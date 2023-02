Steckbrief Andreas Babler

Name: Andreas Babler

Andreas Babler Geboren am: 25. Februar 1973 in Mödling, NÖ

25. Februar 1973 in Mödling, NÖ Beruf: Bürgermeister von Traiskirchen (NÖ), Weinbauer

Bürgermeister von Traiskirchen (NÖ), Weinbauer Partei: SPÖ

SPÖ Ausbildung: Lehre zum Maschinenschlosser, Studium "Politische Kommunikation" an der Donau-Uni in Krems

Lehre zum Maschinenschlosser, Studium "Politische Kommunikation" an der Donau-Uni in Krems Familienstand: verheiratet

verheiratet Kinder: zwei Töchter

Andreas, genannt Andi, Babler ist SPÖ-Politiker und Bürgermeister von Traiskirchen in Niederösterreich (Bezirk Baden). In und außerhalb der Partei gilt er als aufrechter, aber unbequemer Roter, theoriegeschult und bodenständig. Über die Stadtgrenzen hinaus wurde Babler spätestens bekannt, als er bei den niederösterreichischen Landtagswahlen im Jänner 2023 vom letzten Listenplatz aus mehr als 21.000 Vorzugsstimmen holte – während seine Partei eine herbe Niederlage einstecken musste. Krone-Kolumnist Michael Jeannée warnte wenige Tage später vor Babler als möglichen österreichischen Bundeskanzler.

Andreas Babler: Elternhaus, Ausbildung, Studium

Geboren wurde Andi Babler am 25. Februar 1973 in Mödling, Niederösterreich, als Sohn einer Traiskirchner Semperit-Arbeiterfamilie. Nach der Schule absolvierte er eine Lehre zum Maschinenschlosser und arbeitete als Schichtarbeiter bei Vöslauer Mineralwasser. Auf dem zweiten Bildungsweg studierte er Politische Kommunikation an der Donau-Universität in Krems, was er 2009 mit einer Arbeit über „Medien, Strategien und Kommunikation in Arbeitskämpfen am Beispiel der Semperit Traiskirchen“ abschließt.