Offizielle Website des Skigebiets : www.kitzsteinhorn.at/de

: www.kitzsteinhorn.at/de Adresse : Kesselfallstraße 60, 5710 Kaprun, Salzburg

: Kesselfallstraße 60, 5710 Kaprun, Salzburg E-mail : office <AT> kitzsteinhorn.at

: office <AT> kitzsteinhorn.at Telefon : +43 6547 8700

: +43 6547 8700 Öffnungszeiten : Gletscherjet 1/Panoramabahn täglich 8.15 – 16.45 Uhr (aktuelle Öffnungszeiten unter www.kitzsteinhorn.at/de/service/informationen/betriebs-oeffnungszeiten)

: Gletscherjet 1/Panoramabahn täglich 8.15 – 16.45 Uhr (aktuelle Öffnungszeiten unter www.kitzsteinhorn.at/de/service/informationen/betriebs-oeffnungszeiten) Preise :

Tages-Skikarte Erwachsener: Hauptsaison 66,00 Euro; Nebensaison 59,50 Euro Punktekarten oder Stundenkarte:

6-Tageskarte: Hauptsaison 338,00 Euro; Nebensaison 304,00 Euro für Maiskogel und Lechnerberg werden auch günstigere Tages- und Halbtagestickets verkauft alle Preise Vergünstigungen: Rabatte auf Leihskier gibt es z.B. unter www.ski-kaprun.com/verleih

: Pistenkilometer : 61

: 61 Höhe : Talstation Kaprun: 768 Meter, Aussichtsplattform Top of Salzburg: 3029 Meter

: Talstation Kaprun: 768 Meter, Aussichtsplattform Top of Salzburg: 3029 Meter Wetterinfo :

: Webcam :

: Downloadlink Pistenplan :



: App : skiline über www.skiline.cc

: skiline über www.skiline.cc Nachtskifahren möglich : Ja

: Ja Corona-Nachweis: Derzeit keine 3G-Nachweispflicht oder FFP2-Maskenpflicht. Maske zum Selbstschutz in geschlossenen Räumen empfohlen.

Kitzsteinhorn: Beschreibung

Das Kitzsteinhorn mit seinem imposanten Gletscher ist Teil der Glocknergruppe, einer Gebirgsgruppe in den Ostalpen, zu der unter anderem der Großglockner, der Kleinglockner und der Hohe Tenn gehören. Als auffälligster Gipfel prägt das Kitzsteinhorn die Region Zell am See/Kaprun und ist unter anderem für die Panoramaplattform „Top of Salzburg“ bekannt. Auf dem höchsten erreichbaren Punkt im Salzburger Land ermöglicht sie einzigartige Blicke auf den Nationalpark Hohe Tauern. Des Weiteren herrscht am Kitzsteinhorn herrscht die längste Skisaison: Von Oktober bis in den Frühsommer lässt sich hier über die Pisten fegen.



Kitzsteinhorn: Pisten

Auf 61 Pistenkilometern gibt es Pisten für alle Schwierigkeitsgrade, davon fünf Freeride-Lines (mit 10,5 Kilometer an Freeride-Routen) sowie fünf Snowparks samt Superpipe. Acht Schlepplifte, sechs Sessellifte, sieben Kabinenbahnen, eine Standseilbahn und eine Pendelbahn sorgen im Skigebiet Kitzsteinhorn für zügigen und sicheren Transport für Skifahrer:innen und Wander:innen.

Schwierigkeitsgrad

Das Kitzsteinhorn ist auch für Anfänger:innen und Familien geeignet. Es gibt zwölf leichte Pisten (29 Kilometer), elf mittlere (23 Kilometer) und fünf schwere (neun Kilometer).

Alle Talstationen, alle Bergstationen

Man kann sagen, dass das Kitzsteinhorn über ein sehr gut ausgebautes Netz an Bahnen verfügt. Es gibt Talstationen im Zentrum von Kaprun; Zwischenstationen sind Maiskogelbahn, Maiskogel, Bergstation Langwied und Bergstation „Top of Salzburg“. Die erste Dreiseilumlaufbahn Salzburgs bringt Gäste vom Maiskogel direkt in den Bereich Langwied am Kitzsteinhorn – ganzjährig.

Lage

Das Kitzsteinhorn liegt im Gemeindegebiet von Kaprun im Bundesland Salzburg.

Anreise zum Kitzsteinhorn

Von Wien dauert es mit dem Auto auf der A1 etwa 4:30 h, über die S6 sind es etwas vierdreiviertel Stunden. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln reist man bis Zell am See (von Wien etwa vier Stunden) und von dort weiter mit dem Bus.

Parken

An den Talstationen gibt es kostenlose Parkplätze.

Hütten

Das Kitzsteinhorn ist sowohl etwas für Après-Ski-Freund:innen als auch Familien, die es etwas ruhiger mögen. Das „Gipfel Restaurant“ auf der Bergstation ist Salzburgs höchstes Restaurant, es gibt regionale Küche, gegessen wird vor den großen Panoramafenstern oder im Stüberl „Schmittenblick“. In der „Gletschermühle“ wird typisch österreichische Küche serviert und die „Krefelder Hütte“ des Deutschen Alpenvereins, zwischen Alpincenter und Langwiedboden, bietet eher bodenständige Küche.

Hotels an der Piste

Der „Berggasthof Stangerbauer“ liegt auf 1100 Metern Höhe auf dem „Familienberg“ Maiskogel, er verfügt über Ferienwohnungen, Zimmer und ein Restaurant (Preise über telefonische Anfrage). Sehr einfach und günstig übernachtet man im Bundessport- und Freizeitzentrum – für Freund:innen exklusiveren Wohnens bietet das Zaglgut Chalets und Suiten sowie gehobene Wellness.

Aktivitäten

Es gibt zahlreiche Wellnessmöglichkeiten. Alle, die nicht gern Skifahren, können einfach abschalten oder auf der Rodelbahn am Maiskogel ihre Runden drehen. Die Aussichtsplattformen „Top of Salzburg“ oder „Nationalpark Gallery“ bieten beeindruckende Panorama-Blicke.

Erfahrungsberichte

Die Bewertungen sind überwiegend positiv, hervorgehoben werden von den User:innen die Pisten, die Aussichten sowie die Vielzahl an Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder.