Offizielle Website des Skigebiets : https://www.hochkoenig.at/

: https://www.hochkoenig.at/ Adresse : Maria Alm, Pinzgau, Salzburg

: Maria Alm, Pinzgau, Salzburg E-mail : region <AT> hochkoenig.at

: region <AT> hochkoenig.at Telefon : +43 6584 20388

: +43 6584 20388 Öffnungszeiten : 8. 12 2022 bis 10. 4. 2023 (Änderungen aufgrund der Schneelage vorbehalten)

: 8. 12 2022 bis 10. 4. 2023 (Änderungen aufgrund der Schneelage vorbehalten) Betriebszeiten :

Kassen:

Maria Alm: täglich von 8.15 bis 16.30 Uhr Dienten: täglich von 8.30 bis 16.00 Uhr Mühlbach: täglich von 8.00 bis 16.00 Uhr Liftanlagen: täglich von 8.30 bis 16.00 Uhr

Ausnahme Liftanlagen Dienten und Mühlbach (Kings Cab und Hochkeil): täglich von 9.00 bis 16.00 Uhr

: Preise (bis 23.12.2022 und ab 18.03.2023)

Tages-Skikarte Erwachsener: 51 Euro Tages-Skikarte Jugendlicher: 38,50 Euro Tages-Skikarte Kind: 25,50 Euro 6-Tageskarte: 310,50 Euro

Preise: von 24.12.2022 bis 17.03.2023 :

Tages-Skikarte Erwachsener: 55 Euro Tages-Skikarte Jugendlicher: 41,50 Euro Tages-Skikarte Kind: 27,50 Euro 6-Tageskarte: 334 Euro Alle Preise Vergünstigungen :

Frühbucher-Bonus: Je früher der Skipass im Vorhinein online gebucht wird, desto höher der Frühbucher-Bonus. Vergünstigte Tickets können ausschließlich im Online-Ticketshop erworben werden. Junior Weekend Bonus: Kinder und Jugendliche erhalten am Wochenende (Samstag und Sonntag) die Tageskarte zum vergünstigten Preis: Kinder (Jahrgang 2007-2016): 22 Euro Jugendliche (Jahrgang 2004-2006); 33 Euro HochkönigCard: Die HochkönigCard wird ausschließlich bei allen Partnerbetrieben ausgegeben und nicht käuflich erwerblich. Kartenbesitzer:innen kommen in der Wintersaison in den Genuss zahlreicher Vergünstigungen, wie zum Beispiel: Ermäßigung bei Pferdeschlittenfahrten 20 Prozent Ermäßigung auf eine geführte Fackelwanderung Ein Euro Ermäßigung auf den Rodelverleih Kronreith 10 Prozent Ermäßigung auf eine geführte Skitour auf den Hundstein

: Pistenkilometer : 120 Pistenkilometer

: 120 Pistenkilometer Höhe :

Talstation: 780 Meter Bergstation: 1.900 Meter

Nachtskifahren Aufgrund der aktuellen Energiepreise wird das Nachtskifahren für die Wintersaison 2022/23 ausgesetzt.

Aufgrund der aktuellen Energiepreise wird das Nachtskifahren für die Wintersaison 2022/23 ausgesetzt. Corona-Nachweis Bis auf Weiteres sind aktuell weder ein 3-G-Nachweis noch das Tragen einer Masken erforderlich

Hochkönig: Beschreibung

Das Skigebiet Hochkönig ist Teil der Ski-amadé-Welt, die unter anderem noch die Salzburger Sportwelt, die Region Schladming-Dachstein sowie Gastein und Großarl umfasst. Die Skiregion Hochkönig vereint die Orte Maria Alm, Dienten und Mühlbach. 34 Liftanlagen verbinden die rund 120 Pistenkilometer in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden vom Übungshang bis hin zu Tiefschneehängen und der FIS-Trainingsstrecke von Marlies Schild. Für Adrenalin-Junkies stehen auch drei Funparks zur Verfügung, in denen an Sprüngen und Tricks mit Skiern und Snowboard gefeilt werden kann. Ein besonderes Highlight im Skigebiet Hochkönig ist die Königstour, die sechs Gipfel, 7.500 Höhenmeter und 35 Pistenkilometer durch ein ausgeklügeltes Liftsystem miteinander verbindet.

