Die schönsten Ausflugsziele im Burgenland

Inhaltsverzeichnis:

Burgenland für Naturliebhaber:innen und Sportliche

Erholung am Neusiedler See

Das Meer der Wiener, so wird er oft genannt, der Neusiedlersee, eines der beliebtesten Ausflugsziele im Burgenland. Es stimmt, der Blick in die Ferne ist wirklich einmalig, und erinnert an manchen Urlaub im Süden. Das Tiefseetauchen sollte man besser auslassen, denn mehr als zwei Meter Tiefe erreicht der Neusiedler See nur in seiner Mitte. Dafür ist er ein beliebtes Eldorado für Wassersportfans und bietet von Kitesurfen, Stand-up-Paddling, Kanufahren so einiges an Sportmöglichkeiten. Auch für Familien sind die Seebäder rund um Podersdorf ideal gelegen, es gibt zahlreiche Spielplätze und Restaurants, die an einem Badetag keine Langeweile aufkommen lassen.

Radfahren am Neusiedlersee

Wer das Radfahren bevorzugt, versucht sich am besten am Neusiedlersee Radweg, der ist auch für Kinder gut geeignet. Highlights der Tour sind das historische Städtchen Rust, der Seefestspielort Mörbisch, das Schloss Fertöd, Kellergassen und die Fahrt auf einer der Radfähren. Auch abgsehen vom Neusiedlersee hat das Burgenland 2.500 Kilometer an Radwegen zu bieten.