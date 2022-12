Wildpark Ernstbrunn: Wildtiere hautnah erleben

Inhaltsverzeichnis:

Adresse : Dörfles, 2115 Ernstbrunn, Niederösterreich

: Dörfles, 2115 Ernstbrunn, Niederösterreich E-Mail : info@wildpark-ernstbrunn.at

: info@wildpark-ernstbrunn.at Website :http://www.wildpark-ernstbrunn.at/de/

:http://www.wildpark-ernstbrunn.at/de/ Telefon : +43 (0) 2576/2785

: +43 (0) 2576/2785 Öffnungszeiten : November bis März am Samstag und Sonntag 10 – 16 Uhr Feiertage 10 – 16 Uhr April bis November von Dienstag bis Sonntag 9 – 17 Uhr

: Eintrittspreise : Erwachsene 8,80 Euro Kinder 5,40 Euro Hunde 1,10 Euro

Beschreibung Wildparks Ernstbrunn

Im Wildpark Ernstbrunn hat man die Möglichkeit, inmitten der Weinviertler Eichenwälder Tiere zu beobachten sowie Wolfsforschung hautnah zu erleben. Das beliebte Ausflugsziel zeigt heimische Wildtiere in ihrer natürlichen Umgebung. Am Eingang wird man direkt von Tieren, wie Schafen, Esel und Hochlandrinder begrüßt. Wildschweine leben im Gatter und Hirsche, Steinwild sowie Gams klettern im felsigen Geländer herum.

Besucher:innen können in den verschiedenen Gehegen des knapp 45 Hektar großen Wildparks unter anderem Ponys, Esel, Schafe und Ziegen sehen. Die Wildtiere kommen im weitläufig begehbarem Gehege bis auf wenige Meter heran, um von den Besucher:innen gefüttert zu werden oder das heruntergefallene Futter vom Boden zu fressen. Das entsprechende Futter für die Tiere kann man in einem Laden am Eingang in Futtersäcken kaufen.

Der Kinderspielplatz, der ebenso gerne von den Tieren besucht wird, ist umrundet von Käfigen mit Hühnern, Hasen und Enten sowie Gehege für Wild- und Hängebauchschweine.

Wildpark Ernstbrunn: Highlights

Eines der Highlights im Wildpark Ernstbrunn ist die Wolfsforschung. Im Rahmen der diversen Forschungsprogramme gibt es die Möglichkeit den Forscher:innen des Wolfsforschungszentrums im Testbereich über die Schulter zu schauen. Über die Internetseite des Wolf Science Center haben Besucher:innen zudem die Möglichkeit, bei einer Wolfsführung hautnah dabei zu sein.

Eine große Attraktion für Kinder ist die Ritterburg am Spielplatz. Die hölzerne Drehscheibe mit einem Durchmesser von drei Meter, Wippen, einem Karussell, Schaukeltiere und einer Hängebrücke mit beweglichen Sprossen kommen bei den Kindern ebenfalls gut an.

Wer sich für weitläufige Spaziergänge und Wanderungen interessiert, kann im nahegelegenen Schlosspark des Schlosses Ernstbrunn diverse Elemente, welche in den Wildpark integriert sind, erkunden. So lädt nicht nur der Ziegelofenteich zum Verweilen ein, sondern auch der klassizistische Tempel ist sehenswert. Auch aus botanischer Sicht ist der Park äußerst interessant und bietet mehrere Baum- und Straucharten, welche sich auf dem ungefähr 60 Hektar großem Gelände entfalten.

Im Schloss Ernstbrunn finden gelegentliche kulturelle Veranstaltungen, wie etwa das Kammermusikfestival sowie diverse Konzerte, statt. Während ein Teil der Räumlichkeiten für besondere Anlässe wie Hochzeiten oder ähnliche Festakte gemietet werden können, kann der restliche Teil des Schlosses nicht besichtigt werden.