Hochkönig: Pisten

Das umfangreiche Skigebiet umfasst 93 unterschiedliche Skipisten , insgesamt 120 Pistenkilometer, die durch 34 Skilifte erschlossen werden:

7 Gondeln

8 Sessellifte

19 Schlepplifte

Schwierigkeitsgrad

Das Skigebiet Hochkönig gilt als langgestrecktes Familienskigebiet mit traumhaftem Bergpanorama und Pisten für jede Könnerstufe. Insgesamt können sich Besucher:innen auf über 120 Pistenkilometern austoben, die sich in folgende Schwierigkeitsgrade verteilen:

Blaue Pisten: 52 Kilometer

Rote Pisten: 41 Kilometer

Schwarze Pisten: 19 Kilometer

Alle Talstationen, alle Bergstationen

Liftanlagen Maria Alm Bergstation Höhendifferenz 10er-Kabinenbahn Natrunbahn 1.163 m 358 m Natrunlift 950 m 140 m Simmerllift 930 m 120 m 10er-Kabinenbahn Sonnbergbahn 1.163 m 343 m 8er-Kabinenbahn Abergbahn 1.300 m 460 m 6er-Sesselbahn Schönanger 1.300 m 230 m Karlift 1.600 m 315 m 4er-Sesselbahn Abergalm 1.900 m 670 m 6er-Sesselbahn Schwarzeckalm 1.430 m 540 m 8er-Kabinenbahn SINALCO 1.630 m 735 m

Liftanlagen Hinterthal Bergstation Höhendifferenz 6er-Sesselbahn Hochmais 1.630 m 645 m Sonnleitenlift 1.260 m 240 m

Liftanlagen Dienten Bergstation Höhendifferenz 6er-Sesselbahn Dachegg 1.750 m 465 m Liebenaulift 1.340 m 86 m 4er-Sesselbahn Zachhofalm 1.730 m 450 m Wastlhöhelift 1.730 m 134 m 6er-Sesselbahn Bürglalm 1.655 m 577 m 10er-Kabinenbahn Gabühelbahn 1.625 m 545 m

Liftanlagen Mühlbach Bergstation Höhendifferenz 6er-Kabinenbahn Karbachalmbahn 1.590 m 670 m 6er-Sesselbahn Fellersbach 1.820 m 490 m 8er-Kabinenbahn Kings Cab 1.750 m 420 m

Lage

Das Skigebiet Hochkönig liegt im Pinzgau im Bundesland Salzburg. Die Region Hochkönig umfasst die drei Orte Maria Alm, Dienten und Mühlbach.

Skigebiet Hochkönig Anreise

Auto

Von Salzburg kommend erreicht man das Skigebiet über die A10 Tauernautobahn, Abfahrt Bischofshofen. Von dort aus der B164 weiter in Richtung Mühlbach, Dienten und Maria Alm. Eine mautfreie Anreise aus Deutschland ist über Rosenheim möglich. Von dort aus über Kiefersfelden, Kufstein Süd und Saalfelden nach Maria Alm, Dienten oder Mühlbach.

Bahn

Die nächstgelegenen Bahnhöfe sind Saalfelden, Lend und Bischofhofen. Von Wien aus gibt es ab 29. Dezember an den Wochenenden zudem die Möglichkeit eine Direktverbindung nach Saalfelden mit dem Railjet zu nutzen. Die Einzelfahrt kostet ab 24 Euro.

Skibus

Innerhalb der Orte Maria Alm, Dienten und Mühlbach fährt der kostenlose Hochkönig Skibus. Informationen zu den Stationen sowie Transferzeiten finden Sie hier.

