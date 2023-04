Der im Prinzip leicht zu bewältigende Wanderweg – nur hier und da gibt es anspruchsvollere Abschnitte, die allerdings allesamt gut gesichert sind – führt am Fluss entlang. Insbesondere im oberen Teil der Klamm prägen mächtige Wasserfälle das Bild. An komplizierteren Kletterstellen sind Aufstiegshilfen angebracht. Der untere Abschnitt der Ysperklamm erlaubt eine kleine Reise in die Vergangenheit: Die Schlachtbauten am Ufer des Flusses erinnern daran, wie die Menschen einst die Holzbringung bewältigten.

In unmittelbarer Nähe zur Ysperklamm befinden sich zwei weitere lohnenswerte Wanderwege: der Druidenweg Ysperklamm und der Druidenweg Peilsteinblick. Wegbeschreibungen zu diesen Routen finden sich auf der Website der Ysperklamm. Mithilfe einer Vielzahl an Leitern, Treppen und Brücken konnte die Ysperklamm vollständig erschlossen werden.

Die Klamm ist ein Teilstück des Österreichischen Weitwanderwegs 08, des sogenannten Eisenwurzenwegs, der den nördlichsten und den südlichsten Punkt des Landes miteinander verbindet.

Ein absolutes Highlight ist der Aussichtspunkt im oberen Teil des Wanderweges Ysperklamm. Von hier aus reicht der Blick nicht nur über die Klamm selbst, sondern weit hinunter ins Yspental. In der Ferne lässt sich beinahe erahnen, an welchem Punkt die Ysper bei Isperdorf in die Donau mündet.

Abgesehen davon ist eigentlich die gesamte Klamm ein Highlight. Während sie vor allem im Herbst fast mystisch anmutet, sorgen die imposanten Felsformationen in Kombination mit dem Wasserlauf und dem grünen Laub der Bäume während der warmen Jahreszeit für eine eindrucksvolle Atmosphäre. Das Zusammenspiel von Licht und Schatten tut an sonnigen Tagen sein Übriges. Vor allem der obere Teil der Klamm besticht mit zahlreichen Wasserfällen und der Enge der Schlucht. Nicht umsonst hat die Ysperklamm seit Dezember 1952 den Status des österreichischen Naturdenkmals.

Lage

Die Ysperklamm befindet sich 20 Kilometer nördlich von Ybbs an der Donau, knapp 60 Kilometer östlich von Linz und etwa 100 Kilometer westlich von Wien (alle Angaben Luftlinie). Der nächste größere Ort ist Pisching, wo es auch Unterkünfte gibt. Nur wenige Kilometer nördlich der Klamm befindet sich der 1.041 Meter hohe Weinsberg, die höchste Erhebung im Weinsberger Wald. Dieser erstreckt sich bis hinein in das benachbarte Bundesland Oberösterreich und stellt Österreichs größtes zusammenhängendes Waldgebiet dar. Im Weinsberger Wald entspringt auch die Ysper, die die Ysperklamm geschaffen hat.

Anfahrt

Die Anreise zur Ysperklamm ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich, wenn auch etwas umständlich. Von Montag bis Freitag fährt der Bus der Linie 784 von Ysper (Anbindung an die Linien 780 und 781 von und nach Ybbs an der Donau) bis zur Haltestelle Ysperklamm. Von Wien oder Linz kommend, fahren Züge bis Amstetten (NÖ), von hier aus geht es mit dem Bus 668 bis Ybbs und von dort wie beschrieben mit den Linien 780 bzw. 781 und ab Ysper mit der Linie 784 bis zur Klamm. Die Linie 784 verkehrt allerdings nur drei Mal täglich: am späten Vormittag, zu Mittag und am frühen Nachmittag.

Einfacher gestaltet sich die Anreise mit dem Auto. Von Linz kommend, geht es über die Autobahn A1 in Richtung Osten (von Wien kommend auf der A1 nach Westen) bis zur Ausfahrt 100 (Ybbs/Wieselburg), am Kreisverkehr dann weiter in Richtung Ybbs. Dort überquert man die Donau. Am Nordufer geht es weiter auf der B36 (Zoterhofstraße). Nach 15 Kilometern folgt man der Beschilderung Yspertal. Über Kammerbach, Gutenbach und Wimberg gelangt man schließlich zum Parkplatz der Ysperklamm. Ab Kammerbach ist die Klamm auch ausgeschildert.

Parken

Der Parkplatz befindet sich direkt am Zugang zur Ysperklamm. Das Parken selbst ist gratis, das Ticket für die Klamm gibt es an der Kasse. Sollte diese nicht besetzt sein, so kann der Kassenautomat genutzt werden, der sich gleich nebenan befindet.

Einkehrmöglichkeiten

Von März bis Oktober geöffnet ist der Forellenhof direkt am Eingang der Ysperklamm. Einige Kilometer von der Klamm entfernt befindet sich das im Yspertal, genauer gesagt in Altenmarkt gelegene Landhotel Ysper, in dessen Restaurant auch hotelfremde Gäste speisen können. Darüber hinaus gibt es in Altenmarkt das Gasthaus Weineck und die Pizzeria Bergwein. Zwei Kilometer von Altenmarkt entfernt liegt Kammerbach. Dort befindet sich der Landgasthof Peilsteinblick mit der zugehörigen Wirtshausbrennerei Krenn.

Rund zwölf Autokilometer westlich von der Ysperklamm liegt das Gasthaus Dorfmühle im gleichnamigen Dorf. Östlich der Klamm bietet die Alte Schmiede in Würnsdorf warmen Tisch.

Erfahrungsberichte

Die Google-Bewertungen erreichen im Schnitt 4,8 von 5 Punkten. Bemängelt wird lediglich, dass der Eintrittspreis vor Ort nicht mit Karte bezahlt werden kann. Die Ysperklamm selbst wird als "wunderbarer Ort" bezeichnet, als "wunderschön" und "einmalig", ihr Besuch als "beeindruckendes Erlebnis". Die Tatsache, dass die Wanderwege mehr oder weniger naturbelassen sind, kommt bei den Besuchern und Besucherinnen gut an. Daher wird auch dazu geraten, festes Schuhwerk zu tragen. Leichte Turnschuhe eignen sich für die Wanderung weniger gut. Für Kleinkinder bzw. Familien mit Kinderwagen werden die Wanderwege nicht empfohlen.