Offizielle Website des Skigebiets : https://lachtal.at/

Adresse : Lachtal, 8831 Oberwölz, Steiermark

E-mail : office <AT> lachtal.at

Telefon : +43 3587 203-0

Öffnungszeiten : Anfang Dezember bis Mitte April

Betriebszeiten : 9 Uhr bis 16 Uhr

Preise :

Tages-Skikarte Erwachsener: 52 € ½ Tag Skikarte Erwachsener: 44 € 4-Stundenkarte Erwachsener: 46 € 6-Tageskarte Erwachsener: 265 €

: Alle Preise

Vergünstigungen :

Kinder bis 6 Jahre gratis Kinder bis 16 Jahre zum halben Preis Jugendliche & Studierende bis 25 Jahre 20 % günstiger

: Pistenkilometer : 26 km

: 26 km Höhe : 1.600 – 2.222 m

Nachtskifahren : Nein

: Nein Corona-Nachweis: Nein

Lachtal: Beschreibung

Das Lachtal ist ein mittelgroßes und dabei weitläufiges Skigebiet in der Steiermark. Die insgesamt 26 km Pisten und 10 km Skirouten bieten jede Menge Abwechslung für Anfänger:innen, Fortgeschrittene und Familien. Letztere finden im Kinder-Lachtal auch ein altersgerechtes Wintersportangebot für die Kleinsten. Insgesamt bietet das Skigebiet Lachtal sowohl Familien als auch jungen Alleinreisenden, Gruppen und Pärchen ein vielseitiges Angebot.

Lachtal: Pisten

Das Skigebiet Lachtal umfasst 26,2 km Pisten und 10 km Skirouten. Die insgesamt 13 Skipisten werden von acht Liften bedient. Dabei handelt es sich um zwei bequeme 6er-Sesselbahnen mit Wetterschutzhauben und sechs Tellerlifte. Für die Kleinsten gibt es im sogenannten Kinder-Lachtal zwei kurze Pisten, die jeweils mit einem eigenen Lift ausgestattet sind. Mit dem Seillift und dem Förderband kommen bereits die kleinsten Skifahrer:innen zurecht.

Schwierigkeitsgrad

Das Skigebiet Lachtal richtet sich mit seinen vielen unterschiedlichen Pisten an alle Skifahrer:innen. Familien mit kleineren Kindern profitieren von den besonders einfachen und kinderfreundlichen Anlagen im Kinder-Lachtal. Ältere Kinder und Jugendliche können hingegen schon die einfachen ganz normalen Abfahrten bewältigen. Neben einigen leichten Pisten finden Besucher:innen im Lachtal vor allem mittelschwere Skiabfahrten. Wer sich gerne ein bisschen fordert, kommt hier also voll auf seine Kosten. Außerdem gibt es drei schwere schwarze Pisten, die auch für erfahrene Skifahrer:innen eine echte Herausforderung darstellen.

Alle Talstationen, alle Bergstationen

Talstationen:

Lachtal (1.600 m)

Bergstationen:

Hoher Zinken (2.222 m)

Schießeck (2.275 m)

Lage

Das Skigebiet Lachtal liegt im Murtal in der Steiermark in der Nähe von Judenburg.

Skigebiet Lachtal Anreise

Die Anreise mit dem Auto ist die beliebteste Art, um ins Skigebiet Lachtal zu kommen. Von Norden kommend nehmen Anreisende die Tauernautobahn bis St. Michael/Lungau oder bis zum Radstätter Tauernpass und zweigen dann nach Tamsweg – Murau, Lachtal ab. Von Wien aus erreichen Skifahrer:innen über Semmering, Bruck/Mur, Judenburg und Oberzeiring das Lachtal.

Parken

Direkt an der Talstation gibt es einen großen kostenlosen Parkplatz.

Lachtal: Hütten

In dem weitläufigen Skigebiet gibt es eine gute Auswahl an verschiedenen Hütten, die unterschiedlich ausgelegt sind:

Hotels an der Piste

Direkt im Lachtal gibt es etwa 500 Betten direkt an den Pisten und Liften. Wer morgens und abends gerne kurze Wege vom Skigebiet bis zur Unterkunft und zurück hat, ist hier also genau richtig. Insgesamt gibt es rund um das Skigebiet etwa 1.100 Betten in unterschiedlichen Übernachtungsangeboten: Von der Ferienwohnung oder dem Privatzimmer über ein ganzes Ferienhaus bis hin zu Zimmern in Pensionen, Gasthöfen und Hotels ist hier alles dabei. So können Wintersportler:innen ihren Urlaub im Lachtal so gestalten, wie sie es am liebsten haben.

Lachtal: Aktivitäten abseits vom Skifahren

Neben den zahlreichen Skipisten finden Winterurlauber:innen im Lachtal auch eine beleuchtete Rodelbahn mit 1,5 km Länge. Außerdem gibt es einen verschlungenen Winterwanderweg zwischen Kleinlachtal-Hütte und der Talstation im Lachtal. Die Route dauert hin und zurück etwa zwei Stunden, ist also ideal, um etwas Abwechslung in den Skialltag zu bringen. Abgerundet wird das Angebot durch einen Eislaufplatz. Auch das knapp 15 Kilometer entfernte Schaubergwerk Museum Oberzeiring ist für Familien mit Kindern einen Besuch wert. Wer eine Auszeit braucht, kann es sich in der Aqua Therme Fohnsdorf gut gehen lassen und im warmen Wasser der Thermalbäder entspannen.