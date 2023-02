Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief Hagenbachklamm Adresse : Hilbertpromenade 9a, 3423 St. Andrä-Wördern, Niederösterreich, Wienerwald

: Hilbertpromenade 9a, 3423 St. Andrä-Wördern, Niederösterreich, Wienerwald E-mail : office <AT> wienerwald.info

: office <AT> wienerwald.info Telefon : +43 2231 621 76

: +43 2231 621 76 Öffnungszeiten : ganzjährig geöffnet

: ganzjährig geöffnet Eintrittspreise : kostenlos

: kostenlos Wetterinfo

Webcam

Die Hagenbachklamm

Die Hagenbachklamm ist ein beliebtes Ausflugsziel im Wienerwald. Die Klamm wurde einst vom Hagenbach, der ein kleiner Nebenfluss der Donau ist, eingerissen. Sie bietet Ausflüglern einen beliebten Rundweg zum Wandern. Der gut befestigte Waldweg führt am Hagenbach entlang durch Schluchten und über Brücken durch das gleichnamige Hagenbachtal. An einigen Stellen führt der Wanderweg direkt am seichten Wasser des Bachs vorbei. An warmen Sommertagen bietet der kühle Bach eine willkommene Abkühlung. Auch der Wald schützt Wanderer vor der Sommerhitze. Auf der Wanderstrecke durch die Klamm bestehen weniger als 100 Meter Höhenunterschied zwischen Start- und Zielpunkt. Ausgehend von 232 Höhenmetern kommen Wanderer auf den höchsten Punkt von 305 Metern. Aus diesem Grund eignet sich die leichte Strecke vor allem für Familienwanderungen mit Kindern. Der etwa dreieinhalb Kilometer lange Waldweg ist durchschnittliche in zweieinhalb Stunden zu bewältigen. Obwohl der Weg durch die Hagenbachklamm wenig Kondition und Technik erfordert, bietet er ein einmaliges Landschaftserlebnis. Grundsätzlich ist der Weg das ganze Jahr über begehbar ist, doch es wird eine Wanderung zwischen Februar und Oktober empfohlen. Von November bis Jänner kann der Wanderweg wegen Schnee schwer begehbar sein.

Hagenbachklamm: Highlights

Entlang der Hagenbachklamm werden Geocacher fündig. In den Schluchten sind mehrere Caches und spannende Rätsel versteckt. Außerdem erwartet Kinder erwartet am Ende der Klamm ein großer Kinderspielplatz.

Das größte Highlight der Hagenbachklamm ist die dort ansässige Greifvogelzuchtstation. In der größten privaten Greifvogelzuchtstation Europas erleben Besucher:innen die imposanten Vögel aus der Nähe. Geöffnet sich die Zuchtstation ausschließlich an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen. Wer den Weißkopf-Seeadler und seine circa 300 geflügelten Artgenossen besuchen möchte, kann das im Sommer von 9.00 bis 17.00 Uhr tun. Im Winter gelten verkürzte Öffnungszeiten bis 15.30 Uhr. Grundsätzlich kann die Station mit oder ohne Führung besucht werden. Allerdings erfahren Naturliebhaber:innen bei der Greifvogelführung mehr über die Lebensweise der Tiere. Zudem wird jede Führung individuell an das Alter der anwesenden Kinder angepasst.

Darüber hinaus ist die Hagenbachklamm auch bei Weitwanderern beliebt. Der große Tullnerfelder Rundwanderweg führt neben dem Wienerwald auch durch die Wachau und die Wagramer Weinbaugebiete. Erkennbar ist der Tullnerfelder Rundwanderweg an den Wegnummern 675 und 475. Ebenso gelangen Wandernde am Voralpen-Weitwanderweg durch die Hagenbachklamm. Dieser führt von Wien über den Wienerwald bis nach Salzburg und Bayern. Auf den Schildern ist der Voralpen-Weitwanderweg mit der Abschnittsnummer 04 markiert.