Parken

Die Skiregion Hochkönig bietet einige kostenlose Parkmöglichkeiten an:

Parkplatz Adresse Skizentrum Dienten Berg 51, 5652 Dienten am Hochkönig Parkplatz Ortseinfahrt Maria Alm Oberdorf 11, 5761 Maria Alm Parkplatz Stegmoosalm Schlöglgut 16, 5505 Mühlbach am Hochkönig Parkplatz Sonneck Mandlwandstraße 317, 5505 Mühlbach am Hochkönig Parkplatz Filzensattel Direkt am Plateau des Filzensattels

Hochkönig: Hütten

Besucher:innen haben die Wahl aus 38 Bergrestaurants und urigen Hütten, die allesamt mit regionalen Köstlichkeiten aufwarten. Im Skigebiet Hochkönig kommen sowohl Familien als auch Après-Ski-Begeisterte zum Beispiel an der Bar „“Schluckspecht“, dem Dorstadl oder der Steinbockschirm-Bar in Maria Alm auf ihre Kosten.

Hier eine kleine Auswahl an empfehlenswerten Einkehrmöglichkeiten:

Die Deantnerin bietet regionale und saisonale Küche in modernem Ambiente an der Sesselalm Bürgalm

Ein gutes Glas Wein genießen Besucher:innen im Wiesnstadl an der Talstation Sinalcobahn

Gemütlich Atmosphäre und Pinzgauer Spezialitäten verspricht die Almbar Hinterthal an den Faschingliften

Von bodenständig bis fein und international finden Besucher:innen bei TOMs Almhütte alles was das Herz begehrt – gelegen am Skilift Natrun

Auf der Steinbockalm treffen Gemütlichkeit und Moderne aufeinander.

Eine Übersicht über alle Restaurants und Hütten der Region Hochkönig und deren Öffnungszeiten finden Sie hier

Hotels an der Piste

Das Übernachtungsangebot ist vielfältig und reicht von Familienunterkünften am Bauernhof über einfache Pensionen bis hin zu Luxus-Wellnesshotels.

Hotel / Beschreibung Preis pro Person & Nacht Das Familien-Resort Übergossene Alm liegt direkt neben dem Skilift und punktet neben diesem sagenhaften Ski-In/Ski-Out-Prinzip auch mit einem umfassenden Wellnessbereich. Ab € 220,- Vom Mountainresort die Hochkönigin in Maria Alm aus geht es direkt auf die Skipiste. Die großzügigen Suiten und das Adults Only Nature Spa bietet Erholungssuchenden eine entspannte Auszeit. Ab € 153,- An der Talabfahrt der Königsroute befindet sich das Bike & Snow Hotel Lederer. Das kleine, gemütliche Hotel-Restaurant bietet fünf Doppel- und drei Familienzimmer. Ab € 62,- Direkt an der Piste inmitten des Skigebiets Hochkeil begrüßt das Sonneck seine Gäste in drei individuell gestalteten Apartments. Ab € 80,- Im Vital-Hotel Post in Dienten starten Gäste ihren Tag direkt an der Piste und können abends in der Wellnessoase entspannen. Ab € 134,- Nur wenige Schritt von der Talstation Natrunbahn entfernt, im Herzen von Maria Alm liegt das Hotel Eder am Fuße des Skigebiets Hochkönig. Ab € 139,-

Hochkönig: Aktivitäten abseits vom Skifahren

Abseits der Pisten bietet die Region Hochkönig viele weitere Aktivitäten. Wer lieber zu Fuß unterwegs ist, auf den warten präparierte Winterwanderwege, die auch mit den Schneeschuhen begangen werden können. Zudem gibt es zahlreiche Langlaufloipen, Skitouren und auch zum Teil beleuchtete Rodelbahnen, wie die 2,5 Kilometer lange Rodelbahn Jufen, die 700 Meter lange Naturrodelbahn Kronreith oder die 4,5 Kilometer lange Naturrodelbahn Kopphütte. Zudem komplettieren Eislaufbahnen, gemütliche Pferdekutschenfahrten oder abenteuerliches Geocaching (Schnitzeljagd) für Groß und Klein im Tag und auf dem Berg das Aktivitätenangebot ab.

Neben den vielen Outdooraktivitäten können Besucher:innen auch bei einem Tag im Spa die Seele baumeln lassen oder im Hallenbad Marco Polo Club Alpina ein paar Bahnen ziehen.

