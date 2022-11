Beruf Polizist: Gehalt, Ausbildung und Tätigkeitsfelder

Inhaltsverzeichnis:

Was macht ein Polizist?

Der Berufsalltag von Polizist:innen ist durch ein hohes Maß an Verantwortung geprägt. Sie sind das ausführende Organ des nationalen Rechtssystems und für die Gewährleistung der Ordnung sowie Sicherheit im Land zuständig. Polizist:innen unterliegen per Gesetz der Hilfeleistungspflicht, was heißt, dass sie bei der Gefahr der öffentlichen Ordnung eingreifen müssen. Hierzu gehören die Freiheit und Gesundheit von Menschen sowie der Schutz von Eigentum.

Exekutivbeamt:innen können in Innen- und Außendienst beschäftigt sein. Das Berufsbild ändert sich entsprechend dieser Einsatzbereiche.



Passt der Beruf zu mir?

Der Berufsalltag bei der Polizei umfasst keine festen Berufszeiten. Es ist damit zu rechnen auch an Wochenenden, Feiertagen und zu Nachtstunden im Dienst zu sein. Vor allem in den ersten Jahren Einsatz im Streifendienst ist hiermit fest zu rechnen. Die Dienstpläne der späteren Jahre sind stark vom gewählten Einsatzgebiet abhängig.

Das Berufsbild Polizist:in ist von hohem Menschenkontakt geprägt, daher sollten Anwärter:innen eine natürliche Freude hieran, sowie Kommunikationsfähigkeit und Konflikt- wie Problemlösungsgeschick mitbringen. Physische- und psychische Belastbarkeit, gesundes Durchsetzungsvermögen und ein hohes Verantwortungsbewusstsein runden das Profil ab. Je nach Einsatz sollte Anwärter:innen bewusst sein, dass mitunter Gefahr für die eigene Gesundheit besteht.