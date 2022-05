Steckbrief Peter Hacker

Name: Peter Hacker

Peter Hacker Geboren: Am 29. Juni 1963

Am 29. Juni 1963 Ausbildung: AHS-Matura

AHS-Matura Funktion: amtsführender Wiener Stadtrat für Gesundheit und Soziales

amtsführender Wiener Stadtrat für Gesundheit und Soziales Partei: SPÖ

SPÖ Familienstand: verheiratet

verheiratet Kinder: zwei Söhne

Peter Hacker: Klassensprecher und Vespa-Fahrer

In seiner Jugend, erzählte Hacker in einem Interview mit dem Männermagazin „Wiener“, sei er „stolzer Vespa-Besitzer“ gewesen, meist ohne Helm, aber mit adretter Frisur unterwegs und ein „unerträglich schlechter und schlimmer Schüler. Angeblich waren wir die schlimmste Klasse von Wien, und ich war der Klassensprecher“.

Karriere-Beginn statt Rockstar-Dasein

Nach der Matura und seinem Präsenzdienst entschloss Hacker sich gegen die Universität. Er wollte nach eigenen Angaben lieber Geld verdienen und trat daher 1982 in den Dienst der Stadt Wien ein. Nicht aus Liebe zu diesem Beruf, sondern „um mir meine Musik leisten zu können, so lange bis ich von ihr leben kann“, wie er einmal gegenüber der ZEIT eingestand. Hacker war Keyboarder bei der Band „Chorus Sound Studio“ und komponierte auch eigene Lieder. Der Traum vom Rockstar blieb jedoch ein Traum.

© imago images/SEPA.Media Der Wiender Gesundheits- und Sozial-Stadtrat Peter Hacker

Peter Hackers Mentor Helmut Zilk

Stattdessen verschlug es Hacker ins Büro des damaligen SPÖ-Bürgermeisters Helmut Zilk. Ab 1985 war er dort für Bürgeranliegen, Jugend und Soziales zuständig. Zilk habe einen Narren an ihm gefressen gehabt, „weil ich ein untypischer, rotzfrecher Bursche war“. Und Zilk sollte eine Art Mentor für Hacker werden. Abseits des Rathauses engagierte sich Hacker, noch umwoben vom Geist der 68er, in den 1970ern und 1980ern in der Friedensbewegung, der Hainburger Au und bei der Besetzung des Kulturzentrums WUK.