Adresse : Myra Wasserfälle 1, 2763 Muggendorf, Niederrösterreich

Telefon : +43 2632 74955

Öffnungszeiten : ab 8 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit (an Wochenenden und feiertags bis 23 h beleuchtet)

: ab 8 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit (an Wochenenden und feiertags bis 23 h beleuchtet) Eintrittspreise : Erwachsene 5 € Kinder (6-14 Jahre) 1,50 € Kinder unter 5 kostenlos unterschiedliche Kombikarten möglich

Beschreibung: Myrafälle

Als Myrafälle werden die Wasserfälle des Myrabachs genannt, der aus dem niederösterreichischen Unterberg entspringt. Die Quellstelle wird als Myralucke bezeichnet und entspringt aus dem Quellwasser. Der Myrabach fließt von Nord nach Süd durch enge Schluchten und stürzt zwischen Hausstein und Hirschwänden in die Talschlucht und erzeugt kleine Wasserfälle. Oben und unterhalb der Fälle befinden sich jeweils kleine Wasserteiche, die das Wasser speichern. Dieses Naturspektakel ist etwa 600 m lang. Das Wasser fließt in 14 Gefällestufen mit acht Hauptfällen. Besonders hohe Wassermengen sind im Frühjahr nach der Schneeschmelze zu erwarten.

Die Wasserfälle werden seit mehr als 500 Jahren von den Bewohnern des Tals für verschiedene Arbeiten genutzt. Viele Mühlen für Sägewerke oder Mehl wurden deshalb gebaut. Nur etwa 60 Jahre der Geschichte der Myrafälle wurde hier Strom erzeugt.

Im Jahr 1885 wurden die Myrafälle durch den Österreichischen Touristenklub begehbar gemacht und für die Öffentlichkeit eröffnet. Die Sektion Pernitz Muggendorf sind seitdem für die Instandhaltung zuständig.

Im Jahr 1898 erwarb Oskar Edler von Rosthorn die Rechte an den betroffenen Grundstücken, um das erste Elektrizitätswerk zu errichten. 1899 gründete der ÖTK eine Bewegung zur Erhaltung der Myrafälle und gegen ihre industrielle Ausbeutung. Dennoch wurde 1913 eine Untersuchung über die industrielle Nutzung der Fälle durchgeführt, woraufhin Oskar Edler von Rosthorn das Myrawerk" bauen durfte. Es war bis 1974/75 in Betrieb.

Eine Gedenktafel am Eingang zu den Fällen erinnert an den 19. September 1801, den Tag, an dem der römisch-deutsche Kaiser Franz II., Kaiserin Maria Theresia, Kronprinz Ferdinand Karl Leopold Josef und Erzherzogin Maria Ludovica die Myrafälle persönlich besuchten.

Die Myrafälle sind als Naturdenkmal geschützt.

Myrafälle: Highlights

Ein Wanderweg führt um einen kleinen Stausee und die Wasserfälle von Myra herum. Auf einer Strecke von etwa neun Kilometer geht es etwa 200 Meter auf und ab. Für die Route wurden 26 Holzbrücken und acht Treppen gebaut. Der Weg bietet Erfrischungspausen, botanische, faunistische und geologische Sehenswürdigkeiten. Entlang des Weges befinden sich elf Tafeln, die über die Region und das Thema Wasser informieren.

Einer der Höhepunkte der Myraflällen ist es, über zahlreiche Holzstege, Brücken und Treppen zu gehen und das Wasser aus vielen Blickwinkeln zu betrachten.