Tandemfliegen in der Region Wilder Kaiser ermöglicht es, die Natur einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu erleben. Beim Gleitschirmfliegen am Wilden Kaiser kann man das Bergpanorama aus der Vogelperspektive genießen. Abheben kann man beispielsweise an den Hängen des Hartkaisers in Ellmau, am Brandstadl in Scheffau oder am Gipfel der Hohen Salve in Söll.

Da man sich hier in einem Naturschutzgebiet befindet, gibt es beim Paragleitern in Ellmau, Scheffau oder Söll bestimmte Regeln zu beachten. Es herrscht ein striktes Startverbot im Naturschutzgebiet Kaisergebirge. Dieses wurde von den Grundeigentümern festgelegt und zielt in erster Linie darauf ab, Gämsen und andere Wildtiere zu schützen.