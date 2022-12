Inhaltsverzeichnis:

Offizielle Website des Skigebiets : https://www.ischgl.com/de

: https://www.ischgl.com/de Adresse : Silvrettaplatz 2, 6561 Ischgl, Tirol

: Silvrettaplatz 2, 6561 Ischgl, Tirol E-Mail : info <AT> paznaun-ischgl.com

: info <AT> paznaun-ischgl.com Telefon : +43 5444 606

: +43 5444 606 Öffnungszeiten : 24.11.2022 bis 01.05.2023

: 24.11.2022 bis 01.05.2023 Betriebszeiten : täglich von 8:30 bis 17 Uhr

: täglich von 8:30 bis 17 Uhr Preise :

Tages-Skikarte Erwachsener: 67 Euro 6-Tageskarte: 314 Euro Ermäßigungen gibt es für Kinder, Senior:innen und Invalid:innen

: Pistenkilometer : 239 Kilometer

: 239 Kilometer Höhe : Die Talstation liegt bei 1350 Metern und die Bergstation bei 2890 Metern

: Die Talstation liegt bei 1350 Metern und die Bergstation bei 2890 Metern Wetterinfo

Webcam

Pistenplan

App

Nachtskifahren möglich ? Ja

? Ja Corona-Nachweis: Kein Coronanachweis nötig

Silvretta Arena in Ischgl: Beschreibung

Die Silvretta Arena in Ischgl gehört zu den populärsten und größten Skigebieten in Österreich. Bekannt ist die Region für ihr Après-Ski-Angebot und ihre Pistenvielfalt. Besonders beliebt sind bei den Besucher:innen auch die Konzerte, die zum Saisonende und -beginn hier veranstaltet werden. Musikgrößen wie Robbie Williams, Elton John und Jon Bon Jovi sind hier schon aufgetreten.

Silvretta Arena in Ischgl: Pisten

Das Gebiet der Silvretta Arena in Ischgl liegt zwar in Tirol, reicht aber bis in das schweizerische Samnaun. Es umfasst 239 Pistenkilometer, über 85 Pisten und 45 Lifte und Bergbahnen stehen für die Beförderung der Besucher:innen zur Verfügung. Die Wintersportregion liegt auf einer Höhe zwischen 1350 und 2890 Metern.

Schwierigkeitsgrad

In der Silvretta Arena in Ischgl gibt es Pisten für jeden Schwierigkeitsgrad. An der Idalp befindet sich das Zentrum des Skigebiets und drei leichte Abfahrten (11, 8 und 6), die blau markiert und damit für Anfänger:innen geeignet sind. Auf der Schweizer Seite des Gebietes im Gebiet um die Alp Trida finden sich weitere blau markierte Pisten. Insgesamt sind etwa 50 Pistenkilometer für Anfängerinnen geeignet.

Der Großteil der Pisten in Ischgl ist rot markiert und damit für erfahrenere Sportler:innen geeignet. Etwa 140 Pistenkilometer sind rot markiert. Eine besonders beliebte Strecke für erfahrenere Wintersportler:innen ist die Abfahrt auf der rot markierten Piste von der Greitspitze, die den höchsten Punkt im Skigebiet bildet. Schwarz markierte Pisten umfassen etwa 50 Pistenkilometer. Zu schwarzen Pisten gehören der Palinkopf, der Höllspitze und der Pardatschgrat.

Alle Talstationen, alle Bergstationen