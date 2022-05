Die besten Ausflugsziele in Tirol

Passend dazu: Die schönsten Seen in Österreich

Wer in Innsbruck Urlaub macht, kommt an einem Besuch des Goldenen Dachls nicht vorbei. Im Herzen der Altstadt glänzen 2.657 feuervergoldete Kupferschindeln über dem Prunkerker, von dem aus einst Kaiser Maximilian I. das rege Treiben in den Straßen beobachtete. Er war es auch, der den Erker erbauen ließ. Wer mehr über die Zeit Maximilians erfahren will, ist im Museum Goldenes Dachl gut aufgehoben. Auf eine Reise in die Vergangenheit können Sie sich aber auch bei einem Spaziergang durch Anpruggen - heute Mariahilf und St. Nikolaus genannt - begeben. Nur einige Schritte außerhalb der Altstadt gelegen, kann man hier im ältesten Teil Innsbrucks ein farbenprächtiges Ensemble aus mittelalterlichen Häusern und Kirchtürmen bestaunen.

Wer es gerne glänzen und glitzern sieht, dem seien als Ausflugsziel auch die Swarovski Kristallwelten in Wattens, dem Gründungsort des Unternehmens, angeraten. Auf einer Fläche von insgesamt 7,5 Hektar können Besucher in die von André Heller konzipierte Erlebniswelt eintauchen. Im Park mit Spielturm, Spielplatz, Karussell und Labyrinth kommen übrigens auch Kinder auf ihre Kosten. Wenn es Sie mehr in die Natur zieht, sollten Sie den Bergisel auf Ihre To-do-Liste setzen. Auf dem 746 Meter hohen Hügel im Süden des Stadtteils Wilten thront der von Zaha Hadid entworfene, mit einem Panorama-Restaurant ausgestattete futuristische Schanzenturm.

Kein Hahnenkamm-Rennen ohne Kitzbühel. International bekannt als einer der bedeutendsten Wintersportorte der Alpen, bietet die hübsch herausgeputzte Stadtgemeinde auch im Sommer unvergessliche Urlaubserlebnisse. Die Straßen des mittelalterlichen Stadtkerns sind von exklusiven Geschäften und gemütlichen Cafés gesäumt. Einen Besuch wert ist die zwischen 1360 und 1365 errichtete Katharinenkirche. Punkt 11.00 und 17.00 Uhr erklingt von ihrem Turm ein Glockenspiel. Das Museum Kitzbühel wiederum erzählt die Geschichte der Stadt und der Region als Wintersportort. Wenn Sie schon einmal hier sind, sollten Sie unbedingt einen Abstecher auf dessen Dachterrasse machen. Sie bietet einen herrlichen Panoramablick auf die Stadt.

Apropos Ausblick: Neben einer Panoramastraße führen mehrere Seilbahnen auf das knapp 2.000 Meter hohe Kitzbüheler Horn. Bei einer Wanderung können Sie den Trubel der Stadt hinter sich lassen. In rund dreieinhalb Stunden ist der Horn-Gipfel-Höhenweg bewältigbar. Immer vorausgesetzt natürlich, Sie legen nicht allzu viele Pausen ein, um den atemberaubenden Ausblick zu bestaunen. Ausgehend von der Harschbichl Bergstation misst der familienfreundliche, allerdings nicht kinderwagentaugliche Rundweg mittleren Schwierigkeitsgrades 6,2 Kilometer. Hungrige Wanderer können auf der Harschbichlalm (geöffnet von 25. Mai bis 31. Dezember) oder der Stanglalm (geöffnet von 20. Mai bis 16. Oktober) einkehren.

Ötztal

Kaum ein Alpental bietet so viel Abwechslung wie das Ötztal. Im Ötzi-Dorf in Umhausen können Besucher eine Reise in längst vergangene Zeiten machen. Der rund 11.000 Quadratmeter große archäologische Freiluftpark veranschaulicht, wie die Menschen während der Jungsteinzeit gelebt, gewohnt und gearbeitet haben. Im krassen Gegensatz dazu steht die futuristisch anmutende James-Bond-Erlebniswelt am Gaislachkogel, auf dem Daniel Craig 2018 für "Spectre" vor der Kamera stand. Auf über 3.000 Metern Höhe können die Besucher des vom Tiroler Architekten Johan Obermoser entworfenen unterirdischen Bauwerks in die Welt des Filmagenten eintauchen. Die Ausstellungsfläche beträgt 1.300 Quadratmeter.

© Shutterstock.com Der Stuibenfall im Ötztal

Nicht weniger spektakulär ist eine Fahrt über das auf knapp 2.500 Metern Höhe gelegene Timmelsjoch. Die Hochalpenstraße führt durch die Ötztaler Gletscherwelt in die Weinberge des Südtiroler Passeiertals bis nach Meran. Ebenso mächtig ist der Stuibenfall. Mit seinen 159 Metern Höhe ist er Tirols höchster Wasserfall. Über ein aus 700 Stufen, einer 80 Meter langen Hängebrücke und mehreren Aussichtsplattformen bestehendes Wegesystem kann man das imposante Naturschauspiel von allen Seiten bewundern. Verbinden lässt sich ein Ausflug zum Stuibenfall übrigens mit einem Nachmittag am Naturbadesee Umhausen, der, von reinem Quellwasser gespeist, im Sommer eine Temperatur von bis zu 24 Grad erreicht.

© iStockphoto.com Der Piburger See

Einen Ausflug wert ist auch der Piburger See im vorderen Ötztal. Eingebettet in ein romantisch anmutendes Waldgebiet lädt er zum Schwimmen, Rudern und Angeln ein. Wer gerne etwas mehr Action hat, kann sich in einem Hochseilgarten austoben. Da wäre zum Beispiel der zwischen Felsen und Bäumen errichtete Flying Fox & Seilparcours in Längenfeld. Der Ötztaler Outdoor Parcours wiederum ist ein in verschiedene Schwierigkeitsgrade unterteilter Mix aus Naturhoch- und Waldseilgarten. Nichts für schwache Nerven ist der Hochseilgarten Area 47, Österreichs höchster Hochseilgarten. Auf über 27 Metern Höhe können Besucher hier ihren Mut unter Beweis stellen.