einen mittleren und lediglich 5 Kilometer einen hohen Schwierigkeitsgrad.



Neben Skifahrer:innen und Snowboarder:innen erfreut sich der Pitztaler Gletscher auch bei Freestyler:innen großer Beliebtheit. Grund ist der sogenannte X Park, ein Snowpark mit verschiedenen Lines in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis.

Pitztaler Gletscherexpress (1.740 – 2.840 Meter)

Wildspitzbahn (2.840 - 3.440 Meter)

Brunnenkogellift (2.840 - 3.200 Meter)

Mittagskogellift (2.840 - 2.895 Meter)

Gletscherseebahn (2.688 - 2.840 Meter)

Mittelbergbahn (2.688 - 3.273 Meter)

Lage

Das Skigebiet Pitztaler Gletscher befindet sich am Ende des Pitztals in Tirol, das bei Imst in das Inntal mündet.

Anreise zum Pitztaler Gletscher

Die Anreise zum Pitztaler Gletscher erfolgt über die L16, die von Imst ausgehend durch das gesamte Pitztal führt. Die Talstation des Pitztaler Gletscherexpress, der Skigäste hinauf in das hochgelegene Skigebiet befördert, befindet sich in Mittelberg, dem letzten Ort des Pitztals. Die Anreise von Innsbruck erfolgt über die A12 bis Imst und anschließend die L16 und nimmt ca. 1 Stunde und 20 Minuten in Anspruch.

Parken

An der Talstation des Pitztaler Gletscherexpress und zwischen den Ortschaften Mandarfen und Mittelberg stehen ausreichend kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Skigästen, die etwas weiter entfernt von der Talstation des Gletscherexpress parken müssen, steht ein Shuttlebus zur Verfügung.

Pitztaler Gletscher: Hütten

Das kulinarische und auch architektonische Highlight im Skigebiet Pitztaler Gletscher ist das Café 3440. Der Name ist Programm, denn das Café befindet sind auf 3.440 Meter Seehöhe am Hintere Brunnenkogel und ist damit Österreichs höchstgelegenes Café.

Im Café 3440 genießen Gäste eine grandiose Aussicht auf die Dutzenden hohen Gipfel der umgebenden Ötztaler Alpen. Durch die freischwebende Sonnenterrasse und die südseitige Glasfront des Cafés entsteht eine besondere Nähe zur Bergwelt. Neben dem Genuss der Aussicht bietet das Café Wintersportler:innen auch ein kulinarisches Genusserlebnis in Form zahlreicher regionaler Spezialitäten. Bekannt ist das 3440 vor allem für seine Torten, Kuchen und weiteren Süßspeisen, die in der hochgelegenen Konditorei hausgemacht werden.

Hotels an der Piste

Direkt an der Talstation des Pitztaler Gletscherexpress liegt das Chaletdorf Pitztal, das aus 13 Chalets und 13 geräumigen Apartments besteht. Neben dem Chaletdorf befindet sich das Hotel Berghof Steinbock, das Gästen neben Hotelzimmern auch zwei Ferienwohnungen für bis zu sechs Personen bietet. Ebenfalls fußläufig von der Talstation des Gletscherexpress entfernt liegt das Hotel Gletscherblick Pitztal. Die Preise für Hotelzimmer liegen in der Hauptsaison bei 200-250 Euro pro Nacht. Eine Ferienwohnung für vier Personen kostet ca. 350 Euro pro Nacht. Darüber hinaus finden Wintersportler:innen in den Orten des Pitztals zahlreiche weitere Unterkünfte.

Aktivitäten

Neben Skifahrer:innen, Snowboarder:innen und Freestyler:innen steht der Pitztaler Gletscher auch bei Skitourengehern hoch im Kurs. Das gesicherte Skitourengebiet DYNAFIT ist der erste und größte Skitourenpark Österreichs. Hier erwarten Skitourengeher drei Routen unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen, weshalb sich der Park sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene und Profis eignet. Die Strecken der Touren sind so angelegt, dass sie sich nicht mit den Skipisten überschneiden. Neben dem Skipark DYNAFIT stehen Skitourengehern im Skigebiet Pitztaler Gletscher und Rifflsee zahlreiche weitere Tourenrouten zur Auswahl.

Auch für Langläufer:innen ist der Pitztaler Gletscher ein attraktives Urlaubsgebiet. Neben der Höhenloipe oben am Gletscher können Langläufer:innen im Winter auch im Tal ihre Runden auf Naturloipen drehen.

Nicht zuletzt ist das Skigebiet Pitztaler Gletscher und Rifflsee auch eine attraktive Destination für Winterwanderungen. Zu den Highlights zählen eine Winterwanderung am Rifflsee oder eine Spazierfahrt mit der Gondel in das Café 3440, Österreichs höchstgelegenes Café.