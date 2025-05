Kaja Kallas kann es niemandem recht machen

In Brüssel spricht man mittlerweile vom „Kallas-Moment“. Gemeint sind Episoden, bei denen die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas ohne diplomatische Zurückhaltung Dinge ausspricht – und damit ihre Umgebung vor den Kopf stößt. Ist es das Temperament einer Frau, die gewisse Debatten dank ihrer unverblümten Art erst ermöglicht? Oder ist die Chefdiplomatin eine Fehlbesetzung, die bestenfalls noch in ihre Rolle hineinwächst?

Der letzte solche „Kallas-Moment“ ist nur ein paar Wochen her. Die britischen und französischen Organisatoren der „Koalition der Willigen“ beteuerten nach ihrem Treffen, dass die Diskussionen über die Ukraine-Sicherheitstruppe auf gutem Weg seien, aber noch etwas Zeit benötigten. Am nächsten Morgen kam der Kallas-Auftritt: Von Reportern gefragt, ob nun mehr Klarheit herrsche, sagte sie schlicht: „Nein“ – und lächelte entwaffnend ehrlich in die Kamera, bevor sie noch ein paar belanglose Sätze anhängte.

Wie die Kollegen in den nationalen Außenministerien darauf reagierten, ist nicht überliefert. Überrascht waren sie kaum – Kallas hatte die Tonlage in ihrer neuen Funktion schon von Anfang an gesetzt. Keine zehn Stunden war sie am 1. Dezember im Amt, als sie aus Kiew die Botschaft absetzte, dass die EU im Krieg „den Sieg der Ukraine“ wolle.

So klar hatte das aufseiten der EU zuvor noch niemand gesagt. Die bisherige Sprachregelung lautete, dass sich „Russland nicht durchsetzen“ dürfe. In der hohen Kunst der Diplomatie – wo typische Vertreter gemäß Churchill zuerst zweimal nachdenken, bevor sie nichts sagen – sind Worte eben mehr als simple Vehikel zur Verständigung.