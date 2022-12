Inhaltsverzeichnis:

Offizielle Website des Skigebiets : https://www.bergbahn-pillersee.com/de/lifte-pisten

: https://www.bergbahn-pillersee.com/de/lifte-pisten Adresse : Buchenstein 13, 6393 St. Ulrich am Pillersee, Tirol

: Buchenstein 13, 6393 St. Ulrich am Pillersee, Tirol E-Mail : info <AT> bergbahn-pillersee.com

: info <AT> bergbahn-pillersee.com Telefon : +43 5354 77077

: +43 5354 77077 Öffnungszeiten : Ende Dezember bis abhängig von der Schneelage

: Ende Dezember bis abhängig von der Schneelage Betriebszeiten : Täglich von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr

: Täglich von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr Preise : 42 Euro (Tages-Skikarte Erwachsener) 204 Euro (6-Tageskarte) Alle Preise Vergünstigungen : Sonderpreise für Kinder, Jugendliche, Senioren und Familien

: Pistenkilometer : 21,2

: 21,2 Höhe : 855 Meter (Talstation) bis 1.456 Meter (Bergstation)

: 855 Meter (Talstation) bis 1.456 Meter (Bergstation) Nachtskifahren möglich? Nein

Nein Corona-Nachweis : Nein

: Nein Wetterinfo

Webcam

Downloadlink Pistenplan

Buchensteinwand - Pillersee: Beschreibung

Das Skigebiet Buchensteinwand – Pillersee liegt inmitten der nördlichen Ausläufer der Zillertaller Alpen und umfasst rund 21 Pistenkilometer in mehreren Schwierigkeitsstufen. Zu den Höhepunkten zählen eine über 5.000 Meter lange Familienabfahrt und eine 2.600 Meter lange Abfahrt für Profis. Die Talstation des Skiareals befindet sich am Fuße der 1.462 Meter hohen Buchensteinwand. Diese beheimatet das größte Gipfelkreuz der Welt. Zu den weiteren Besonderheiten des Skigebiets zählen eine Skischule, ein Kinderpark sowie mehrere Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten.

Buchensteinwand - Pillersee: Pisten

Im Skigebiet Buchensteinwand – Pillersee erwartet Besucher:innen ein rund 21 Kilometer umfassendes Pistennetzwerk mit insgesamt neun abwechslungsreichen Abfahrten. Auf dem Gelände verteilt befinden sich neun Skilifte. Hierzu zählen zwei 4er-Sesselbahnen, fünf Schlepplifte und ein kleiner Seillift.

Schwierigkeitsgrad

Die Pisten des Skigebiets Buchensteinwand – Pillersee sind in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade aufgeteilt. Von den 21 Pistenkilometern werden acht Kilometer als „leicht“, rund zehn Kilometer als „mittel“ und drei Kilometer als „schwer“ eingestuft.

Dank der vielseitigen Abfahrten fühlen sich hier sowohl Anfänger:innen und Familien mit Kindern als auch geübte Wintersportler:innen wohl. Besonders anfängerfreundlich ist die Familienabfahrt, die mit rund 5.230 Metern gleichzeitig die längste Piste des Skigebiets ist. Zu den leichten Pisten zählen außerdem die 850 Meter lange Abfahrt Hochleiten, die 1.370 Meter lange Abfahrt Hochfilzen 1 sowie die zwei kurzen Abfahrten am Übungslift.

Fortgeschrittene Skifahrer:innen dürfen sich auf die mittelschwere und 3.100 Meter lange Abfahrt Kammbergalpe (wahlweise mit einer 300 Meter langen Steilhangpassage), die 2.200 Meter lange Skiweg Abfahrt 2, die berüchtigte 1.450 Meter lange Romed Baumann Abfahrt, die 700 Meter lange Abfahrt Panoramabahn sowie die 1.100 Meter lange Abfahrt Hochfilzen 2 freuen.

Mit den jeweils rund 750 Meter langen Abfahrten St. Kröpfl und Hochleiten bietet das Skigebiet zudem zwei kurze Pisten des mittleren Schwierigkeitsgrades. Mit der 2.600 Meter langen Abfahrt 3 hat das Skiareal auch für Profis etwas auf Lager.

