Die schönsten Ausflugsziele in Niederösterreich

Nicht umsonst gehört die Altstadt von Krems zum Unesco-Weltkulturerbe. Als ihr Wahrzeichen fungiert das Steiner Tor, von insgesamt vier Stadttoren das einzig erhalten gebliebene. In ihm findet sich die Inschrift A.E.I.O.U. Wenn Sie schon einmal hier sind, sollten Sie unbedingt auch durch den Stadtteil Stein spazieren. Reich verzierte Portale, Erker und Architekturschätze wie die Minoritenkirche und der Göttweigerhof zeugen noch heute vom Wohlstand der ehemaligen Hafenstadt. Zwischen dem historischen Stadtkern von Krems und der mittelalterlichen Altstadt von Stein eingebettet liegt übrigens das Karikaturmuseum Krems, in dem sich Werke von Manfred Deix und Gustav Peichl, auch bekannt als Ironimus, finden.

Das Waldviertel besticht durch seine faszinierenden Moorlandschaften. Im Naturpark Hochmoor Schrems werden geführte Wanderungen angeboten. Wer die Gegend lieber alleine erkunden will, kann dies anhand des Moorgeschichtewegs tun. Die interaktiv gestalteten Stationen bieten wissenswerte Einblicke in die faszinierende Umgebung. Ein Highlight ist die 20 Meter hohe Aussichtsplattform "Himmelsleiter". Wer deren 108 Stufen erklimmt, wird mit einem Panoramablick über die mystische Hochmoor-Landschaft belohnt.

Wer es lieber gemütlicher angeht, dem sei ein Besuch des Dobra Stausees angeraten. Hier kann man nicht nur baden, sondern auch campen. Der Dobra Stausee ist zwar kleiner als der Ottensteiner Stausee, steht diesem aber um Nichts nach. Eingebettet in eine beeindruckende Landschaft, findet man hier selbst an heißen Sommertagen ein ruhiges Plätzchen. Im Laufe der Jahrhunderte wohl weniger ruhig zugegangen ist es auf der Burg Rappottenstein. Als eines der ältesten Wahrzeichen des nordwestlichen Waldviertels thront sie auf einem steil aufragenden Felskegel.

So wie die Burg Rappottenstein lockt auch das Schloss Pöggstall im Sommer mit Veranstaltungen. Die ehemalige Wasserburg aus dem 13. Jahrhundert gilt als bedeutendes Kulturjuwel. Sehenswert sind neben dem Schlossgarten vor allem die Steinwendeltreppe, das Renaissance-Portal und der wunderschöne restaurierte Arkadeninnenhof. Ebenso einen Besuch wert ist das Schloss Rosenburg im Kamptal. Schon der Weg durch den imposanten Torbogen hin zum Eingang der Burg ist spektakulär. Die vier unterschiedlichen Gartenabschnitte stellen einen Ort der Ruhe inmitten des hektischen Alltags dar.

© Shutterstock.com

Wer im Waldviertel unterwegs ist, sollte auf jeden Fall auch in Mohndorf Armschlag vorbeischauen. Die rot blühenden Mohnfelder sind im Sommer ein besonderer Anblick. Eine halbe Autostunde südwestlich von Mohndorf Armschlag entfernt befindet sich die wildromantische Ysperklamm. Hier finden sich Wandermöglichkeiten für die ganze Familie. Auch geführte Wanderungen werden angeboten. Apropos Wandern: Der Nationalpark Thayatal sorgt mit der Thaya, die sich durch das Tal schlängelt, den Eichenwäldern und den bunten Wiesen für jede Menge Abwechslung.

Weinviertel

Als größtes Weinbaugebiet Österreichs ist das Weinviertel auch jene Region, die mit den meisten Kellergassen auftrumpft. Dreiviertel der insgesamt 1.107 niederösterreichischen Kellergassen finden sich hier. Eine schöner als die andere. Da wären zum Beispiel die Öhlbergkellergasse in Pillersdorf - 1994 zur schönsten Kellergasse der Region gekürt -, der Zipf in Mailberg und die Gstetten in Poysdorf. In Hadres liegt die angeblich längste Kellergasse der Welt. Filmische Berühmtheit wiederum erlangten die Kellergassen im Pulkautal. Hier löste der Gendarm Simon Polt, Hauptfigur in Alfred Komareks Kriminalromanen, manch kniffligen Mordfall.

