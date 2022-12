Dienstag, 6. Dezember 2022

Schloss Marchegg: Barockes Erlebnis inmitten der Natur

Das Schloss Marchegg im niederösterreichischen Weinviertel gewährt mit seiner 750-jährigen Geschichte Einblick in mittelalterliche Zeiten. Erst im Jahre 2022 grundsaniert, bietet das barocke Gut sowohl Ausstellungen als auch Möglichkeiten für einen ausgiebigen Tagesausflug. Nur 30 Kilometer von Wien entfernt, ist das Schloss von einem Naturreservat umgeben, in dem sich die größte auf Bäumen lebende Storchengalerie Mitteleuropas beobachten lässt und in Auwäldern und auf Wiesen zum Spazieren und Radfahren einlädt.

von Red

© Bild: imago/CHROMORANGE