Doch Kerns Zeit an der Spitze der Republik weilte nur kurz. Am 10. Mai 2017, nur ein Jahr nach Kerns Angelobung, erklärte der damalige ÖVP-Chef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner überraschend seinen Rücktritt. Dessen Nachfolger Sebastian Kurz ließ kurze Zeit später die Koalition platzen und es kam im Herbst 2017 zu Neuwahlen.

Neben klassischen sozialdemokratischen Themen, wie der Forderung nach einer Erbschaftssteuer, war der Wahlkampf durch mehrere Pannen des roten Wahlkampfteams geprägt – was schließlich noch vor der Wahl zum Rücktritt des roten Wahlkampfleiters führte. Gipfel dieses in Teilen missglückten Wahlkampfs war die sogenannte Silberstein-Affäre, die nur zwei Wochen vor dem Wahltermin durch Berichte der Tageszeitung Presse und dem Wochenmagazin Profil publik wurden. Der von der SPÖ engagierte Wahlkampfberater Tal Silberstein soll mit einem Team Facebook-Seiten betrieben haben, die die ÖVP und deren Spitzenkandidaten Kurz in ein schlechtes Licht rücken. Die ÖVP bezeichnete dies als „Dirty Campaigning“. Nur zwei Wochen vor der Nationalratswahl trat SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler zurück.

Aus roter Sicht ging die Sache glimpflich aus. Mit knapp 27 Prozent der Stimmen konnte sie im Vergleich zu 2013 sogar leicht hinzugewinnen und landete vor der FPÖ auf Platz 2. Die ÖVP ging mit 31,47 Prozent als Sieger hervor und bildete mit der FPÖ eine Koalition. Mit 18. Dezember 2017 endete offiziell Kerns Zeit als Österreichischer Bundeskanzler.

Kern und Kurz

In Erinnerung bleibt auch Kerns Kritik am damaligen ÖVP-Spitzenkandidaten Sebastian Kurz. Dessen populistische Forderung, die Mittelmeerroute schließen zu wollen, sei ein „Vollholler“, behauptete Kern in einem Hintergrundgespräch mit Journalist:innen. Der Ausdruck wurde 2017 zum Wort des Jahres gekürt. „Vollholler“ bedeutet so viel wie großer oder völliger Unsinn.

Christian Kerns Rücktritt und Abschied aus der Politik

Kern nahm nach den Wahlen im Herbst 2017 als Klubobmann auf der Oppositionsbank Platz, konnte hier aber mit seiner Partei wenig Akzente setzen. Im Herbst 2018 kündigte Kern schließlich seinen Rücktritt von der SPÖ-Spitze an. Auf ihn folgte Pamela Rendi-Wagner als erste Frau als SPÖ-Vorsitzende.

Zurück in die Wirtschaft: Start-ups und grüne Technologien

Nach seinem Abstecher in die Politik ging es für den Ex-Kanzler zurück in gewohntes Terrain. Im Juli 2019 wurde er in den Aufsichtsrat der russischen Staatsbahn RŽD gewählt. Das Amt legte er am 24. Februar 2022, am Tag des russischen Einmarschs in die Ukraine, zurück. Derzeit leitet Kern mit seiner Ex-Frau Eveline Steinberger-Kern, Bernhard Raberger und Axel Mader die „Blue Minds Company“, ein Unternehmen, das in nachhaltige Technologien investiert. Außerdem ist er Aufsichtsrat und Berater mehrerer israelischer Start-ups und europäischer Bahntechnologie-Firmen und Präsident der Austrian Chinese Business Association.

Christian Kern: Rückkehr in die Politik mit eigener Liste?

Von einer "Liste der besten Köpfe" ist im Sommer 2022 immer wieder die Rede, die Christian Kern angeblich gründen möchte, um bei der nächsten Nationalratswahl anzutreten. Sogar mit Namen wie Reinhold Mitterlehner oder Eva Glawischnig wurde schon spekuliert, die auf besagter Liste zu finden sein könnten. In einem Interview mit der "Kronen Zeitung" verneinte Kern jedoch jegliche Vorhaben in diese Richtung und sagte: "Das Ganze ist wohl Ausdruck der Besorgnis über die enormen Probleme, vor denen wir stehen. [...] Allerdings kann ich Ihnen versichern, dass ich keine Partei gründen werde." sowie: "Es kann sich keiner vorstellen, dass jemand ein inhaltliches Anliegen hat und nichts werden will - was für mich ausdrücklich gilt. Weder in einer neuen Partei noch in der SPÖ." Die Spekulationen halten sich trotzdem, auch weil eine "Liste Kern" laut Umfragen gute Chancen hätte. Und immerhin wollte Kern auch schon als ÖBB-Chef niemals SPÖ-Chef werden. Dennoch sind es bis dato nicht mehr als bloße Spekulationen.

Christian Kern mit seiner Ex-Frau Eveline Steinberger-Kern.

Christian Kern privat

Christian Kern wurde am 4. Jänner 1966 in Wien-Simmering geboren. Er wurde mit 22 Jahren das erste Mal Vater und zog seinen ersten Sohn einige Jahre lang allein auf. Insgesamt hat er drei Söhne aus seiner Ehe mit Karin Wessely, einer Scheidungsanwältin und eine Tochter aus seiner zweiten Ehe mit Eveline Steinberger-Kern, von der er sich 2022 nach 20 Jahren trennte. Kern ist bis heute glühender Anhänger des Fußballvereins Austria Wien, wo er auch im Vereins-Kuratorium sitzt – wie auch seine Parteikollegen Michael Häupl und Hans Niessl.