© Shutterstock.com Retzer Windmühle

Abenteuerhungrigen sei eine Führung im Retzer Erlebniskeller angeraten. In einer Tiefe von bis zu 20 Metern unter der Erde tut sich ein fantastisches Labyrinth auf. Mit einer Gesamtlänge von 20 Kilometern ist der Retzer Erlebniskeller der größte historische Weinkeller Österreichs. Schon im späten 13. Jahrhundert lagerten die Anrainer hier ihren Wein. Ebenso fürs leibliche Wohl gesorgt wurde anno dazumal durch den Betrieb der Retzer Windmühle. Auf dem Kalvarienberg angesiedelt ist sie eine der letzten beiden betriebsfähigen Windmühlen in Österreich. Lohnend ist auch ein Spaziergang durch Retz selbst. Die 1279 gegründete Stadt wartet mit einer Vielzahl an historischen Bauten auf.

Im südlichen Weinviertel liegt die Burg Kreuzenstein. Seit mehr als 100 Jahren dienen ihre altehrwürdigen Gemäuer als Filmkulisse. Zu den neueren Streifen, die hier gedreht wurden, zählen die Disney-Produktion "Die drei Musketiere" und "Der letzte Tempelritter" mit Nicolas Cage. Auch Tom Turbo löste hier bereits Rätsel. Im nördlichen Weinviertel angesiedelt ist die Burgruine Staatz. Der Aufstieg lohnt sich allein schon wegen des beeindruckenden Ausblicks weit hinaus über die Staatsgrenze. Für Kinder werden auf der Burg Erlebnisführungen angeboten. Am Fuße der Burgruine liegt die Felsenbühne, in der im Sommer Musicals aufgeführt werden.

© Shutterstock.com Burg Kreuzenstein

Wienerwald

Im südwestlichen Wienerwald, in der Gemeinde Hinterbrühl bei Mödling, liegt der Naturpark Sparbach, Österreichs ältester Naturpark. Hier findet man große Wiesen, riesige Bäume und Ruinen. Kinder können sich auf den großzügig gestalteten Spielplätzen austoben und die freilaufenden Wildschweine sowie andere Wildtiere beobachten. Ebenso ein geeignetes Ausflugsziel für die ganze Familie stellt der Schlosspark Laxenburg dar. Inmitten dieses schönen Fleckchens Grün verbrachten einst Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Sisi ihre Flitterwochen. Heute kann man das prächtige Schloss bestaunen oder mit dem Boot eine Runde auf dem 25 Hektar großen Schlossteich drehen, in dessen Mitte die romantisch anmutende Franzensburg thront.

© Nina Edler Naturpark Sparbach

Spielt das Wetter nicht mit, um einen Ausflug ins Grüne zu machen, so kann man sich die Zeit mit einer Stifts- oder einer Kellerführung im Stift Klosterneuburg vertreiben. Eine ebenso beliebte Destination ist das Stift Heiligenkreuz. Mit rund 200.000 Besucher:innen jährlich zählt das Kloster zu den Top-Ausflugszielen in Niederösterreich. Rund drei Kilometer vom Stift Heiligenkreuz entfernt befindet sich das ehemalige Jagdschloss Mayerling von Kronprinz Rudolf, das durch den bis heute ungeklärten Tod des Thronfolgers und seiner Geliebten Mary Vetsera traurige Berühmtheit erlangte.

