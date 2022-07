Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief Traunsee

Durchschnittstemperatur Wasser: circa 16–19° Celsius

circa 16–19° Celsius Fläche: 24km2

24km2 Maximale Tiefe: circa 191 Meter

circa 191 Meter Wasserqualität: Trinkwasserqualität

Trinkwasserqualität Besonderheiten: viertgrößter See Österreichs

viertgrößter See Österreichs Google Maps Ranking: 4,8 Sterne

, die alle hervorragend sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind.

Traunsee Lage

Der Traunsee liegt im oberösterreichischen Teil des Salzkammerguts am Rand der nördlichen Kalkalpen. Mit über 24 Quadratkilometern Fläche zählt er nicht nur zu den größten Seen Österreichs, sondern ist mit einer mittleren Tiefe von 95 Metern auch der tiefste. Der Traunsee wird von Süden bei der Ortschaft Ebensee am Traunsee bis Norden bei der Bezirkshauptstadt Gmunden vom Fluss Traun durchflossen. Weitere Ortschaften sind Traunkirchen und Altmünster, die beide am Westufer des Sees liegen.

Anreise zum Traunsee

Mit dem Auto

Die Anfahrt von Wien zum Traunsee ist überaus unkompliziert: So fährt man auf der A1 bis zur Abfahrt 224 „Regau“ und folgt anschließend der Salzkammergut Straße B145. Nach rund 8 Kilometern Fahrt kann man in Gmunden Abfahren oder der Salzkammergut Straße weiter folgen, um entlang des Westufers des Traunsees in südlicher Richtung zuerst nach Altmünster und anschließend nach Ebensee zu gelangen. Die Anfahrt zum Traunsee dauert insgesamt etwa 2,5 Stunden.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bietet sich für die Fahrt ab Wien die Verbindung via Attnang-Puchheim an. Mit dem Fernzug dort angekommen, steigt man um in den Regionalexpress nach Stainach-Irding Bahnhof. Dieser Zug hält, von Norden kommend, sowohl in Gmunden als auch in Altmünster, Traunkirchen und Ebensee, sodass man direkt am Urlaubsort ankommt. Insgesamt darf man für die Bahnhfahrt zum Traunsee mit etwas über drei Stunden rechnen.

Baden am Traunsee

Obwohl der Traunsee nicht der klassische Badesee mit sehr warmem Wasser ist, gibt es dennoch unzählige Seezugänge mit quirligem Badebetrieb. Neben verschiedensten Unterkünften und Campingplätzen mit direktem Zugang zum Wasser gibt es auch mehrere öffentliche Bäder. So bietet die Bräuwiese, gelegen direkt an der B145 zwischen Traunkirchen und Altmünster auf über 35.000 Quadratmetern neben einem atemberaubenden Ausblick auch gepflegte Freiflächen und ein Strandbuffet mit Gastgarten, bei kostenlosem Eintritt.

Auch im Ebenseer Ortsteil Rindbach im Süden des Traunsees und in Altmünster bei der Köchertwiese befinden sich unbebaute Zugänge zum kühlen Nass. Das Strandbad Gmunden und die Anlage Seebahnhof stellen die Seezugänge in Gmunden dar.

Neben Schwimmen und Entspannen bietet der Traunsee auch verschiedenste Möglichkeiten, Wassersport zu betreiben: In allen größeren Ortschaften kann sowohl Wasserski als auch Segeln, Surfen und Kite-Surfen betrieben werden.

© News.at Baden am Traunsee mit Blick auf den Traunstein

Freizeitaktivitäten

Wandern

Der Traunsee ist mit seiner gut ausgebauten Infrastruktur für Wanderungen und Radtouren eine ideale Destination für Sportler:innen und Aktive. Von leichten Runden entlang des Sees bis hin zu Touren in den Bergen wird jeder fündig. Die Tourismusregion Traunsee – Almtal führt eine Onlineübersicht über die verschiedensten Touren in allen Schwierigkeitsklassen, mit der gemütlich von zu Hause aus geplant werden kann.

Eine interessante Runde für Wanderer ist auch ein Besuch in der Gasselhöhle: Die tropfsteinreichste Höhle der nördlichen Kalkalpen ist ganz in der Nähe des Traunsees gelegen. Die Wanderung dauert pro Richtung rund 2,5 Stunden und startet im Ortsteil Rindbach der Gemeinde Ebensee im Süden des Traunsees. Durch die gute Erschließung mit Wanderwegen und Forststraßen ist die Tour auch als Ganztags-Bergwanderung für Kinder geeignet. Der Weg führt vorbei am als Naturdenkmal geschützten Rindbach-Wasserfall, der an sich schon einen Besuch wert ist. Nach Ankunft und Besichtigung der einzigartigen Tropfsteinhöhle kann in 20 minütiger Wanderung auch der Gipfel des Gasselkogels erreicht werden, der einen malerischen Rundblick auf das Tote Gebirge, das Höllengebirge, den Traunstein und den Traunsee bietet.