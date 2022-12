Sölden: Tiroler Skigebiet mit über 40 Pisten

Inhaltsverzeichnis:

https://www.soelden.com/de/winter.html

6450 Sölden liegt im Ötztal, im Bundesland Tirol

soelden <AT> oetztal.com

+43 57200 200

Mitte November – Mitte April

(Fahrbetrieb inklusive Schneesicherheit auf den Gletschern Rettenbachferner und Tiefenbachferner von Oktober – Mai)

täglich von 09:00 – 16:00 Uhr (einige Liftanlagen bereits ab 08:30 Uhr geöffnet)

Tages-Skikarte Erwachsene: EUR 68,00 Tages-Skikarte Jugend: EUR 54,50 Tages-Skikarte Kind: EUR 37,50 Es werden keine Stundenkarten angeboten, allerdings sind die Tageskarten jeweils ab 11:00, ab 12:00 und ab 13:00 Uhr günstiger 5 in 7 Tageskarte: Erwachsene EUR 335,50 6-Tageskarte: Erwachsene EUR 377, 50 Hier findet man einen Überblick über alle Preise

Vergünstigungen:

Skipässe ab drei Tage sind in allen Skigebieten im Ötztal gültig Ab einem 6-Tage-Skipass ist ein Eintritt in das 007 ELEMENTS & das Top Mountain Motorcycle Museum inkludiert Preisnachlasse bieten die Online-Tickets, wenn sie mindestens fünf Tage vorab gekauft werden

Pistenkilometer:

144 Kilometer

Von der Talstation bis zur höchsten Bergstation liegt das Skigebiet auf 1.350 – 3.340 Höhenmetern

Nein

Mit letztem Stand (August 2022) gibt es keine Nachweispflicht und keine Beschränkung

Sölden: Beschreibung

Das Wintersportgebiet Sölden mit seinen Top Drei - dem Dreitausender-Gipfel Gaislachkogl, dem Tiefenbachkogl und dem Gipfel Schwarze Schneide - ist vor allem für seine atemberaubende Aussicht über die Ötztaler Alpen bekannt. Durch den traditionellen Weltcup Auftakt im alpinen Skirennlauf auf dem Rettenbach Gletscher im Oktober, ist der Skiort Sölden namhaft und auch bei internationalen Besucher:innen besonders beliebt.

Zahlreiche Veranstaltungen, Hüttengaudi und „Aprés Ski“-Feierlichkeiten zeichnen Sölden jedenfalls für Partygeher:innen aus. Die vielen Pisten in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, eine schnelle und bequeme Beförderung und das aussichtsreich gelegene Hoteldorf Hochsölden bieten aber auch einen romantisch-ruhigen und luxuriösen (Wellnes-)Winterurlaub.

Sölden: Pisten

Die 144 Pistenkilometer verteilen sich auf 42 verschiedene Pisten. Davon zirka 70 leichte, 45 mittelschwere und 30 schwere Pistenkilometer.

Die insgesamt 31 Liftanlagen umfassen acht Schlepplifte, 14 Sessellifte, acht Gondeln und eine Standseilbahn.

Schwierigkeitsgrad

In Sölden sind 19 leichte Pisten, 14 mittelschwere Pisten, sieben schwere Pisten und zwei Snowboard-Routen präpariert. Die Hälfte der Pistenkilometer eignet sich besonders für Anfänger:innen und Familien.

Alle Talstationen, alle Bergstationen

Gaislachkoglbahn-Talstation: 1.363 Höhenmeter, Gaislachkoglbahn-Mittelstation: 2.174 Höhenmeter

Gaislachkoglbahn-Bergstation: 3.040 Höhenmeter

Giggijochbahn-Talstation: 1.362 Höhenmeter, Giggijochbahn-Bergstation: 2.283 Höhenmeter

Tiefenbachkogl-Bergstation: 3.250 Höhenmeter

Schwarze Schneide-Bergstation: 3.340 Höhenmeter

Lage

Sölden liegt im Ötztal, im Bundesland Tirol, 90 Kilometer von Innsbruck entfernt.

Skigebiet Sölden Anreise

Vom Hauptbahnhof Innsbruck reisen Besucher:innen in knapp 30 Minuten mit dem Regionalzug ins Ötztal. Von der Bahnhofshaltestelle Ötztal fährt der Linienbus Nummer 320 in 60 Minuten direkt nach Sölden.