© iStockphoto.com Schlosspark Laxenburg

Von längst vergangenen Zeiten zeugt auch die am Eingang zum Helenental gelegene Burgruine Rauhenstein. Urkundlich erstmals in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts erwähnt, wurde sie Anfang des 18. Jahrhunderts dem Verfall preisgegeben. Seit 1993 findet hier das alljährliche "Ruinenfestl" in der Walpurigsnacht vom 30. April auf den 1. Mai statt. Sowohl bei Schön- als auch bei Schlechtwetter kann man in der Römertherme Baden, dessen Außenbecken mit Schwefelwasser gefüllt ist, entspannen. In reinem Mineralwasser baden kann man im historischen Thermalbad Bad Vöslau, das sich inmitten eines 45.000 Quadratmeter großen Parks mit duftenden Föhrenwäldern und wildromantischen Felsenlandschaften befindet.

© Shutterstock.com Stift Klosterneuburg

Wer höher hinaus will, dem sei eine Wanderung auf dem Panoramaweg Troppberg ans Herz gelegt. Von hier aus kann man die herrliche Aussicht bis ins Alpenvorland mit dem Schneeberg und dem Ötscher bewundern. Ebenso bemerkenswert ist die Aussicht von der Ottakringer Jubiläumswarte aus. An besonders klaren Tagen kann man im Nordosten die Weißen Karpaten erkennen. Sportfans sind im Peilstein Klettergarten gut aufgehoben. Mit seinen sage und schreibe 850 Routen in 26 Sektoren gilt er nicht nur als der schönste, sondern auch als der größte Klettergarten im Wienerwald. Sowohl Anfänger als auch geübte Kletterer kommen hier auf ihre Kosten.

© Jennifer Hauska Blick von der Jubiläumswarte

Semmering-Rax

Für niederösterreichische Verhältnisse ist die Rax im Winter recht schneereich. Neben Skitourengehern und Schneeschuhwanderern zieht sie daher auch Skifahrer an. Das Hochplateau mit seinen Höhenunterschieden bietet vor allem für Anfänger, aber auch für leicht Fortgeschrittene eine sehr gute Übungsmöglichkeit. Im Winter wie im Sommer sehr beliebt ist die Strecke von der Bergstation zum Otto-Schutzhaus. Ebenso beliebt ist die Rax bei Bergsteigern und Kletterern. Wer es lieber gemütlich angeht, kann die Seilbahn nehmen. Mit ihr gelangt man in acht Minuten auf das Hochplateau.

© Shutterstock.com Ausblick von der Rax

Wer schon einmal in der Gegend ist, sollte unbedingt einen Ausflug ins Höllental machen. In dem wildromantischen Engtal, das sich zwischen die steilen Kalksteinmassive Schneeberg und Rax schmiegt, befinden sich einige für die Trinkwasserversorgung Wiens wichtige Quellen, deren Wasser über die I. Wiener Hochquellwasserleitung in Österreichs Bundeshauptstadt geleitet wird. Entlang der schönsten Abschnitte der Leitungstrasse wurde der "1. Wiener Wasserleitungsweg" errichtet. Er verläuft zwischen Hirschwang und Kaiserbrunn, wo schließlich auch das Wasserschloss angesiedelt ist. Ebenso empfehlenswert ist eine Fahrt mit der Höllentalbahn. Die Strecke der ursprünglich im Jahr 1918 in Betrieb genommenen Bahn verläuft von der Semmeringbahn bis zum Beginn des Höllentals.

© Shutterstock.com Höllental

Apropos Semmering: Hier ist für Action garantiert. Mutige können einen Sprung vom "Millennium Jump" aus 25 Meter Höhe wagen. Im Bikepark stehen zehn Strecken unterschiedlichster Schweregrade zur Verfügung. Darunter auch solche, die sich für die ganze Familie eignen. Seit Neuestem können Kletterfreunde ihr Geschick auch im Waldseilgarten Hirschenkogel erproben. Der Waldseilgarten befindet sich auf 1.350 Meter Höhe und misst die Größe eines Fußballfeldes. Er ist in sechs Parcours auf unterschiedlichen Ebenen gegliedert. Je höher die Ebene, desto schwieriger und länger die Parcours. Die gesamte Strecke nimmt rund drei Stunden in Anspruch.