Lage

Die Hagenbachklamm liegt im Naherholungsgebiet Wienerwald zwischen Klosterneuburg und St. Andrä-Wördern. Sie ist zudem Teil des Naturpark Eichenhain in Niederösterreich. Der Untergrund besteht aus weichem Sandstein. Am Rande wird die Klamm von grünen Hängen und vereinzelten Sandsteinklippen begrenzt.

Zum Wandern empfehlen sich vor allem der leichte Rundweg durch die Klamm, wobei der Rückweg derselbe wie der Hinweg ist. Wer etwas länger wandern möchte, kann den mittelschweren Rundwanderweg vom Bahnhof in St. Andrä aus starten und ebenso durch die Klamm wandern.

Hagenbachklamm: Anfahrt

Die Anreise ist sowohl mit dem Auto als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln möglich. Mit dem Zug anreisende Wandernde steigen am Bahnhof Klosterneuburg-Kierling aus und steigen in den Bus zur Hagenbachklamm um. Wer von Wien aus mit dem Auto kommt, fährt Richtung Klosterneuburg und Kierling bis nach St. Andrä-Wördern an der B14. Auch über die Westautobahn A1 ist die Hagenbachklamm schnell erreichbar. Hier ist die Ausfahrt St. Christophen - Neulengbach - Judenau - Königstetten - St. Andrä-Wördern zu nehmen.

Parken

Direkt am Eingang der Hagenbachklamm befindet sich der dazugehörige Parkplatz. Er liegt an der B14 und ist auf der Fahrt über die Bundesstraße nicht zu übersehen. Sollte der Parkplatz am Eingang der Klamm belegt sein, bietet der Bahnhof St. Andrä-Wördern P+R-Parkplätze. Von dort aus können die letzten Meter mit dem Bus zurückgelegt werden.

Einkehrmöglichkeiten

Der Weg durch die Hagenbachklamm endet in Unterkirchbach. In diesem Ort gibt es gleich zwei Einkehrmöglichkeiten. Das Restaurant und Hotel Marienhof ist ideal für die gesamte Familie und hat auch eine Terrasse. Das geräumige Restaurant ist auch für Rollstuhlfahrer zugänglich. Kinder können sich am dazugehörigen Spielplatz austoben. Besucher:innen können zudem direkt im Hotel Marienhof ein Rad ausleihen und so die Umgebung erkunden. Ebenso befindet sich der Gasthof Hauser in Unterkirchbach. Im benachbarten Oberkirchdorf können Wandernde im Wirtshaus Bonka einkehren. Im Gasthaus Bonka gibt es in der warmen Jahreszeit auchi mmer wieder Konzerten in der Laube und im Holzstadl. Am Ende der Wanderung kann auch direkt in Wördern eingekehrt werden. In der Bahngasse befindet sich das Burgherrenrestaurant. In burgähnlicher Einrichtung speisen die Gäste wie an einer mitteralterlichen Festtafel.

Hagenbachklamm: Erfahrungsberichte

Besucher:innen bewerten die Hagenbachklamm auf Google mit 4,6 Sternen.

Positiv hervorgehoben wird vor allem der gut ausgebaute Wanderweg. Aufgrund des leichten Schwierigkeitsgrades eignet sich die Wanderung auch für weniger mobile Personen. Außerdem erwähnen die Erfahrungsberichte, dass die Hagenbachklamm kinderwagentauglich ist. Ebenso überzeugend wird der Kinderspielplatz am Ende der Klamm beschrieben. Auch der Besuch der Greifvogelstation wird als schönes Familienerlebnis bewertet. Ebenso sind Familien mit Hund in der Klamm unterwegs. Darüber hinaus wird die Hagenbachklamm als Ausflugsziel für den Sommer empfohlen, da im schattigen Wald selbst im Hochsommer eine angenehme Temperatur herrscht.

Kritisiert wird die Anzahl der Parkplätze am Eingang zur Klamm. Einige Besucher:innen weisen darauf hin, dass es bei starkem Besucherandrang zu wenig Parkplätze vor Ort gibt.