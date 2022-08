Mitterteich: Erholung und Badespaß im Waldviertel

Inhaltsverzeichnis:

Österreich liegt zwar nicht am Meer, doch dank seiner geographischen Lage und seinem einzigartigen Relief bietet das Land eine Vielfalt an Seen und somit auch an Badeorten und Abkühlungsmöglichkeiten. Einer dieser Seen ist der Mitterteich im oberen Waldviertel in Niederösterreich.

Steckbrief Mitterteich

Durchschnittstemperatur Wasser: bis ca. 24° Grad Celsius

bis ca. 24° Grad Celsius Fläche: 0,15 km²

0,15 km² Maximale Tiefe: circa 3,5 Meter

circa 3,5 Meter Wasserqualität: sehr gut

sehr gut Google Maps Ranking: 4,3 Sterne

Lage

© beigestellt Mitterteich

Der Mitterteich liegt inmitten des Hoheneicher Wald im oberen Waldviertel im Bundesland Niederösterreich. Vom Mitterteich aus betrachtet befinden sich im Umkreis von 2 km die Orte Schrems und Hoheneich.

Allgemeine Informationen zum Mitterteich

Infrastruktur

Der Untergrund im Badebereich des Mitterteichs ist sandig und schlammig. Es ist also ein weicher, angenehmer und schutzbietender Boden für die Füße der Badegäste. Am Mitterteich selbst befinden sich Umkleidekabinen, WC-Anlagen, Parkplätze eine Verpflegungsmöglichkeit. Der Liegebereich ist eine breitflächige Wiese, wobei es auch viele Schattenplätze in Hoheneicher Wald gibt. Der Badeort Mitterteich ist also mit all dem ausgestattet, was man für einen Badeausflug braucht.

Besonderheiten

Das Naturbad Mitterteich überzeugt hauptsächlich mit seiner Idylle und seiner ruhigen Lage, da es nicht von vielen Besuchern belastet wird. Es ist also der perfekte See für einen ruhigen Badetag. Außerdem wird auf Sauberkeit am Mitterteich, in der Umgebung, in der Natur und im Wasser geachtet und für eine Verpflegung wird gesorgt.

Anreise aus Wien

Öffentliche Verkehrsmittel



Der Mitterteich ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Von Wien aus kann man die Schnellbahn REX41 aus Spittelau oder Heiligenstadt nehmen. Diese fährt mit 17 Haltestellen zum Bahnhof Gmünd. Direkt dort kann man den Regionalbus 741 nehmen. In nur sieben Haltestellen und neun Minuten erreicht man die Station Hoheneich Schremser Straße. Schließlich folgt ein sechs Minuten Fußweg bis zum Ziel Mitterteich. Insgesamt ist man 2 Stunden und 39 Minuten unterwegs.

Auto

Auch mit dem Auto ist der Badeort Mitterteich gut erreichbar. Die aktuell schnellste Route führt von der A22 zur E49 und dann zur B2 bis Kurzschwarza. Dann nimmt man die L8202 bis zur L8205 bis zum Ziel. Eine Autofahrt bis zum Mitterteich dauert 1 Stunde und 42 Minuten. Das Auto kann direkt am öffentlichen Parkplatz, zwei Minuten vom Mitterteich entfernt, abgestellt werden.

Bademöglichkeiten am Mitterteich

© beigestellt Im Sommer wird der Mitterteich als Badesee genutzt.

Naturfreibad Mitterteich

Am Mitterteich gibt es einen öffentlichen und kostenlosen Badezugang mit einer großflächigen, freien Wiese. Die restliche Fläche wird von Wald, Flora und Fauna übernommen. Diese Waldfläche kann allerdings als ausgedehnte Schattenfläche genutzt werden.

Umliegende Naturbäder

Das Naturfreibad Mitterteich eignet sich sehr gut als Badeerlebnis für Ruhesuchenden, da es nicht so tourismus-lastig ist. Falls allerdings mehr Action und Spaß gesucht wird, gibt es in der Nähe vom Mitterteich weitere Seen, die man aufsuchen und erkunden kann:

Ulrichsteich : Dieser befindet sich in einer Entfernung von ca. 500 m.

: Dieser befindet sich in einer Entfernung von ca. 500 m. Holzteich : Dieser befindet sich in einer Entfernung von ca. 500 m.

: Dieser befindet sich in einer Entfernung von ca. 500 m. Althöllteich: Dieser befindet sich in einer Entfernung von ca. 1 km.

Aktivitäten rund um den Mitterteich

Sportliche Aktivitäten

Der Mitterteich ist in der Nähe der Marktgemeinde Hoheneich. Die Natur rund um diese Ortschaft ist von Nadelwäldern, unzählige kleine Teiche und viele schöne Kulissen geprägt. Zu den sportlichen Aktivitäten gehören neben dem Baden im Naturbadteich Mitterteich und andere Seen auch noch Wandern im Waldviertel und Fischen auf Meereslebewesen wie Forellen, Hecht, Karpfen und Schleie. Außerdem kann man Radausflüge in umliegende Dörfer machen. Zur Verfügung stehen auch noch ein Beachvolleyballplatz, eine Kegelbahn und eine Asphalt-Stockbahn. Die beliebtesten Wanderrouten in der Nähe vom Mitterteich, voll mit atemberaubenden Naturerlebnisse, sind:

Kulturreiche Ausflüge

Für kulturreiche Ausflüge kann man sich die Wallfahrtskirche im Herzen von Hoheneich anschauen. In der Kirche steht die gotische Gnadenstatue „Maria mit dem Kinde“. Die Kirche selbst wurde im späten Barock errichtet. Nebenbei kann man sich eine kleine Lourdeskapelle anschauen.

In der 2 km entfernten Stadt Schrems kann man die Bierbrauerei Schrems, das Kunstmuseum Waldviertel oder den Natur-Schaugarten „Schätze der Vergangenheit“ besuchen. In der Ortschaft von Schrems liegt auch das Freibad Moorbad. Außerdem kann man seiner Kreativität in den Waldviertler Werkstätten freien Lauf lassen.

Essen und Trinken

Unmittelbar am Naturfreibad Mitterteich befindet sich die Mitterteich-Hütte am Waldviertel-Radweg Nummer 73. Sie ist unter den Besuchern als Jausenstation bekannt und bietet neben Erfrischungsgetränke, Tee und Kaffee auch kleine kalte und warme Speisen an. Die Hütte bietet 40 Sitzplätze im Außenbereich sowie 10 Plätze im Innenbereich an. Da die Hütte weder Strom- noch Wasseranschluss hat, erfolgen Zahlungen nur mittels Bargeld und Wasser gibt es nur abgefüllt in Flaschen.

Neun Minuten mit dem Auto oder ca. eine Stunde zu Fuß ist Nondorf vom Mitterteich entfernt. Dort befinden sich zwei Gasthäuser mit erstklassigen, regionalen Mahlzeiten an. Zum einem findet man das Gasthaus Pöhn mit den besten gebackenen Waldviertler Karpfen der Region. Zum anderen ist dort das Gasthaus Heurigenstub’n Ambrozy.

Unterkünfte

Sollte man einige Tage länger am oder um Mitterteich verbringen wollen, gibt es in 3 km Umkreis einige Unterkunftsmöglichkeiten: