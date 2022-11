Das Schloss Laxenburg hat eine lange und beeindruckende Geschichte, die weit bis in das 13. Jahrhundert zurückreicht. Der Schlosspark Laxenburg ist insbesondere für seine historische Gartenkunst bekannt. Das Schloss selbst wurde von den Habsburgern errichtet, die hier jedes Jahr zur Erholung im Sommer einkehrten. Auf dem Gelände des Schlossparks befinden sich mehrere Bauten wie das Alte Schloss, die Franzensburg sowie der Blaue Hof, der auch als das neue Schloss bezeichnet wird. In einem Turm im Alten Schloss befindet sich eine Kapelle, die heute für verschiedene Festlichkeiten genutzt wird. Die Kapelle findet im frühen 14. Jahrhundert erste Erwähnungen in den Aufzeichnungen und wurde nach den Zerstörungen im Krieg renoviert.

Der Blaue Hof hatte im Laufe der Jahre viele Besitzer, bis er dann im Ersten Weltkrieg als Lazarett verwendet wurde. In der Nachkriegszeit wurde er von der Roten Armee als Kommandostelle benutzt. Heute sind Teile vom Blauen Hof für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Dazu gehört auch das Schlosstheater Laxenburg, welches als Konferenzzentrum verwendet wird. Der Schlosspark wurde ab 1780 schrittweise zu einem englischen Landschaftsgarten umgebaut. Ein besonderes Highlight im Garten ist der 25 Hektar große Schlossteich. Auf dem Schlossteich befindet sich eine Insel, auf der die Franzensburg gebaut wurde. Die Franzensburg wurde nach Kaiser Franz II. benannt und zwischen 1801 und 1836 errichtet. Neben dem Alten Schloss, der Franzensburg sowie dem Blauen Hof sind auch noch zahlreiche weitere, historische Gebäude auf dem Gelände vom Schloss Laxenburg zu finden. Dazu zählen unter anderem die Rittergruft, der Turnierplatz und das Grüne Lusthaus.

Den Schlossteich können Besucher:innen mittels einer Bootstour erkunden. Es werden verschiedene Boote, wie Ruder-, Tret- und Elektroboote angeboten. Der Wehrgang und Teile des Bergfrieds der Franzensburg sind für Besucher:innen zugänglich. Bei den Turm- und Dachführungen kann das Schlossgelände vom „Hohen Turm“ der Franzensburg betrachtet werden. Besucher:innen haben von hier einen weiträumigen Panoramablick auf das Gelände. Im Winter öffnet jedes Jahr Illumina, der Lichtergarten auf dem Gelände des Schlosses Laxenburg. Ein drei Kilometer langer Rundweg führt über das Gelände des Schlossgartens, vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten.

Lage

Schloss Laxenburg befindet sich in der gleichnamigen Gemeinde Laxenburg im Bundesland Niederösterreich. Das Schlossgelände ist nur wenige Kilometer von Wien entfernt. Laxenburg ist ein beliebtes Ausflugsziel in Niederösterreich. In der Nähe können Besucher:innen auch verschiedene Burgruinen, wie die Burgruine Kammerstein, den Husarentempel oder die Burgruine Mödling, besichtigen. Von der Josefswarte, einer stählernen Aussichtswarte, die auf dem Gipfel des Hinteren Föhrenbergs errichtet wurde, haben Besucher:innen eine gute Aussicht auf die umliegenden Ortschaften, die Stadt Wien sowie das Höllenstein-Gebirge.

Schloss Laxenburg: Anfahrt

Anreise mit dem Auto

Von der A2 Südautobahn die Abfahrt Wiener Neudorf, dann A3 Südostsautobahn die Abfahrt Münchendorf, dann die B16 (Bundesstraße 16) und ab Wien die Laxenburgerstraße über Vösendorf und Biedermannsdorf nach Laxenburg. Rund um das Gelände von Schloss Laxenburg können Besucher:innen die über 1200 kostenlose Parkplätze nutzen.

Anreise mit dem Fahrrad

Besucher:innen können den Triestingau-Radweg 9a nutzen, um nach Laxenburg zu kommen. Alternativ führt auch der Thermenradweg EuroVelo 9 direkt zum Ortzentrum von Laxenburg.

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Anreise ab Wien: Die Autobuslinie 200/210 ab Wien Hauptbahnhof fährt zum Franz-Josephs-Platz in Laxenburg. Vom Franz-Josephs-Platz bis zum Schlossgelände sind es nur wenige Gehminuten.

Anreise ab Mödling Bahnhof: Die Autobuslinie 215 ab Mödling Bahnhof fährt ebenfalls zum Franz-Josephs-Platz in Laxenburg.

Anreise ab Wien Hauptbahnhof: Besucher:innen können mit der Aspangbahn bis Bahnhof Laxenburg fahren. Das Schlossgelände ist ungefähr 15 Minuten Fußweg entfernt.

Parken

Besucher:innen können direkt am Schlossgelände parken. Schloss Laxenburg hat drei Eingänge (Tor Haupteingang: Schlossplatz 1, 2361 Laxenburg; Tor Reitstall: Münchendorferstraße 5, 2361 Laxenburg; Tor Erholungszentrum: Münchendorferstraße 7b, 2361 Laxenburg), an denen über 1200 kostenlose Parkplätze zur Verfügung stehen. Am Tor Haupteingang sind zusätzlich zwei E-Ladestationen bereitgestellt. Ebenfalls kostenfrei ist die Kurzparkzone der Marktgemeinde Laxenburg. Besucher:innen können hier bis zu 90 Minuten lang kostenfrei parken, wenn eine Parkscheibe vorhanden ist.

Einkehrmöglichkeiten

Sowohl auf dem Schlossgelände selber wie auch im näheren Umkreis von Schloss Laxenburg finden Besucher:innen zahlreiche Einkehrmöglichkeiten. Im Restaurant „Flieger & Flieger“, das im Erholungszentrum zu finden ist, wird sowohl bodenständige Küche wie auch italienische Speisen angeboten. Im Sommer können Gäste auch im Garten speisen. In der Saison von April bis Ende Oktober öffnet das Restaurant „Café Meierei“ direkt an der Franzensburg. Am Schlossgelände, direkt vor dem Haupteingang des Schlossparks Laxenburg, befindet sich das Restaurant Laxensburgerhof. Gästen werden hier traditionelle Gerichte der Wiener Küche angeboten sowie saisonale und regionale Spezialitäten.

Schloss Laxenburg: Erfahrungsberichte

Das Schloss Laxenburg hat ein Google-Ranking von 4,7 Sternen bei über 10.000 Bewertungen. Das schöne Schlossgelände wird von vielen Besucher:innen besonders hervorgehoben. Die Anlage sei sehr gepflegt und sauber. Die Landschaft eignet sich sehr gut für längere Ausflüge und zum Spazieren. Die vielen Sitzmöglichkeiten auf dem Gelände laden zum Verweilen ein, insbesondere im Sommer. Die vielen Sehenswürdigkeiten auf dem Schlossgelände sind für die Besucher:innen sehr interessant. Der Lichtergarten Illumina wird ebenfalls positiv erwähnt und ist im Winter eine beliebte Attraktion. Kritisiert werden hingegen die Eintrittspreise, insbesondere von Gästen mit Hunden. Auch, dass die Saison erst im April beginnt, wird kritisiert. Insgesamt sind die Kritiken aber überwiegend positiv.