Alle Talstationen, alle Bergstationen

Die Haupttalstation des Skigebiets Buchensteinwand – Pillersee befindet sich auf rund 855 Höhenmetern. Von dort können Besucher:innen mit der 4er-Sesselbahn hinauf bis zur Bergstation Buchensteinwand fahren. Diese liegt auf 1.456 Höhenmetern. Darüber hinaus gibt es eine Mittelstation auf 1.148 Höhenmetern mit Zugang zum Schlepplift Hochfilzen 1 sowie die Talstation der Panoramabahn auf 1.263 Höhenmetern.

Lage

Das Skigebiet liegt in der zum Bezirk Kitzbühel gehörenden Gemeinde St. Ulrich am Pillersee und ist damit ein beliebtes Ausflugsziel im Bundesland Tirol. Alle Pisten des Areals verteilen sich rund um die 1.462 Meter hohe Buchensteinwand. Diese zählt zu den nördlichen Ausläufern der Kitzbüheler Alpen. Zu den größeren Orten in der näheren Umgebung gehören das rund 15 Kilometer entfernte St. Johann in Tirol und das 26 Kilometer entfernte Kitzbühel.

Skigebiet Buchensteinwand – Pillersee Anreise

Die Anreise mit dem eigenen Pkw ist von allen Teilen Österreichs aus problemlos möglich. Ab Innsbruck folgt man der Inntal-Autobahn A12 bis zur Ausfahrt Wörgl-Ost. Von dort fährt man entlang der B178 bis nach St. Johann und folgt hier der B164 Richtung Flecken/Reith bis zur Talstation des Skigebiets. Die Strecke ab Innsbruck beträgt rund 106 Kilometer. Aus dem etwa 359 Kilometer entfernten Wien kommend folgt man der Westautobahn A1 via Salzburg, nimmt anschließend die B21/B178 bis Unter-wasser und folgt schließlich der Landstraße bis zum Skigebiet.

Per Bus und Bahn lässt sich das Skigebiet Buchensteinwand – Pillersee ebenso erreichen. Ab Wien gibt es täglich mehrere Zugverbindungen in Richtung Salzburg. Ab Salzburg Hautbahnhof nimmt man einen Bus nach Lofer. Ab Lofer verkehren regelmäßige Busse nach Waidring. In Waidring nimmt man schließlich den Bus 8302 Richtung Fieberbrunn Zentrum und steigt an der Haltstelle „St. Jakob im Haus Lehrberg“ aus. Von der Haltestelle sind es zu Fuß rund 100 Meter zur Talstation. Je nach Verbindung beträgt die Fahrtzeit ab Wien zwischen fünf und sechs Stunden.

Parken

Direkt an der Haupttalstation des Skigebiets finden Besucher:innen zahlreiche kostenlos zugängliche Parkplätze. Auch an der Mittelstation des Hochfilzen-Lifts stehen den Gästen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Buchensteinwand – Pillersee: Hütten

Ein Standort unweit der Mittelstation Hochfilzen macht die Hoametzl Hütte zu einer der beliebtesten Einkehrmöglichkeiten innerhalb des Skigebiets. Daneben bieten das Weitblick Restaurant auf dem Gipfel der Buchensteinwand sowie das Hotel-Restaurant Warminger Hof Kost aus der Region. Direkt an der Haupttalstation sorgt das Restaurant Bergblick für das leibliche Wohl.

Hotels an der Piste

Rund um die Talstation profitieren Besucher:innen von einer breiten Auswahl an Unterkünften. Hierzu zählen unter anderem das Hotel Kitzspitz, das Hotel Unterlechner, der Flecknerhof sowie einige private Ferienwohnungen. Darüber hinaus gibt es in der näheren Umgebung weitere Hotels wie das Fairhotel in Hochfilzen oder das Schlosshotel Rosenegg in Fieberbrunn.

Buchensteinwand – Pillersee: Aktivitäten abseits vom Skifahren

Dank eines über 100 Kilometer umfassenden Loipennetzwerks eignet sich die Region rund um das Skigebiet bestens zum Langlaufen. Wer es gerne ruhig angehen lässt, findet in den umliegenden Ortschaften ein gutes Wellnessangebot, zum Beispiel das Saunadorf in Fieberbrunn. Eine Winterwanderung hinauf zum Gipfel der Buchensteinwand mit dem größten Gipfelkreuz der Welt zählt zu den weiteren Highlights abseits der Piste.