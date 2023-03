Johannesbachklamm: Wilde Schlucht in den Wiener Alpen

Die Johannesbachklamm ist rund 60 Meter tief und einen Kilometer lang und besteht aus einer eindrucksvollen Schluchtenlandschaft. Es handelt sich dabei um Aushöhlungen und Formationen im Wettersteinkalk, die über Jahrmillionen unter Mithilfe von Wasser und tektonischer Plattenbewegungen entstanden sind. Im Jahr 1902 wurde dieses Naturgebiet erschlossen und begehbar gemacht. Heute überzeugt die Landschaft mit einer Mischung aus tiefen Flussbetten, kargen Felswänden und dichten Föhrenwäldern. Die Wanderrouten werden durch eine Anzahl von Holzstegen und -brücken an Felsen und Wasserfällen vorbei aufgelockert.

Das familienfreundliches Ausflugsziel ist gut erreichbar und stellt durch die Lage zur Schneebergregion auch einen angenehmen Zwischenstopp auf dem Weg zu anspruchsvolleren Aktivitäten in der Umgebung dar.

Nicht nur die Klamm selbst mit ihrer Wanderroute ermöglicht den Einblick in interessante Zusammenspiele natürlicher Verhältnisse, sondern auch das gesamte Gebiet kann überzeugen. Wem die gepflegten Wege der Hauptroute, mit Stegen und Brücken, nicht ausreichen, kann die Tour auf Erkundungen der umliegenden Föhrenwälder und höhere Lagen der Region Schneeberg ausweiten.

Beobachtungen lassen sich hier auch in der Pflanzen- und Tierwelt anstellen. Sollte der Wasserstand in der Klamm es je nach Saison zulassen, können Forellen und Krebse entdeckt werden. An den Hängen tummeln sich zwischen Farnen und Orchideenarten der Wälder einige Eidechsen und Salamander.

Ein weiteres Highlight stellt zur Vorweihnachtszeit alljährlich der beliebte Adventmarkt, „Advent in der Johannesbachklamm“, dar.

Lage

Die Johannesbachklamm befindet sich an der westlichen Ortsgrenze der Gemeinde Würflach in Niederösterreich, in der Region „Hohe Wand Föhrenwelt“. Das beliebte Wanderziel liegt im gleichnamigen Landschaftsschutzgebiet Johannesbachklamm auf 436 m Seehöhe am Rande des Wiener Beckens. Aufgrund seiner Nähe zum Wandergebiet Schneeberg lässt sich die Johannesbachklamm mühelos mit größeren Ausflügen in der Region verbinden.

Aber auch in unmittelbarer Nähe zur Klamm gibt es familientaugliche Anschlussziele verschiedenster Art. Naturliebhaber können weitere gut erreichbare Wanderwege in den umliegenden Wäldern erkunden, die Route zur Burgruine Schrattenstein wählen oder Wildtiergehege aufsuchen. Sollte der Sinn nach Erholung stehen, bietet sich ein Besuch der „Würflacher Wellness Welt“ an, wo sich ganzjährig eine Saunalandschaft und zur warmen Jahreszeit zudem Tennis- und Volleyballfelder nutzen lassen.

Johannesbachklamm: Anfahrt

Sowohl von Wien als auch Graz aus liegt die Johannesbachklamm jeweils bequem erreichbar. Hierfür bietet sich die Autobahn A2 Richtung Gemeinde Würflach an. Die A2 wird am Knoten Wiener Neustadt über die Abfahrt Neunkirchen-Ost Richtung Neunkirchen verlassen. Weiter in Richtung St. Egyden erreicht man schließlich die Gemeinde Würflach, an deren Rand sich die Johannesbachklamm befindet.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht man die Klamm ab Wien in ungefähr einer Stunde. Für die bequemste Verbindung bietet sich zunächst ein Zwischenstopp in Wiener Neustadt an - mittels Railjet-Direktverbindung ab dem Wiener Hauptbahnhof. Ab Wiener Neustadt kann wahlweise zunächst Neunkirchen mit dem REX angefahren werden, um dort in den Bus zu wechseln (Nummer 352 über Grünbach/Schneeberg). Alternativ wird auch ein Bus ab Wiener Neustadt direkt zur Haltestelle Würflach Gemeindeamt (Nummer 353 Grünbach/Schneeberg) angeboten. Ab hier führt ein zehnminütiger Fußweg zur Johannesbachklamm.

Parken

Öffentliche kostenlose Parkplätze sind am Anfang der Johannesbachklamm, am westlichen Ortsrand von Würflach, vorhanden. Von dort aus startet gleichzeitig der Rundweg durch die Klamm.

Einkehrmöglichkeiten

Für reichhaltige Wanderverpflegung wird direkt sowohl an Ein- als auch Ausgang gesorgt. So befindet sich dort beispielsweise die „Klamm Wirtin“ und das „Schutzhaus Gerhartl“, die beide mit traditioneller Wirtshauskultur und kleinen und großen Mahlzeiten dienen. Letzteres bietet saisonbedingt außerdem eine begrenzte Zahl an Übernachtungsplätzen an. Da sich die Johannesbachklamm an der Gemeindegrenze von Würflach befindet, ist es einfach machbar, Einkehrmöglichkeiten im Ort aufzusuchen.

Johannesbachklamm: Erfahrungsberichte

Gäste zeigen sich überzeugt von den natürlichen Gegebenheiten der Klamm und loben nicht nur die Naturstätte selbst, sondern auch die familienfreundliche Beschaffenheit und mit Details ausgestatteten Wanderwege. Erwähnenswert ist zudem die ganzjährliche Erreichbarkeit, wobei die Klamm je nach Saison mit anderen Reizen punktet.

Negative Anmerkungen richten sich vor allem an wenig beeinflussbare natürliche Umstände. Je nach Regenverhältnissen kann mitunter über längere Abstände hinweg kein Wasser in der Klamm vorhanden sein. Bei Schönwetter und zu freien Tagen kann es außerdem zu Besucherstaus kommen. Da die Klamm bei einer Länge von einem Kilometer in unter einer Stunde bewältigt werden kann (routenabhängig), bietet es sich für Tagesausflügler oder Adrenalinsuchende an, sie mit weiteren Attraktionen in der Nähe zu kombinieren.