Wer mit dem Flugzeug anreist, kann direkt und bequem vom Terminal am Flughafen in Innsbruck einen Shuttle-Dienst nach Sölden buchen. Mit dem folgenden Link ist eine online-Buchung per Shuttledienst möglich. Natürlich ist die Inanspruchnahme des Shuttledienstes auch von anderen Orten aus, wie etwa dem Innsbrucker Bahnhof, möglich. Wer die Fahrt vom Flughafen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bevorzugt, fährt zunächst in 15 Minuten mit dem Bus F zum Innsbrucker Hauptbahnhof und dann mit dem Zug weiter zum Bahnhof Ötztal, wo es mit dem Linienbus nach Sölden geht.

Mit dem Auto ist die Anreise von Innsbruck nach Sölden in etwa 70 Minuten möglich. Dafür muss die A12/E60 bis Ötztal Bundesstraße/Ötztal Straße genommen werden. Auf der A12/E60 muss die Ausfahrt 123 genommen werden. Weiter geht es auf der B186 bis nach Sölden.

Mit dem Auto von Westen kommend geht es auf der A14/E60 und danach S16 und A12 bis zur Ausfahrt 123-Haiming/Ötztal und danach auf der B186 bis nach Sölden.

Parken

Kostenlose Parkplätze stehen an drei Standorten zur Verfügung, bei der Talstation Gaislachkoglbahn, bei der Talstation Giggijochbahn und im Zentrum von Sölden beim Postplatz. Die Parkplätze dürfen allerdings nur am Tag benutzt werden, in der Nacht gilt Parkverbot.

Sölden: Hütten

30 Bergrestaurants und Hütten sorgen für ausreichend Einkehrmöglichkeiten im Skigebiet Sölden. Die Tiroler Stubn an der Bergstation Gaislachkogelbahn bietet regionale Küche an. Selbstbedienungsrestaurants mit Pizza, Schnitzel und Apfelstrudel gibt es beispielsweise an der Bergstation Giggijochbahn. Das Selbstbedienungsrestaurant Schwarzkogel bei der Einzeiger Sesselbahn bietet vor allem Pastaliebhaber:innen eine gute Mahlzeit. Eine gehobene Speisenauswahl mit seltenen Weinsorten bietet das Ice Q auf über 3.000 Höhenmetern und beeindruckender Aussicht dank Glasfassade.

Nach dem Skitag gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um den Tag beim Aprés Ski in Sölden auszuklingen. Die Schirm-Bar Sölden hat bereits ab 14:00 Uhr geöffnet, das Lokal Almrausch ist besonders für ihre Tanzatmosphäre bekannt und im Ham Ham werden geschmackvolle Burger serviert. Ein absolutes Highlight in der Söldner Aprés Ski Landschaft stellt das Fire & Ice mit dem Slogan „Feiern ohne Kompromisse “ dar.

Hotels an der Piste

Direkt an der Piste auf etwa 2.000 Höhenmetern liegt das Hoteldorf Hochsölden. Mit diversen Unterkunftsmöglichkeiten je nach Geschmack und Preisvorstellung finden sich hier Appartementhäuser, Frühstückhotels und Viersternehotels. Die meisten davon haben einen eigenen Wellnessbereich. Preislich bewegen sich die Unterkünfte in der Nebensaison bei durchschnittlich 250 bis 450 Euro pro Nacht für zwei Personen.

In der Nähe der zwei Talstationen, teilweise auch knapp darüber und somit auch per Skier erreichbar, liegen noch sehr viele weitere Unterkünfte, die preislich im Durchschnitt bei 100 bis 300 Euro pro Nacht für zwei Personen liegen.

Sölden: Aktivitäten abseits vom Skifahren

Abseits vom Ski fahren gibt es sowohl drinnen wie draußen einige Freizeitaktivitäten.

Wer gerne eine romantische Winterwanderung mit Aussicht genießen möchte, kann dies auf insgesamt 30 Kilometer langen, geräumten und gut beschilderten Wegen machen, etwa am Panoramaweg. Auch mit Schneeschuhen gibt es eigene Wanderwege.

Für Langläufer:innen bieten sich Loipen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden im Ötztal an.

Rodelfreund:innen können tagsüber die Naturrodelbahn bei der Stallwiesnalm unsicher machen und sind nachts bis nach Mitternacht auf der fünf Kilometer langen Strecke von der Gaislachalm zurück nach Sölden versorgt.

Wer eine Auszeit vom Ski fahren braucht oder die Zeit nach dem Ski fahren gerne im Warmen verbringt, kann in der Freizeitarena Sölden saunieren, baden oder Tennis spielen. Besonders beliebt ist auch der 50.000 Quadratmeter große Aqua Dome. Die etwa zehn Kilometer von Sölden entfernte Therme bietet eine große Wasserwelt, eine Saunalandschaft und viele Wellness-Angebote.

Für James Bond Fans gibt es seit einigen Jahren die Ausstellung „007 ELEMENTS“ am Gaislachkogl zu sehen.