Die Schallaburg blickt auf eine lange Geschichte zurück, die vor über 1000 Jahren begann. Bereits im neunten Jahrhundert wurde in Schenkungsurkunden der Fluss „Scalaha“ erwähnt. Im Jahr 1104 wurde Graf Sighard von Schala in Regensburg ermordet. Er gilt als erster Besitzer der Schallaburg und vermachte diese und das umliegende Land an seinen gleichnamigen Sohn, der mit der Tochter des Markgrafen Leopold II von Österreich verheiratet war. Im Laufe der Jahrhunderte wechselte die Schallaburg noch häufig den Besitzer. Schon 1190 gab es keine männlichen Nachfolger der Grafen von Schala. Somit ging der Besitz der Burg in andere Adelsgeschlechter über.

Nach vielen Umbauten, Neugestaltungen, Verkäufen und Erbschaften erwarb im Jahr 1967 schließlich das Land Niederösterreich das vor dem Verfall stehende Gebäude. Dies legte den Grundstein für die Nutzung der Schallaburg als überregionales Kulturzentrum. Seit 1974 finden auf der Schallaburg jedes Jahr große Ausstellungen statt, die oft über 200.000 Besucher anziehen. Die Themen reichen von regionalen Themen, wie beispielsweise der österreichische Staatsvertrag 1955, bis hin zu Schwerpunkten weit über die Landesgrenze hinaus, beispielsweise bei Ausstellungen zum Sudan, den Pyramiden Ägyptens oder Kunst und Kultur in Peru. Inhaltlich sind sowohl geschichtliche Aspekte Schwerpunkt, als auch Kunst, Genuss und Blicke in das alltägliche Leben anderer Kulturen werden dargestellt.

Auch abseits der großen Ausstellungen bietet die Schallaburg einiges zum Entdecken. Architektonisch ist die Burg spannend, denn sie besteht aus zwei Teilen: der mittelalterlichen Burg und dem Renaissanceschloss. Somit können die Stile und Bauweisen aus zwei unterschiedlichen Epochen an einem Ort betrachtet werden, die sich auf einzigartige Weise ergänzen.

Die jährlich wechselnden Ausstellungen sind nicht das einzige Highlight auf der Schallaburg. Bei schönem Wetter laden sowohl die große Gartenanlage als auch der Terrakottenhof zum Verweilen ein. Im Hof befinden sich 1600 Terakottafiguren, welche griechische und römische Mythen erzählen. Auch die vom Hundefräulein, die bis zum heutigen Tag auf der Schallaburg spuken soll. Für das kulinarische Wohl ist ebenso gesorgt, denn direkt im Hof gibt es Eisspezialitäten und Kaffee.

Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit, in den Verliesen der Schallaburg ein Escape Spiel zu spielen. Dabei werden in Gruppen von vier bis sieben Personen Rätsel gelöst, um einen fiktiven Krimi zu bestehen. „Unter Verdacht! – Die Akte Losenstein“ bietet einen ganz anderen und lebendigen Blick auf die Schallaburg, während in 5 Räumen eine Geschichte aus dem Jahr 1601 erlebt wird.

Noch nicht das passende Ausflugsziel gefunden? Hier einige Inspirationen: Stephansdom - Wiens Wahrzeichen erkunden

Dachstein Skywalk - Atemberaubendes Bergpanorama

Lage

Die Schallaburg in Niederösterreich befindet sich gut 80 Kilometer westlich von Wien und südlich der Donau. Umgeben von Wäldern und Wiesen, findet sie ihren Platz in der Landschaft. Auf dem 6.500 m² großen Gelände wachsen zudem Rosen, Ziergehölze und Kräuter, die Wege laden zum Spazieren ein.

In der Nähe befinden sich weitere Burgen, Ruinen und Schlösser, die besucht werden können. Dazu gehört die Burgruine Zelking, die ebenfalls an den Wald grenzt. Aber auch das Schloss Luberegg, die Ruine Weitenegg und die Burgruine Hohenegg sind schnell zu erreichen. Mit Lossdorf und Melk befinden sich gleich zwei Gemeinden in direkter Nähe. Diese bieten neben Einkehrmöglichkeiten und Schlafgelegenheiten.

Anreise zur Schallaburg

Von Wien dauert die Fahrt mit dem Auto gute 70 Minuten. Die Strecke führt durchgehend über die A1, bis zur Ausfahrt Loosdorf. Von dort sind es nur noch wenige Minuten, bis die Schallaburg erreicht wird.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es aus Wien kommend eine Verbindung, die mit 1 Stunde und 14 Minuten angegeben ist. Hier muss in Loosdorf umgestiegen werden. Die passende Haltstelle mit dem Bus 686 ist Anzendorf, von dort sind es nur noch 400 Meter bis zur Schallaburg.

Parken

In direkter Nähe zur Schallaburg sind genügend Parkpläze vorhanden. Es gibt zwei Parkplätze für PKWs und einen für PKWs und Busse. Von diesen sind es dann noch 200 bis 500 Meter Fußweg.

Einkehrmöglichkeiten

Direkt in der Schallaburg befindet sich das „Restaurant Schallaburg“, welches gut bürgerliche Küche anbietet. In unter 10 Kilometer Entfernung befinden sich zahlreiche weitere Restaurants und Einkehrmöglichkeiten. Besonders beliebt sind der Rathauskeller in Melk und das Restaurant Zur Post, ebenfalls in Melk. In der Kalmuck Wein Bar kann, vor allem in den Sommermonaten, ein gemütliches Glas Wein, um den Tag ausklingen zu lassen, getrunken werden.

In Emmersdorf an der Donau gibt es ebenfalls beliebte Restaurants. Im Restaurant zum schwarzen Bären gibt es klassische, österreichische Kost und in Weissis Gaststubn wird vor allem der freundliche Service gelobt.

Schallaburg : Erfahrungsberichte

Zur Schallaburg gibt es zahlreiche Bewertungen, der Großteil davon ist sehr gut. Vor allem die Ausstellungen werden als positiv bewertet. Diese werden von den Besucher:innen als interessant und gut gestaltet beschrieben. Doch auch die Gartenanlage wird immer wieder gerne erwähnt. Viele Fotos unterstreichen den Eindruck, der liebevoll gestalteten und gepflegten Grünanlagen mit zahlreichen, bunten Blumen. Der Großteil der Besucher:innen, die eine Bewertung hinterlassen haben, war für einen Tagesausflug auf der Schallaburg. Oft ist auch von einem besonders schönen Erlebnis für die Kinder zu lesen, welche zur Ausstellung auch ein speziell für die Altersgruppe gestaltetes Begleitheft erhalten haben.

Google-Bewertung: 4,5 Sterne (bei über 2600 Bewertungen)