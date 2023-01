Husarentempel: Wanderung zur künstlichen Ruine in Mödling

Inhaltsverzeichnis:

Adresse : Anninger/ Wiener Wald, Niederösterreich, Mödling

Anninger/ Wiener Wald, Niederösterreich, Mödling

office <AT> moedling.at

+43 2236 400

immer geöffnet

kostenlos

Beschreibung: Husarentempel

Es handelt sich beim Husarentempel um einen Bau im Naturpark Föhrenberge, in dem sich auch die Hagenbachklamm befindet. Der Husarentempel wurde ursprünglich vom Fürsten Lichtenstein auf dem Kalenderberg als Kriegerdenkmal erbaut, um an die Soldat:innen zu gedenken, die bei den Schlachten bei Wagram und bei Aspern gefallen sind. Fürst Lichtenstein beauftragte für dieses Vorhaben den Architekten Josef Hardmuth. Der erste Husarentempel wurde im März 1812 von einem Orkan zerstört. Der Architekt Josef Kornhäusl entwickelte die Pläne für den heutigen Husarentempel. Vorbild waren dabei altgriechische bzw. dorische Tempel.

Der Husarentempel wurde ursprünglich als Tempel des Kriegsruhms bezeichnet. Legenden zufolge hat Fürst Liechtenstein die Husaren und Husarinnen, die ihm bei den Schlachten gegen Napoleon das Leben gerettet hatten, in diesem Tempel bestattet. Aufgrund dieser Erzählungen hat sich der Name Husarentempel etabliert und die Bezeichnung als Tempel des Kriegsruhmes geriet in Vergessenheit. Stadtgemeinde Mödling betreut den Husarentempel bis heute als Ehrengrab. Das bedeutet, dass jedes Jahr zu Allerheiligen ein Kranz mit einer Schleife in den Nationalfarben von Österreich dort niedergelegt wird.

© News.at Der Husarentempel in Mödling bietet eine wunderbare Aussicht

Husarentempel: Highlights

Von Bedeutung ist, dass eine Gruft errichtet worden ist, die sich im Untergeschoß des Husarentempels befand. In der Gruft sind die Gebeine von gefallenen Soldat:innen beigesetzt, um Ihren Einsatz bei den Schlachten gegen Napoleon zu ehren. Am Giebel befindet sich eine Inschrift in großen Lettern: „FÜR KAISER UND VATERLAND UND DEN AUSGEZEICHNETEN VOELKERN DER OESTERREICHISCHEN MONARCHIE GEWIDMET“ . An den Giebelflächen befinden sich Reliefs, die von dem berühmten Bildhauer Josef Klieber angefertigt worden sind und napoleonische Schlachten darstellen. Sowjetische Soldat:innen schossen 1945 die Köpfe und Hände der Relief-Figuren weg. Im Inneren des Husarentempel wurde 1813 eine Statue der Minverva aufgestellt, die mittlerweile leider entfernt wurde.

Viele berühmte und bedeutende Persönlichkeiten besuchten den Husarentempel, wodurch Legenden und Sagen entstanden sind. Eine Legende besagt, dass Franz Schubert im Inneren des Husarentempels übernachtet und dabei stark gefroren hat. Einen Beleg dafür, dass Beethoven den Husarentempel besucht hatte, findet sich in seinen Konversationsheften.

Die Stadt Mödling renovierte 1999 den Husarentempel und ließ von Wienstrom Solarzellen auf der südlichen Dachfläche installieren. Mit dem dadurch gewonnen Strom werden die Akkus geladen, mit denen der Husarentempel bei Nacht beleuchtet wird.